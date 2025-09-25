Le géant suédois du prêt-à-porter a publié des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes. Les efforts mis sur la maîtrise des coûts et la rationalisation des stocks portent leurs fruits. La dynamique commerciale reste toutefois bridée par un environnement de consommation difficile et des effets de change défavorables. Que faut-il espérer pour les prochains exercices ?

La société a profité d’une gamme plus alignée sur les besoins des consommateurs. Par conséquent, elle n’a pas eu besoin d’intensifier ses promotions. L’effet se ressent directement sur le résultat opérationnel qui s’élève à 4,9 milliards de couronnes suédoises. Il s’envole de 40% par rapport à la même période l’an passé.

La discipline dans la gestion des stocks constitue le second levier. Les inventaires ont été réduits de 9% par rapport à l’an dernier. La structure de coûts est nettement plus solide et limite les risques de démarques massives.

Seule véritable ombre au tableau, le chiffre d’affaires qui recule de 3,4% en valeur nominale à 57 milliards SEK à cause de l’appréciation de la couronne suédoise. À taux de change constants, la progression aurait été de l’ordre de 2%. Globalement, les marchés clés ont bien tenu à l’exception des régions d’Amérique (21% des revenus) qui ont été pénalisées par l’impact de la politique commerciale. Mais H&M privilégie désormais la rentabilité à la croissance comme en témoigne le recul de 4% du réseau de magasins à travers le monde (surtout en Asie).

Au-delà d’un simple bon trimestre, cette performance a permis aux investisseurs de considérer que les objectifs de moyen terme affichés fièrement par la société sont désormais moins irréalistes qu’ils n’y paraissaient. H&M vise une marge opérationnelle de 10 % (8,6% ce trimestre).

Pour les perspectives, la base de comparaison s’annonce exigeante pour le dernier trimestre, surtout en septembre (premier mois de la période) où le groupe avait affiché une croissance à deux chiffres l’an passé.

La valorisation reflète ces bonnes nouvelles dans l’ensemble avec un multiple des profits (PER) supérieur à sa moyenne récente. Le redressement du groupe semble ainsi prendre forme d’autant que la famille Persson (premier actionnaire avec un peu plus de 65% du capital) continue de renforcer sa participation. Mais la prudence reste de mise et il ne faut pas surestimer le potentiel. Le titre se situe là où il était en 2018 et encore 60% sous ses niveaux de 2015. Les revenus de l'an dernier sont certes 30% supérieurs à ce qu'ils étaient en 2015 mais les marges ont été divisées par deux. Dans le prêt-à-porter, la concurrence est titanesque. H&M doit affronter des rivaux sur tous les marchés : en Europe, certains acteurs ont une santé de fer comme Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti et Bershka) et en Asie, les distributeurs à bas prix font rage. Faute de relais de croissance clairement identifiés, les investisseurs ne peuvent guère espérer plus que l’amélioration des marges.