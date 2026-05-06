Bonduelle sous pression, sa rentabilité attendue en retrait

Le groupe spécialisé dans la transformation industrielle des légumes recule de 0,83% en fin de séance. L'entreprise a, une fois encore, abaissé ses attentes de résultat opérationnel.

Bonduelle a réalisé au troisième trimestre 2025/26 un chiffre d'affaires de 527,1 MEUR, en progression de 1,5% à périmètre et changes constants. En données publiées, l'activité ressort toutefois en léger recul de 0,4%, pénalisée par un effet de change défavorable lié au dollar américain.



"Le communiqué reste très lacunaire sur la performance trimestrielle. Pourtant, le groupe révise une nouvelle fois son objectif de rentabilité et vise désormais un résultat opérationnel courant inférieur à 80 MEUR, contre un objectif initial de 90 MEUR déjà abaissé lors des résultats semestriels", souligne TP ICAP Midcap, qui maintient sa recommandation Vente sur le titre tout en abaissant sa cible de 7,1 EUR contre 8,6 EUR précédemment.



"A la suite de cette publication, nous abaissons nos estimations afin d'intégrer cette nouvelle dégradation des perspectives (BPA 2025/26 : -15%), poursuit le bureau d'études.



De son côté, Oddo BHF conserve son opinion Neutre sur le dossier avec un objectif de cours ajusté à 8,8 EUR contre 9,3 EUR précédemment.



Le groupe évoque un environnement toujours défavorable, marqué par les conséquences des importations massives de maïs chinois, la pression sur les prix des marques de distributeur en Europe et aux États-Unis ainsi que la crise au Moyen-Orient. "Le déploiement d'une campagne de communication d'envergure autour de la marque Bonduelle en Europe devrait soutenir les volumes de produits de marque au quatrième trimestre".



Depuis le début de l'année, l'action Bonduelle chute de 20%.