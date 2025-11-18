Des centaines d'investisseurs se sont réclamés de Warren Buffett au fil des dernières décennies.

Souvent copié, jamais égalé. Pour l'instant, aucun n'est réellement parvenu à imiter le maître, sauf peut-être Prem Watsa chez Fairfax, qui opère selon un modèle comparable - avec une croissance des activités d’investissement alimentée par une activité d'assurance florissante. Voir à ce sujet Fairfax Financial Holdings Limited : Coup de maître.

Parmi les innombrables prétendants ont figuré un temps le petit-neveu de l'oracle d'Omaha lui-même, Alex Rozek, petit-fils de la sœur de M. Buffett, Doris. Alex Buffett Rozek - son nom complet - avait ainsi co-fondé Boston Omaha avec Adam Peterson en 2015, avant de l'introduire en bourse deux ans plus tard.

C'est en 2017 justement que le Wall Street Journal publicisait le - lointain - lien de parenté entre Alex Rozek et Warren Buffett, ce qui d'ailleurs avait immédiatement fait bondir le cours du titre Boston Omaha de 44% d'un jour sur l'autre. D'aucuns voyaient déjà dans la jeune pousse un 'baby Berkshire'.

A l'instar de tous les autres 'baby Berkshire', celui-ci a vite déçu. Boston Omaha s'est engagé dans l'acquisition d'activités difficiles et marginalement profitables - dans la fibre, l'assurance et les panneaux publicitaires - sans jamais parvenir à générer le moindre centime de profit pour ses actionnaires.

Ni la performance d'investissement ni la culture managériale n'ont jamais rien eu à voir avec Berkshire. Les fondateurs se sont très généreusement rémunérés - malgré leur contre-performance - et le nombre de titres en circulation a triplé en huit ans à la suite de plusieurs augmentations de capital pour financer les acquisitions.

L'année dernière, Alex Rozek est brutalement parti en vendant toutes ses actions, tandis que le cours du titre replongeait vers le niveau qu'il occupait le jour de l'IPO. L'échec semblait donc entièrement consommé.

En fin de semaine dernière, le groupe publiait des résultats à neuf mois sibyllins, comme d'habitude. Tout au plus y notait-on que les cash flows demeurent négatifs et que la dette nette augmente encore sensiblement.

Hier, il publiait un communiqué pour annoncer un plan de rachats d'actions à hauteur de trente millions de dollars, c'est-à-dire les trois quarts de la trésorerie non retenue au bilan par les activités d'assurance. À en juger par le rebond du titre, le marché jugeait la nouvelle opportune.