Bombardier rachète l'intégralité de ses obligations 2029 pour 750 MUSD

Le constructeur aéronautique canadien finance l'opération grâce à une nouvelle émission obligataire et à sa trésorerie disponible.

Bombardier annonce avoir finalisé le rachat de la totalité de ses billets de premier rang à 7,50% échéant en 2029, représentant un encours de 750 MUSD. L'opération faisait suite à l'avis de rachat publié le 4 mai 2026.



Le groupe précise que cette opération a été financée par le produit d'une nouvelle émission de billets ainsi que par 250 MUSD issus de ses flux de trésorerie.



Le règlement du prix de rachat et la remise des titres ont été effectués via Depository Trust Company, conformément aux procédures applicables.



Le titre Bombardier a gagné 1,9% hier à Toronto et signe une progression de l'ordre de 14% depuis le début de l'année.