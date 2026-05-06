Bonduelle a réalisé au troisième trimestre 2025/26 un chiffre d'affaires de 527,1 MEUR, en progression de 1,5% à périmètre et changes constants. En données publiées, l'activité ressort toutefois en léger recul de 0,4%, pénalisée par un effet de change défavorable lié au dollar américain.
"Le communiqué reste très lacunaire sur la performance trimestrielle. Pourtant, le groupe révise une nouvelle fois son objectif de rentabilité et vise désormais un résultat opérationnel courant inférieur à 80 MEUR, contre un objectif initial de 90 MEUR déjà abaissé lors des résultats semestriels", souligne TP ICAP Midcap, qui maintient sa recommandation Vente sur le titre tout en abaissant sa cible de 7,1 EUR contre 8,6 EUR précédemment.
"A la suite de cette publication, nous abaissons nos estimations afin d'intégrer cette nouvelle dégradation des perspectives (BPA 2025/26 : -15%), poursuit le bureau d'études.
De son côté, Oddo BHF conserve son opinion Neutre sur le dossier avec un objectif de cours ajusté à 8,8 EUR contre 9,3 EUR précédemment.
Le groupe évoque un environnement toujours défavorable, marqué par les conséquences des importations massives de maïs chinois, la pression sur les prix des marques de distributeur en Europe et aux États-Unis ainsi que la crise au Moyen-Orient. "Le déploiement d'une campagne de communication d'envergure autour de la marque Bonduelle en Europe devrait soutenir les volumes de produits de marque au quatrième trimestre".
Depuis le début de l'année, l'action Bonduelle chute de 20%.
Bonduelle est spécialisé dans la production et la commercialisation de légumes transformés destinés à la distribution grand public, à la restauration et à l'industrie. Les produits sont vendus sous les marques Bonduelle, Cassegrain, Arctic Gardens, Globus, Ready Pac et Del Monte. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- légumes en conserve (48,6% ; n° 1 européen) ;
- produits frais (37,9% ; n° 1 en européen) : salades traiteurs (crudités, taboulés, etc.), salades prêtes à l'emploi, etc. ;
- légumes surgelés (13,5%).
A fin juin 2025, le groupe dispose de 47 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (31,9%), Allemagne (6,3%), Europe du Sud (12,1%), Etats-Unis (26,3%), Eurasie (9,7%), Europe centrale et orientale (6,3%), Europe du Nord (4,7%) et autres (2,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.