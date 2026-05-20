Bombardier annonce avoir finalisé le rachat de la totalité de ses billets de premier rang à 7,50% échéant en 2029, représentant un encours de 750 MUSD. L'opération faisait suite à l'avis de rachat publié le 4 mai 2026.
Le groupe précise que cette opération a été financée par le produit d'une nouvelle émission de billets ainsi que par 250 MUSD issus de ses flux de trésorerie.
Le règlement du prix de rachat et la remise des titres ont été effectués via Depository Trust Company, conformément aux procédures applicables.
Le titre Bombardier a gagné 1,9% hier à Toronto et signe une progression de l'ordre de 14% depuis le début de l'année.
Bombardier Inc. est une entreprise canadienne qui conçoit, construit, modifie et assure la maintenance d'aéronefs destinés aux particuliers, aux entreprises, aux gouvernements et aux forces armées. Outre sa gamme de jets d'affaires de grande et moyenne taille, la société équipe également diverses plateformes aéronautiques pour des missions spécialisées par l'intermédiaire de Bombardier Défense. Ses jets comprennent les modèles Global 8000, Global 7500, Global 6500, Global 5500, Challenger 650 et Challenger 3500. Ses catégories de matériel d'occasion comprennent le stock d'occasion, la vente et l'acquisition d'occasion, le matériel d'occasion certifié et le rapport sur le marché de l'occasion. Les types de missions de Bombardier Défense comprennent le transport de chefs d’État, l’ISR et l’AEW, la surveillance maritime, l’évacuation médicale, la recherche et le sauvetage, les systèmes d’inspection en vol, l’observation météorologique et atmosphérique, ainsi que les missions polyvalentes. Ses clients exploitent une flotte de plus de 5 100 appareils et disposent de 10 centres de service répartis dans six pays. Ses jets sont fabriqués dans des installations de construction aéronautique, d’assemblage et de finition situées au Canada, aux États-Unis et au Mexique.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.