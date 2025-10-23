Les actions d’entreprises liées à l’informatique quantique ont fortement progressé à Wall Street après des informations du Wall Street Journal évoquant la possibilité d’investissements directs du gouvernement américain dans plusieurs sociétés du secteur. Selon le quotidien, l’administration Trump étudierait la prise de participations dans IonQ, Rigetti Computing et D-Wave Quantum, tandis que Quantum Computing Inc. et Atom Computing envisageraient aussi des accords similaires. En réaction, IonQ et D-Wave ont gagné respectivement 9 et 19%, Rigetti 11% et Quantum Computing 12% en début de séance.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer la souveraineté technologique américaine face à la Chine. Washington a déjà investi dans des entreprises jugées stratégiques, telles que MP Materials et Intel, avec des participations respectives de 15% et 10%. Les projets évoqués pour les sociétés quantiques seraient assortis d’un financement minimal de 10 millions de dollars par entreprise. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a précisé que ces investissements resteraient ciblés et limités à des secteurs considérés comme essentiels à la sécurité nationale.

Cette orientation marque un tournant pour une politique économique américaine historiquement libérale. Le président Donald Trump et son secrétaire au Commerce Howard Lutnick défendent une approche où l’État tire parti du succès des entreprises soutenues par des fonds publics. L’intérêt pour l’informatique quantique illustre cette volonté : technologie émergente capable de bouleverser la recherche, la finance ou la cybersécurité, elle devient un enjeu stratégique majeur dans la compétition mondiale pour la suprématie technologique.