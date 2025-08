Bonduelle : quasi-stabilité du CA annuel

Publié le 04/08/2025 à 07:48 Zonebourse.com Partager

Le groupe agroalimentaire spécialisé dans les légumes Bonduelle affiche un chiffre d'affaires en repli de 0,9% (-0,8% en données comparables) à un peu plus de 2,2 milliards d'euros pour son exercice 2024-25 (clos fin juin).



'Les marques du groupe (Bonduelle, Cassegrain et Globus) démontrent leur résistance dans toutes les géographies y compris aux Etats-Unis, avec une stabilité du chiffre d'affaires en données tant comparables que publiées', précise-t-il.



Bonduelle confirme son objectif de stabilité de la rentabilité opérationnelle courante, 'grâce à la poursuite du redressement des activités nord-américaines, la bonne tenue des activités en Eurasie et un strict programme de maîtrise des coûts'.