Bombardier et Rolls-Royce étendent la surveillance connectée des Global 5500 et 6500
Le constructeur canadien et le motoriste britannique renforcent leurs capacités de maintenance prédictive grâce à une intégration des données avion et moteur, désormais proposée en rétrofit dans le réseau de services de Bombardier.
Bombardier annonce le lancement d'un programme amélioré de surveillance de l'état des avions Global 5500 et Global 6500, en partenariat avec Rolls-Royce, combinant le système Smart Link Plus à la nouvelle unité de surveillance des vibrations et de l'état des moteurs (EVHMU) Pearl 15.
Cette solution doit permettre de transmettre automatiquement à Rolls-Royce les données moteur pendant et après chaque vol afin de favoriser une maintenance proactive, tandis que Smart Link Plus collecte les données de l'avion pour améliorer le suivi des opérations et réduire les immobilisations.
La mise à niveau est désormais disponible dans le réseau mondial des centres de service de Bombardier pour certains appareils déjà en service, sous réserve notamment de contrats Smart Link Plus et CorporateCare Enhanced ainsi que, selon les cas, d'une mise à jour logicielle ou matérielle. Les deux systèmes sont désormais installés de série sur tous les Global 5500 et 6500 actuellement en production.
Bombardier précise que près de 450 avions utilisent déjà Smart Link Plus, avec un taux de renouvellement de 99% parmi les clients existants.
Bombardier Inc. est une entreprise canadienne qui conçoit, construit, modifie et assure la maintenance d'aéronefs destinés aux particuliers, aux entreprises, aux gouvernements et aux forces armées. Outre sa gamme de jets d'affaires de grande et moyenne taille, la société équipe également diverses plateformes aéronautiques pour des missions spécialisées par l'intermédiaire de Bombardier Défense. Ses jets comprennent les modèles Global 8000, Global 7500, Global 6500, Global 5500, Challenger 650 et Challenger 3500. Ses catégories de matériel d'occasion comprennent le stock d'occasion, la vente et l'acquisition d'occasion, le matériel d'occasion certifié et le rapport sur le marché de l'occasion. Les types de missions de Bombardier Défense comprennent le transport de chefs d’État, l’ISR et l’AEW, la surveillance maritime, l’évacuation médicale, la recherche et le sauvetage, les systèmes d’inspection en vol, l’observation météorologique et atmosphérique, ainsi que les missions polyvalentes. Ses clients exploitent une flotte de plus de 5 100 appareils et disposent de 10 centres de service répartis dans six pays. Ses jets sont fabriqués dans des installations de construction aéronautique, d’assemblage et de finition situées au Canada, aux États-Unis et au Mexique.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.