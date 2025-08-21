Bombardier Inc. est un constructeur canadien d'avions d'affaires disposant d'un réseau mondial de centres de services. L'entreprise se concentre sur la conception, la fabrication et l'entretien d'avions d'affaires. La société possède une flotte mondiale de plus de 5 000 avions en service auprès de diverses multinationales, de fournisseurs de services d'affrètement et de propriété fractionnée, de gouvernements et de particuliers. Elle exploite des installations d'aérostructure, d'assemblage et d'achèvement au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Son solide réseau de soutien à la clientèle dessert les familles d'avions Learjet, Challenger et Global, et comprend des installations situées dans des endroits stratégiques aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine et en Australie. Les jets de la société comprennent les Challenger 350, Challenger 3500, Challenger 650, Global 5500, Global 6500, Global 7500 et Global 8000.