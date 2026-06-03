En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Des Etats américains poursuivent en justice l'administration Trump et TotalEnergies après l'annulation d'un projet éolien offshore.
  • Airbus effectue le vol inaugural de son modèle A350-1000 à Toulouse.
  • Renault émet 750 millions d'euros d'obligations à échéance juin 2031.
  • Sanofi annonce que Biogen rejoint accelRare.
  • STMicroelectronics lance un capteur de vibrations intelligent.
  • Crédit Agricole lance son opération annuelle d'augmentation de capital réservée aux salariés.
  • Vinci Airports a achevé la modernisation du Terminal 1 de l'aéroport du Kansai, au Japon
  • Eiffage remporte un contrat de plus de 120 MEUR auprès de Campus AI.
  • Air France-KLM et Transavia seront en mesure de transporter tous leurs clients cet été, annonce le transporteur.
  • Icade Promotion, la Banque des Territoires et la Caisse d'Epargne Ile-de France lancent un véhicule d'investissement dédié à la reconversion de bureaux vacants en logements.
  • Inventiva signe un accord de financement de 150 MEUR et la simplification de la structure de sa dette.
  • Worldline, en partenariat avec ING et Mastercard, a réalisé la première transaction de paiement agentique en Europe.
  • Maison Pommery Associés et Henkell International ont entamé des négociations exclusives pour un rapprochement stratégique, incluant une prise de participation majoritaire de Henkell.
  • Figeac Aéro a signé un contrat au Mexique pour produire des pièces en aluminium pour le programme A220.
  • La mise en service de l'usine chinoise de Carbios, en association avec Wankai, est repoussée au S1 2028. L'augmentation de capital prévue est, elle aussi, décalée.
  • LightOn a lancé LightOn Console, une plateforme permettant aux entreprises de déployer rapidement des agents d'intelligence artificielle sécurisés via une API.
  • La Française De L'Energie démarre ses 2 unités de production d'électricité verte à Angres.
  • DBV Technologies annonce le screening du premier participant de l’étude clinique de phase II THRIVE pour le patch Viaskin Peanut chez les nourrissons âgés de 6 à 12 mois.
  • Les principales publications du jour: NanobiotixWavestoneAbéo.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Bayerexclut tout projet de restructuration malgré la menace des litiges.
  • BP Plc envisage la cession de ses actifs en mer du Nord britannique après l'échec des discussions avec Ithaca Energy.
  • Le CEO de Nestlé anticipe une amélioration des marges grâce à la baisse des cours du café et du cacao.
  • Inditex annonce un bénéfice net en hausse de 5,4% au premier trimestre, à 1,38 MdEUR.
  • BASF est autorisé par la Commission européenne à céder sa division Peintures à Carlyle.
  • Prosus obtient un délai jusqu'au 11 octobre pour céder ses parts dans Delivery Hero après l'offre d'Uber.
  • Enel envisage un accord avec le régulateur brésilien concernant son contrat à Sao Paulo.
  • Argenx dévoile des données sur son Vyvgart.
  • Geberit va entamer un nouveau programme de rachat d'actions.
  • EQT fixe un objectif de levée de 6 milliards de dollars pour son nouveau fonds.
  • Wolters Kluwer renforce sa collaboration avec OpenAI dans l'IA d'entreprise.
  • Novo Nordisk lance le Wegovy oral aux Emirats arabes unis.
  • Munters Group fait l'acquisition de la société de surveillance de l'élevage Optifarm.
  • SSE lance une émission de titres de capital hybrides.
  • Subsea 7 décroche un contrat pour un projet de Murphy Exploration & Production dans le Golfe du Mexique
  • Avolta va émettre 400 MEUR d'obligations pour refinancer sa dette.
  • Saab décroche une commande de 22 MUSD de l'US Army pour des kits de simulation de véhicules.
  • Liam Condon, directeur général de Johnson Matthey, renforce sa participation au capital.
  • Les principales publications du jourInditexVoestalpine AGAvanza Bank Holding AB.

D'Amérique du Nord

  • Microsoft dévoile ses IA maison pour s'affranchir un jour d'OpenAI
  • Palo Alto Networks relève ses objectifs grâce à la demande en cybersécurité liée à l'IA, mais le titre recule de 3,2% hors séance.
  • Chevron sollicite le régime d'incitation fiscale en Argentine avec un plan d'investissement de 13,8 milliards de dollars.
  • Shopify abonde son programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars.
  • Le soutien de Broadcom permet de contenir les coûts d'emprunt dans le cadre du financement de 36 MdUSD d'Anthropic.
  • Une filiale de RTX décroche un contrat de 515,8 MUSD auprès de l'US Navy.
  • Texas Instruments nomme Julie Knecht, issue de ses rangs, au poste de directrice financière.
  • Agilent obtient le feu vert de la FDA pour l'extension de son test de dépistage du cancer sur la plateforme Dako Omnis.
  • Cigna cesse de rembourser les traitements GLP-1 contre l'obésité pour ses propres employés.
  • Meta réduit son projet de traçage des mouvements de souris face à la fronde interne.
  • Arch Capital fixe le prix d'une émission obligataire de 2 MdUSD.
  • Applied Aerospace & Defense lève 650 MUSD lors de son introduction en Bourse aux Etats-Unis.
  • SpaceX prévoit de placer 555,6 millions d’actions à 135 USD pièce, dans le cadre d’une introduction en bourse de 75 MdsUSD qui serait la plus importante jamais réalisée, selon Reuters.
  • Les principales publications du jourBroadcomCostco WholesaleCrowdStrikeMedtronic.

D'Asie et d'ailleurs

  • SK Hynix ambitionne de doubler sa production de puces mémoire d'ici cinq ans.
  • MediaTek intensifie ses recrutements pour soutenir son expansion dans l'IA.
  • BHP Group s'associe à Microsoft pour des technologies de pointe dans l'extraction du cuivre.
  • Macquarie et IG4 cèdent le contrôle du brésilien CLI à AD Ports pour 835 MUSD.
  • Foxconn s'associe à Radiall et Thales pour un projet de packaging de puces en France.
  • Mitsubishi Heavy Industries et PFN scellent une alliance dans l'IA pour renforcer l'autonomie des infrastructures.
  • Northern Star Resources revoit à la hausse ses ressources minérales et ses réserves de minerai.
  • CGN Power achève la maintenance de l'unité 2 de Taishan.
  • L'Australie approuve l'acquisition d'EG Australia par Ampol pour 789 MUSD.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures