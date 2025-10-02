Les mérites d'un investissement dans l'éditeur de logiciels américain spécialisé dans l'administration des ressources humaines ont déjà été débattus deux fois dans les colonnes de Zonebourse.

Jamais deux sans trois. Après nos précédents articles des automnes 2022 et 2023 - voir ici et là - l'entreprise fondée par Tom Golisano, qui ne détient désormais plus qu'une participation négligeable au capital, revient à l'honneur de notre tribune.

Il est vrai qu'à la suite d'une année 2024 qui marqua un net rebond de la valorisation boursière, cette dernière a piqué du nez depuis l'été dernier, avec deux sujets évidents qui pèsent vraisemblablement sur le cours de l'action.

D'abord, l'ambitieuse intégration de Paycor pour 4,2 milliards, financée par une série d'émissions obligataires, qui pouvait possiblement poser des problèmes d'intégration. Craintes manifestement surestimées, d'autant que le coût de la transaction représente moins de deux années de profit d'exploitation du nouvel ensemble consolidé.

Ensuite, et bien sûr, l'expansion rapide de l'IA, qui perturbe un secteur du logiciel resté pendant longtemps un intouchable favori des investisseurs. Un autre monstre sacré du secteur en a lui-même fait les frais récemment : voir à ce sujet Constellation Software & Co : Double alerte, triple opportunité ?

Cette conjoncture renvoie le cours du titre Paychex aux niveaux qu'il occupait à la publication de nos précédents articles. De manière pas tout à fait légitime, puisqu'il faut désormais compter avec le substantiel changement de périmètre - Paycor ajoute à Paychex 655 millions de dollars de chiffre d'affaires - et que, retraités des charges exceptionnelles liées à la transaction, les marges continuent d'évoluer sur un plus haut historique.

Les résultats du premier trimestre de l'exercice fiscal 2026, publiés hier, marquent justement une très forte croissance de 17% par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Le profit d'exploitation stagne à cause de coûts d'intégration, certes, mais retraités de ces derniers, il progresse de 15%.

Progression notable également du profit cash, ou cash-flow libre, qui atteint 647 millions de dollars sur le trimestre, contre 533 millions l'an dernier à la même époque. Sur une base annualisée, le cash-flow libre devrait approcher voire dépasser 2 milliards de dollars cette année, contre 1,7 milliards pour le dernier exercice fiscal complet. Avec toujours, notons-le, une politique de rémunération en stock-options étonnamment raisonnable.

Cette perspective est à mettre en rapport avec une capitalisation boursière de 45 milliards de dollars. Ceci pour un groupe qui s'est solidement imposé comme le deuxième acteur majeur aux États-Unis dans le domaine de la paie et des services en ressources humaines externalisés, derrière Automatic Data Processing.

À 15x le profit d'exploitation avant amortissements - ou EBITDA - attendu sur les douze prochains mois, Paychex, dont la rentabilité demeure exceptionnelle à tous les égards, s'échange très assurément sous ce qu'un acquéreur stratégique ou financier paierait pour l'acquérir sur le marché privé.