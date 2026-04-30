Bombardier lance le rachat intégral de ses débentures 2026 pour 150 MCAD

Le constructeur aéronautique canadien engage une opération de gestion de dette financée par ses flux de trésorerie internes.

Bombardier annonce l'émission d'un avis de rachat visant la totalité de ses débentures à 7,35% arrivant à échéance en 2026, pour un montant en capital de 150 millions de dollars canadiens (soit près de 94 MEUR).



La date de rachat est fixée au 26 juin 2026, avec un prix de 1 023,38 dollars canadiens par tranche de 1 000 dollars canadiens, incluant 0,81 dollar canadien d'intérêts courus.



Ce prix repose sur un rendement Canada de 1 022,57 dollars canadiens, majoré des intérêts accumulés jusqu'à la date de rachat.L'opération sera financée par les flux de trésorerie de l'entreprise et s'inscrit dans la gestion active du passif du groupe, sans constituer une offre publique de titres.



Pour rappel, une débenture est un type spécifique d'obligation qui n'est pas garantie par un actif.