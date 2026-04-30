Bombardier annonce l'émission d'un avis de rachat visant la totalité de ses débentures à 7,35% arrivant à échéance en 2026, pour un montant en capital de 150 millions de dollars canadiens (soit près de 94 MEUR).
La date de rachat est fixée au 26 juin 2026, avec un prix de 1 023,38 dollars canadiens par tranche de 1 000 dollars canadiens, incluant 0,81 dollar canadien d'intérêts courus.
Ce prix repose sur un rendement Canada de 1 022,57 dollars canadiens, majoré des intérêts accumulés jusqu'à la date de rachat.L'opération sera financée par les flux de trésorerie de l'entreprise et s'inscrit dans la gestion active du passif du groupe, sans constituer une offre publique de titres.
Pour rappel, une débenture est un type spécifique d'obligation qui n'est pas garantie par un actif.
Bombardier Inc. est un constructeur canadien d'avions d'affaires disposant d'un réseau mondial de centres de services. L'entreprise se concentre sur la conception, la fabrication et l'entretien d'avions d'affaires. La société possède une flotte mondiale de plus de 5 000 avions en service auprès de diverses multinationales, de fournisseurs de services d'affrètement et de propriété fractionnée, de gouvernements et de particuliers. Elle exploite des installations d'aérostructure, d'assemblage et d'achèvement au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Son solide réseau de soutien à la clientèle dessert les familles d'avions Learjet, Challenger et Global, et comprend des installations situées dans des endroits stratégiques aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine et en Australie. Les jets de la société comprennent les Challenger 350, Challenger 3500, Challenger 650, Global 5500, Global 6500, Global 7500 et Global 8000.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.