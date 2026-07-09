Bon trimestre de Levi's, mais les perspectives déçoivent un peu
Levi Strauss & Co. a fait état hier soir d'un bénéfice net meilleur que prévu au titre de son deuxième trimestre fiscal mais les prévisions fournies par le fabricant de jeans pour son troisième trimestre ont déçu les investisseurs, ce qui se traduisait par une progression minime de son titre dans les premiers échanges ce jeudi à Wall Street.
Sur son deuxième trimestre, clos fin mai, le groupe textile a dégagé un bénéfice net ajusté de 110 millions de dollars, à comparer avec 89 millions sur la même période de 2025. Toujours hors exceptionnels, le profit ressort à 0,28 dollar, contre 0,22 dollar un an plus tôt, bien au-dessus du consensus qui visait 0,24 dollar.
Le groupe de San Francisco a généré un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars, en hausse de 8% en données publiées, dont une croissance organique de 6%. Les analystes tablaient sur un chiffre de l'ordre de 1,5 milliard.
Les ventes en propre soutiennent la tendance
Dans son communiqué, Levi's - qui compte environ 3 300 magasins - explique que ses ventes ont été dopées par son activité de distribution directe aux consommateurs (DTC) - qui regroupe ses boutiques et ses sites en ligne - dont les ventes ont grimpé de 11% en données publiées et de 8% en organique.
Fort de ces performances, le groupe de mode a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours, tablant désormais sur une croissance organique de 5,5 à 6%, contre de 4,5 à 5,5% jusqu'à présent.
Son objectif de bénéfice par action (BPA) est quant à lui porté de 1,42-1,48 dollar à 1,46-1,52 dollar.
Des prévisions mitigées qui font hésiter Wall Street
Les analystes évoquent toutefois des perspectives de troisième trimestre inférieures aux attentes, avec un BPA attendu de 0,34 à 0,36 dollar, alors que le consensus visait 0,38 dollar. La croissance organique est, elle, attendue entre 4% et 5%, ce qui correspond à un ralentissement d'un trimestre à l'autre.
Chez BofA, on s'inquiète aussi des performances enregistrées en Europe, où les ventes ont reculé de 1% en données organiques sur le trimestre écoulé, un recul que le groupe attribue à une modification de son réseau logistique.
Suite à cette publication, l'action Levi's avançait de 1% jeudi au bout d'une heure de transactions, après avoir cédé jusqu'à 4% dans les premiers échanges.
L'optimisme de mise chez les analystes
A en croire les professionnels, la trajectoire boursière du titre devrait rester favorable, alors que le groupe a battu les prévisions et relevé ses objectifs à deux reprises cette année.
"Avec la matérialisation du plan de redressement actuellement à l'oeuvre, nous nous attendons à de nouveaux trimestres supérieurs aux attentes, accompagnés de relèvements des prévisions", pronostiquent les analystes d'UBS.
"Selon nous, cette dynamique va non seulement entraîner une révision à la hausse au niveau du BPA mais aussi une revalorisation du titre, qui pourrait faire grimper le multiple de capitalisation (PER) qui est actuellement fixé à environ 14x, dans le cadre d'une revalorisation similaire à celle qu'ont déjà connue les groupes Ralph Lauren et Tapestry lors de leurs propres transformations", conclut le bureau d'études.
Levi Strauss & Co. est une entreprise du secteur de l'habillement. La société conçoit et commercialise des jeans, des vêtements décontractés et des accessoires associés pour hommes, femmes et enfants sous les marques Levi's, Levi Strauss Signature et Beyond Yoga. La société opère à travers trois segments géographiques : Amériques, Europe et Asie. Elle conçoit, commercialise et vend, directement ou par l'intermédiaire de tiers et de licenciés, des produits comprenant des jeans, des pantalons décontractés et de ville, des vêtements de sport, des hauts, des shorts, des jupes, des robes, des vestes et des accessoires connexes pour hommes, femmes et enfants dans le monde entier. Ses produits sont vendus dans environ 120 pays à travers le monde par le biais d'un réseau combinant des chaînes de magasins, des grands magasins, des sites en ligne et un réseau mondial d'environ 3 300 magasins de détail et boutiques en boutique. En dehors des États-Unis, les grands magasins, les détaillants spécialisés, les magasins franchisés ou dédiés à d’autres marques et les boutiques en boutique ont traditionnellement constitué ses principaux canaux de distribution.
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.