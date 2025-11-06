Au titre du 1er trimestre de son exercice comptable 2025-2026 (soit juillet-août-septembre), Bonduelle a réalisé un chiffre d'affaires de 519,8 millions d'euros, en repli de 0,5% à périmètre et taux de change constants, et de -2,1% en données publiées, celles-ci étant impactées par la cession des activités de salade en sachet en France et en Allemagne.
La zone Europe, qui représente 62,6% de l'activité du groupe, a vu ses ventes diminuer de 2,0% à données comparables, affectées par une météo estivale défavorable et une consommation atone en grande distribution comme en restauration hors foyer.
Hors Europe, l'activité progresse de 1,9% à périmètre et taux constants, tirée par la dynamique en Eurasie et la résilience observée aux États-Unis, malgré un contexte inflationniste pesant sur la consommation.
Malgré un environnement toujours difficile, Bonduelle confirme son objectif de rentabilité opérationnelle courante pour l'ensemble de l'exercice 2025-2026, en données comparables.
Bonduelle est spécialisé dans la production et la commercialisation de légumes transformés destinés à la distribution grand public, à la restauration et à l'industrie. Les produits sont vendus sous les marques Bonduelle, Cassegrain, Arctic Gardens, Globus, Ready Pac et Del Monte. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- légumes en conserve (48,6% ; n° 1 européen) ;
- produits frais (37,9% ; n° 1 en européen) : salades traiteurs (crudités, taboulés, etc.), salades prêtes à l'emploi, etc. ;
- légumes surgelés (13,5%).
A fin juin 2025, le groupe dispose de 47 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (31,9%), Allemagne (6,3%), Europe du Sud (12,1%), Etats-Unis (26,3%), Eurasie (9,7%), Europe centrale et orientale (6,3%), Europe du Nord (4,7%) et autres (2,7%).
