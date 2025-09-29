Bonduelle réduit fortement sa perte nette annuelle

Bonduelle publie un résultat net de -11,5 millions d'euros au titre de l'exercice 2024-25, contre -119,8 MEUR l'exercice précédent, et un résultat opérationnel courant à 83,8 MEUR, soit une marge de 3,8%, en hausse de 0,1 point en données comparables.



Son chiffre d'affaires s'est établi à 2,2 MdsEUR, soit une variation de -0,8% en données comparables, une baisse de 4,1% en Europe ayant été en grande partie compensée par une progression de 4,9% hors Europe.



'Ces performances sont parfaitement en ligne avec les objectifs de la première année du plan de transformation communiqués en octobre 2024', met en avant le groupe agroalimentaire spécialisé dans les légumes.



Dans un contexte où la consommation restera vraisemblablement sous pression, Bonduelle confirme pour 2025-26 son objectif de rebond de la rentabilité opérationnelle courante à 90 MEUR en données comparables.



'Cet objectif sera soutenu par une croissance de l'activité à marques, une amélioration de la performance agro-industrielle, et par la maîtrise de ses frais de structure tout en poursuivant ses programmes ambitieux à impact positif', explique-t-il.