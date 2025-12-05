L'équipementier américain - qui publiait hier ses résultats annuels - signe son meilleur chiffre d'affaires en dix ans.

Il faut cependant lire entre les lignes. Ce record arrive à un moment favorable du cycle, survitaminé par le boom de l'IA, avec des renouvellements en série d'équipements vieillissants et un pic d’investissements dans le secteur des centres de données.

Il découle par ailleurs très largement de l'acquisition de Juniper Networks - qui du reste ne va pas sans heurts - signée en 2024 et bouclée cette année. À périmètre constant, HPE affronte toujours un sérieux problème de croissance. Sans Juniper, son chiffre d'affaires aurait été en 2025 identique à celui réalisé dix ans plus tôt.

Ceci malgré un cycle globalement porteur, volatile mais soutenu par l'avènement du cloud, qui n'aura c'est vrai que modestement profité aux équipementiers. Voir par exemple le cas de Dell, qui s'en sort cependant mieux que HPE, mais qui lui aussi compose - composait ? - avec un problème structurel de croissance.

Juniper a été racheté pour 14 milliards de dollars, soit un multiple de presque trois fois son chiffre d'affaires et de trente fois son profit d’exploitation avant amortissements, ou EBITDA. Il est notable que HPE soit lui valorisé à environ une fois son chiffre d'affaires attendu l’an prochain, et moins de dix fois son résultat d'exploitation avant amortissements.

Les investisseurs, manifestement, ne sont guère convaincus sur la capacité du groupe à rompre avec une décennie de stagnation, boom de l'IA ou pas. Malgré le changement de périmètre et l'intégration de Juniper, le management de HPE projette d'ailleurs un cash flow libre sans croissance pour l'année prochaine -

Dans ce contexte, le groupe, qui évolue avec un bilan désormais dégradé et une dette nette qui représente pas loin de sept années de cash flow libre, ne pourra sans doute pas augmenter ses distributions de capital aux actionnaires.