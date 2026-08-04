Bonduelle sous pression, TP Icap Midcap reste à vendre
Bonduelle ferme la marche du marché SRD, reculant de près de 5%. Le groupe spécialisé dans la transformation industrielle des légumes a pourtant dégagé un chiffre d'affaires annuel conforme aux attentes de TP Icap Midcap qui reste à vendre sur le dossier, avec un objectif de cours fixé à 6,80 euros.
Les ventes se sont établies à 2 186 MEUR (contre 2 192 MEUR attendus), en baisse de 0,8% en données publiées et en hausse de 0,4% à périmètre et taux de change constants. Cette performance implique un quatrième trimestre en recul de 1,3% en données publiées (-0,5% à périmètre et taux de change constants), avec une bonne performance des conserves (+2%), une activité surgelée stable et un repli de 3,7% de l'activité Fresh.
En Europe, l'activité a légèrement progressé au cours du dernier trimestre (+0,6% à périmètre et taux de change constants), portée par les bonnes performances de Cassegrain, les actions de communication autour de la marque Bonduelle et le retour progressif à la normale de l'activité maïs qui avait été pénalisée par la concurrence chinoise.
En dehors de l'Europe, le groupe continue de faire face à des difficultés. Les ventes reculent de 2,3% en organique, un repli qui atteint 4,5% après prise en compte des effets de change. Les Etats-Unis restent en difficulté, avec une baisse de 5,6% sur l'ensemble de l'exercice, tandis que la Russie continue d'apporter un soutien à la performance du groupe.
"Cette publication, sans surprise majeure, ne permet pas réellement au groupe de rassurer les investisseurs quant à son point d'atterrissage sur l'exercice. Elle confirme que le résultat opérationnel sera inférieur aux 80 MEUR annoncés lors de la précédente communication. Nous avions déjà intégré cette hypothèse dans nos prévisions, tout comme le consensus, et nous maintenons donc nos estimations. Selon nous, le principal risque concerne davantage le prochain exercice. Le groupe ne mentionne aucun impact lié aux conditions météorologiques susceptible d'affecter son activité, ce qui pourrait conduire à une mauvaise surprise lors de la publication des résultats annuels", conclut TP Icap Midcap.
Bonduelle est spécialisé dans la production et la commercialisation de légumes transformés destinés à la distribution grand public, à la restauration et à l'industrie. Les produits sont vendus sous les marques Bonduelle, Cassegrain, Arctic Gardens, Globus, Ready Pac et Del Monte. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- légumes en conserve (48,6% ; n° 1 européen) ;
- produits frais (37,9% ; n° 1 en européen) : salades traiteurs (crudités, taboulés, etc.), salades prêtes à l'emploi, etc. ;
- légumes surgelés (13,5%).
A fin juin 2025, le groupe dispose de 47 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (31,9%), Allemagne (6,3%), Europe du Sud (12,1%), Etats-Unis (26,3%), Eurasie (9,7%), Europe centrale et orientale (6,3%), Europe du Nord (4,7%) et autres (2,7%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.