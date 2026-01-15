Boston Scientific s'offre Penumbra pour environ 14,5 milliards de dollars

Le géant américain Amazon Web Services (AWS) franchit une étape stratégique avec le lancement officiel de l'AWS European Sovereign Cloud, présenté comme "une infrastructure totalement indépendante et localisée exclusivement au sein de l'Union européenne".

Destinée aux gouvernements et aux industries fortement régulées, cette nouvelle offre garantit que toutes les données (y compris les métadonnées) restent dans l'UE. Elle est opérée et sécurisée uniquement par des résidents de l'Union.



Le déploiement débute par une région en Allemagne (Brandenburg), soutenue par un investissement de 7,8 milliards d'euros, avant de s'étendre via des zones locales en Belgique, aux Pays-Bas et au Portugal.



Stéphane Israël, directeur général de cette entité, affirme que cette infrastructure permet de "concilier le plein portefeuille de services cloud et d'IA avec les exigences de souveraineté les plus strictes".



Des partenaires de premier plan comme SAP, Capgemini et Accenture accompagnent déjà ce lancement, qui vise à rassurer les clients sur l'autonomie opérationnelle européenne, même en cas d'interruption des communications avec le reste du monde.