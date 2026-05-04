Bombardier annonce le lancement d'un placement de billets de premier rang à échéance 2035 pour un montant de 500 MUSD. Le produit de l'opération, combiné à l'encaisse disponible, servira notamment à refinancer la dette existante, dont le rachat intégral de ses billets à 7,50% arrivant à échéance en 2029.
Le montant en circulation de ces obligations 2029 s'élève actuellement à 750 MUSD. L'opération vise également à couvrir les intérêts courus ainsi que les frais associés.
La réalisation de cette émission et du rachat demeure toutefois conditionnée aux conditions de marché et à certains prérequis, sans garantie de finalisation selon les modalités envisagées.
Le groupe précise que ces titres seront proposés dans le cadre de placements privés, principalement auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés, conformément aux réglementations en vigueur aux Etats-Unis et à l'international.
Bombardier Inc. est un constructeur canadien d'avions d'affaires disposant d'un réseau mondial de centres de services. L'entreprise se concentre sur la conception, la fabrication et l'entretien d'avions d'affaires. La société possède une flotte mondiale de plus de 5 000 avions en service auprès de diverses multinationales, de fournisseurs de services d'affrètement et de propriété fractionnée, de gouvernements et de particuliers. Elle exploite des installations d'aérostructure, d'assemblage et d'achèvement au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Son solide réseau de soutien à la clientèle dessert les familles d'avions Learjet, Challenger et Global, et comprend des installations situées dans des endroits stratégiques aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine et en Australie. Les jets de la société comprennent les Challenger 350, Challenger 3500, Challenger 650, Global 5500, Global 6500, Global 7500 et Global 8000.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.