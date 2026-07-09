Sur son deuxième trimestre, clos fin mai, le groupe textile a dégagé un bénéfice net ajusté de 110 millions de dollars, à comparer avec 89 millions sur la même période de 2025. Toujours hors exceptionnels, le profit ressort à 0,28 dollar, contre 0,22 dollar un an plus tôt, bien au-dessus du consensus qui visait 0,24 dollar.

Le groupe de San Francisco a généré un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars, en hausse de 8% en données publiées, dont une croissance organique de 6%. Les analystes tablaient sur un chiffre de l'ordre de 1,5 milliard.

Les ventes en propre soutiennent la tendance

Dans son communiqué, Levi's - qui compte environ 3 300 magasins - explique que ses ventes ont été dopées par son activité de distribution directe aux consommateurs (DTC) - qui regroupe ses boutiques et ses sites en ligne - dont les ventes ont grimpé de 11% en données publiées et de 8% en organique.

Fort de ces performances, le groupe de mode a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours, tablant désormais sur une croissance organique de 5,5 à 6%, contre de 4,5 à 5,5% jusqu'à présent.

Son objectif de bénéfice par action (BPA) est quant à lui porté de 1,42-1,48 dollar à 1,46-1,52 dollar.

Des prévisions mitigées qui font hésiter Wall Street

Les analystes évoquent toutefois des perspectives de troisième trimestre inférieures aux attentes, avec un BPA attendu de 0,34 à 0,36 dollar, alors que le consensus visait 0,38 dollar. La croissance organique est, elle, attendue entre 4% et 5%, ce qui correspond à un ralentissement d'un trimestre à l'autre.

Chez BofA, on s'inquiète aussi des performances enregistrées en Europe, où les ventes ont reculé de 1% en données organiques sur le trimestre écoulé, un recul que le groupe attribue à une modification de son réseau logistique.

Suite à cette publication, l'action Levi's avançait de 1% jeudi au bout d'une heure de transactions, après avoir cédé jusqu'à 4% dans les premiers échanges.

L'optimisme de mise chez les analystes

A en croire les professionnels, la trajectoire boursière du titre devrait rester favorable, alors que le groupe a battu les prévisions et relevé ses objectifs à deux reprises cette année.

"Avec la matérialisation du plan de redressement actuellement à l'oeuvre, nous nous attendons à de nouveaux trimestres supérieurs aux attentes, accompagnés de relèvements des prévisions", pronostiquent les analystes d'UBS.

"Selon nous, cette dynamique va non seulement entraîner une révision à la hausse au niveau du BPA mais aussi une revalorisation du titre, qui pourrait faire grimper le multiple de capitalisation (PER) qui est actuellement fixé à environ 14x, dans le cadre d'une revalorisation similaire à celle qu'ont déjà connue les groupes Ralph Lauren et Tapestry lors de leurs propres transformations", conclut le bureau d'études.