Birkenstock a fait état jeudi de résultats trimestriels meilleurs que prévu grâce notamment à la demande émanant d'Asie, mais également annoncé s'attendre à un ralentissement de sa croissance et à un tassement de ses marges sur son nouvel exercice, des perspectives qui faisaient dévisser son action de plus de 8% vendredi dans les premiers échanges à la Bourse de New York.
Le fabricant allemand de sandales a déclaré avoir enregistré sur son quatrième trimestre fiscal, clos fin septembre, un chiffre d'affaires de 526 millions d'euros, en hausse de 15% en données publiées et de 20% à taux de changes constants.
Dans son communiqué, le groupe précise avoir enregistré une croissance à deux chiffres à changes constants dans toutes ses régions d'activité: +18% aux Amériques, +17% en EMEA et +38% en Asie Pacifique.
Sa marge brute s'est cependant contractée, pour s'établir à 58,1% contre 59% un an plus tôt en raison d'un effet devise défavorable et de l'impact des surtaxes douanières américaines.
Cela n'a pas empêché son bénéfice net de bondir de 79% à 94 millions d'euros.
Si les analystes saluent des performances supérieures aux prévisions du groupe et aux estimations du marchés, ils mettent aussi en évidence les conséquences de l'euro fort - et de la faiblesse du dollar - sur ses résultats.
Alors que Birkenstock produit 95% de sa production sur ses sites allemands, près de la moitié de ses ventes sont en effet réalisées sur le marché américain.
Autre motif d'inquiétude, selon les professionnels, ses ventes vers les distributeurs (B2B) ont progressé de 26% à changes constants sur le trimestre écoulé, soit bien au-dessus que la croissance de ses ventes directes aux consommateurs DTC (+12%).
"Cela justifie notre prudence concernant la dynamique dont bénéficie actuellement la marque", soulignent les analystes de Bernstein, qui maintiennent leur opinion "performance en ligne avec le marché" sur le titre, avec un objectif de cours de 63 dollars.
Pour ne rien arranger, Birk indique tabler, pour son nouvel exercice qui s'est ouvert début octobre, sur une croissance de son chiffre d'affaires entre 13% et 15% à changes constants, contre +16% sur l'exercice écoulé, accompagnée d'une marge brute allant de 57% à 57,5%, c'est-à-dire en repli par rapport à celle de 59,1% réalisée sur l'exercice 2024/2025.
Suite à ces annonces, le titre lâchait 8,6% jeudi en fin de matinée sur le NYSE. Il s'inscrit désormais en baisse de plus de 3% depuis son introduction en Bourse de novembre 2023.
Birkenstock Holding plc exerce ses activités par l'intermédiaire de Birkenstock Group B.V. & Co. KG et ses filiales. Birkenstock est une marque mondiale qui a développé un portefeuille unisexe de produits à base de semelles plantaires, ancré par ses silhouettes principales, Madrid, Arizona, Boston, Gizeh et Mayari. Son assise plantaire exclusive, qui reflète l'anatomie du pied humain, constitue le fondement de sa marque et de ses produits. L'entreprise dispose d'une base de fabrication intégrée verticalement et produit toutes ses semelles en Allemagne. En outre, elle assemble la majorité de ses produits en Allemagne et fabrique le reste dans d'autres pays de l'Union européenne. L'entreprise exploite ses canaux en utilisant le canal interentreprises (B2B) pour faciliter l'accès à la marque tout en engageant pleinement les consommateurs dans son canal direct au consommateur (DTC), qui offre sa gamme complète de produits et l'accès à ses silhouettes.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.