À l'image de celui du vin, le secteur de la bière est-il définitivement entré en phase de déclin structurel ?

Tous les grands brasseurs font face à de sévères baisses de volumes, qu'ils compensent comme ils peuvent par des hausses de prix et des percées plus ou moins réussies sur les marchés émergents. Voir à ce sujet Constellation Brands finalement rattrapé par la crise du secteur, Heineken publie des résultats en demi-teinte ou Carslberg : 'Blue chip' décotée.

Point de salut pour des acteurs davantage nichés qui jouent la carte premium, créative et artisanale, comme Boston Beer, propriétaire des marques Samuel Adams, Twisted Tea, Angry Orchard et Hard Mountain Dew, entre autres, et qui a très tôt saisi la balle au bond de la mode des hard seltzers, très populaires outre-Atlantique.

Si le groupe fit un temps sensation - son chiffre d'affaires et son profit d'exploitation avaient triplé entre 2010 et 2020, ce qui n’est pas peu de chose - cette embellie, qui lui valait alors des multiples de valorisation complètement bullesques, s'est depuis lors tassée. Ces quatre dernières années, c'est à une stagnation du chiffre d'affaires, une baisse de ses volumes et une contraction de marges auxquelles le groupe a fait face.

Il n’en demeure pas moins une robuste machine à cash, avec un bilan libre de dettes - appréciable gage de sécurité dans ce contexte - une belle rentabilité et environ deux cents millions de dollars de profit cash - ou cash flow libre - qu'il redirige désormais en totalité vers des rachats d'actions.

Pourquoi pas ? Sa valeur d'entreprise du moment équivaut à un multiple de onze fois le cash flow libre, c'est-à-dire un niveau historiquement bas. Dans un autre registre, Molson s'échange lui à douze fois son cash flow libre - ou huit fois si l'on fait fi de l'endettement, en se basant simplement sur la capitalisation boursière. Voir à ce sujet Molson Coors à nouveau décoté en bourse.

Boston Beer voyait cet été son charismatique fondateur Jim Koch revenir aux commandes. Le père du mouvement du brassage artisanal - très en vogue aux États-Unis depuis une vingtaine d'années, et qui a depuis ricoché sur l'Europe - va tenter de redynamiser son groupe. Il aura fort à faire pour relancer des volumes qui, cette année encore, restent en déclin prononcé.