Bonduelle affiche un CA trimestriel en léger recul et confirme ses objectifs annuels

Au titre du 1er trimestre de son exercice comptable 2025-2026 (soit juillet-août-septembre), Bonduelle a réalisé un chiffre d'affaires de 519,8 millions d'euros, en repli de 0,5% à périmètre et taux de change constants, et de -2,1% en données publiées, celles-ci étant impactées par la cession des activités de salade en sachet en France et en Allemagne.



La zone Europe, qui représente 62,6% de l'activité du groupe, a vu ses ventes diminuer de 2,0% à données comparables, affectées par une météo estivale défavorable et une consommation atone en grande distribution comme en restauration hors foyer.



Hors Europe, l'activité progresse de 1,9% à périmètre et taux constants, tirée par la dynamique en Eurasie et la résilience observée aux États-Unis, malgré un contexte inflationniste pesant sur la consommation.



Malgré un environnement toujours difficile, Bonduelle confirme son objectif de rentabilité opérationnelle courante pour l'ensemble de l'exercice 2025-2026, en données comparables.