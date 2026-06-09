Bombardier investit à Singapour pour étendre ses capacités en Asie-Pacifique

L'avionneur renforce sa présence régionale avec une nouvelle installation dédiée à la maintenance, à la rénovation et à la réparation de composants.

Bombardier annonce l'agrandissement de son centre de service de Singapour avec une nouvelle installation de plus de 23 000 m² au Seletar Aerospace Park, représentant un investissement prévu d'environ 100 millions de dollars de Singapour (soit environ 67 MEUR).



Prévu pour entrer en service au second semestre 2028, le site comprendra des hangars pour avions, des capacités de maintenance programmée et non programmée, des activités de rénovation, ainsi qu'un atelier de réparation et de révision de composants.



Cette extension permettra de presque doubler l'empreinte des activités de service de Bombardier à Singapour et de soutenir environ 200 nouveaux emplois hautement qualifiés.



Le groupe indique que cette implantation renforcera son offre de services de bout en bout en Asie-Pacifique, où son centre de Singapour accompagne déjà environ 2 000 avions par an.



Parallèlement, Bombardier rejoint le consortium de l'A*STAR Advanced Remanufacturing and Technology Centre afin d'accélérer la numérisation, l'intelligence artificielle et l'automatisation de ses activités de maintenance, réparation et révision (MRO).