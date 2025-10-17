Point de salut pour des acteurs davantage nichés qui jouent la carte premium, créative et artisanale, comme Boston Beer, propriétaire des marques Samuel Adams, Twisted Tea, Angry Orchard et Hard Mountain Dew, entre autres, et qui a très tôt saisi la balle au bond de la mode des hard seltzers, très populaires outre-Atlantique.
Si le groupe fit un temps sensation - son chiffre d'affaires et son profit d'exploitation avaient triplé entre 2010 et 2020, ce qui n’est pas peu de chose - cette embellie, qui lui valait alors des multiples de valorisation complètement bullesques, s'est depuis lors tassée. Ces quatre dernières années, c'est à une stagnation du chiffre d'affaires, une baisse de ses volumes et une contraction de marges auxquelles le groupe a fait face.
Il n’en demeure pas moins une robuste machine à cash, avec un bilan libre de dettes - appréciable gage de sécurité dans ce contexte - une belle rentabilité et environ deux cents millions de dollars de profit cash - ou cash flow libre - qu'il redirige désormais en totalité vers des rachats d'actions.
Pourquoi pas ? Sa valeur d'entreprise du moment équivaut à un multiple de onze fois le cash flow libre, c'est-à-dire un niveau historiquement bas. Dans un autre registre, Molson s'échange lui à douze fois son cash flow libre - ou huit fois si l'on fait fi de l'endettement, en se basant simplement sur la capitalisation boursière. Voir à ce sujet Molson Coors à nouveau décoté en bourse.
Boston Beer voyait cet été son charismatique fondateur Jim Koch revenir aux commandes. Le père du mouvement du brassage artisanal - très en vogue aux États-Unis depuis une vingtaine d'années, et qui a depuis ricoché sur l'Europe - va tenter de redynamiser son groupe. Il aura fort à faire pour relancer des volumes qui, cette année encore, restent en déclin prononcé.
The Boston Beer Company, Inc. est engagée dans la vente de boissons alcoolisées à travers les États-Unis et sur certains marchés internationaux, sous diverses marques de commerce. Les marques de commerce comprennent The Boston Beer Company, Twisted Tea Brewing Company, Hard Seltzer Beverage Company, Angry Orchard Cider Company, Dogfish Head Craft Brewery, Dogfish Head Distilling Co., Angel City Brewing Company, Coney Island Brewing Company, Green Rebel Brewing Co. et Truly Distilling Co. La société produit des boissons alcoolisées, y compris de l'eau de seltz, des boissons maltées aromatisées et du cidre dur dans ses propres brasseries et dans sa cidrerie, ainsi que dans d'autres brasseries en vertu d'accords contractuels. Les quatre principales brasseries appartenant à la société sont axées sur la production et la recherche et le développement. Elle possède également quatre brasseries locales plus petites qui se concentrent principalement sur le brassage et le conditionnement de bières pour la vente au détail sur place dans des tap rooms et des boutiques de cadeaux, et autres. La société vend ses boissons dans divers emballages.
