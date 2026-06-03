En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Des Etats américains poursuivent en justice l'administration Trump et TotalEnergies après l'annulation d'un projet éolien offshore.
- Airbus effectue le vol inaugural de son modèle A350-1000 à Toulouse.
- Renault émet 750 millions d'euros d'obligations à échéance juin 2031.
- Sanofi annonce que Biogen rejoint accelRare.
- STMicroelectronics lance un capteur de vibrations intelligent.
- Crédit Agricole lance son opération annuelle d'augmentation de capital réservée aux salariés.
- Vinci Airports a achevé la modernisation du Terminal 1 de l'aéroport du Kansai, au Japon
- Eiffage remporte un contrat de plus de 120 MEUR auprès de Campus AI.
- Air France-KLM et Transavia seront en mesure de transporter tous leurs clients cet été, annonce le transporteur.
- Icade Promotion, la Banque des Territoires et la Caisse d'Epargne Ile-de France lancent un véhicule d'investissement dédié à la reconversion de bureaux vacants en logements.
- Inventiva signe un accord de financement de 150 MEUR et la simplification de la structure de sa dette.
- Worldline, en partenariat avec ING et Mastercard, a réalisé la première transaction de paiement agentique en Europe.
- Maison Pommery Associés et Henkell International ont entamé des négociations exclusives pour un rapprochement stratégique, incluant une prise de participation majoritaire de Henkell.
- Figeac Aéro a signé un contrat au Mexique pour produire des pièces en aluminium pour le programme A220.
- La mise en service de l'usine chinoise de Carbios, en association avec Wankai, est repoussée au S1 2028. L'augmentation de capital prévue est, elle aussi, décalée.
- LightOn a lancé LightOn Console, une plateforme permettant aux entreprises de déployer rapidement des agents d'intelligence artificielle sécurisés via une API.
- La Française De L'Energie démarre ses 2 unités de production d'électricité verte à Angres.
- DBV Technologies annonce le screening du premier participant de l’étude clinique de phase II THRIVE pour le patch Viaskin Peanut chez les nourrissons âgés de 6 à 12 mois.
- Les principales publications du jour: Nanobiotix, Wavestone, Abéo.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Bayerexclut tout projet de restructuration malgré la menace des litiges.
- BP Plc envisage la cession de ses actifs en mer du Nord britannique après l'échec des discussions avec Ithaca Energy.
- Le CEO de Nestlé anticipe une amélioration des marges grâce à la baisse des cours du café et du cacao.
- Inditex annonce un bénéfice net en hausse de 5,4% au premier trimestre, à 1,38 MdEUR.
- BASF est autorisé par la Commission européenne à céder sa division Peintures à Carlyle.
- Prosus obtient un délai jusqu'au 11 octobre pour céder ses parts dans Delivery Hero après l'offre d'Uber.
- Enel envisage un accord avec le régulateur brésilien concernant son contrat à Sao Paulo.
- Argenx dévoile des données sur son Vyvgart.
- Geberit va entamer un nouveau programme de rachat d'actions.
- EQT fixe un objectif de levée de 6 milliards de dollars pour son nouveau fonds.
- Wolters Kluwer renforce sa collaboration avec OpenAI dans l'IA d'entreprise.
- Novo Nordisk lance le Wegovy oral aux Emirats arabes unis.
- Munters Group fait l'acquisition de la société de surveillance de l'élevage Optifarm.
- SSE lance une émission de titres de capital hybrides.
- Subsea 7 décroche un contrat pour un projet de Murphy Exploration & Production dans le Golfe du Mexique
- Avolta va émettre 400 MEUR d'obligations pour refinancer sa dette.
- Saab décroche une commande de 22 MUSD de l'US Army pour des kits de simulation de véhicules.
- Liam Condon, directeur général de Johnson Matthey, renforce sa participation au capital.
- Les principales publications du jour: Inditex, Voestalpine AG, Avanza Bank Holding AB.
D'Amérique du Nord
- Microsoft dévoile ses IA maison pour s'affranchir un jour d'OpenAI
- Palo Alto Networks relève ses objectifs grâce à la demande en cybersécurité liée à l'IA, mais le titre recule de 3,2% hors séance.
- Chevron sollicite le régime d'incitation fiscale en Argentine avec un plan d'investissement de 13,8 milliards de dollars.
- Shopify abonde son programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars.
- Le soutien de Broadcom permet de contenir les coûts d'emprunt dans le cadre du financement de 36 MdUSD d'Anthropic.
- Une filiale de RTX décroche un contrat de 515,8 MUSD auprès de l'US Navy.
- Texas Instruments nomme Julie Knecht, issue de ses rangs, au poste de directrice financière.
- Agilent obtient le feu vert de la FDA pour l'extension de son test de dépistage du cancer sur la plateforme Dako Omnis.
- Cigna cesse de rembourser les traitements GLP-1 contre l'obésité pour ses propres employés.
- Meta réduit son projet de traçage des mouvements de souris face à la fronde interne.
- Arch Capital fixe le prix d'une émission obligataire de 2 MdUSD.
- Applied Aerospace & Defense lève 650 MUSD lors de son introduction en Bourse aux Etats-Unis.
- SpaceX prévoit de placer 555,6 millions d’actions à 135 USD pièce, dans le cadre d’une introduction en bourse de 75 MdsUSD qui serait la plus importante jamais réalisée, selon Reuters.
- Les principales publications du jour: Broadcom, Costco Wholesale, CrowdStrike, Medtronic.
D'Asie et d'ailleurs
- SK Hynix ambitionne de doubler sa production de puces mémoire d'ici cinq ans.
- MediaTek intensifie ses recrutements pour soutenir son expansion dans l'IA.
- BHP Group s'associe à Microsoft pour des technologies de pointe dans l'extraction du cuivre.
- Macquarie et IG4 cèdent le contrôle du brésilien CLI à AD Ports pour 835 MUSD.
- Foxconn s'associe à Radiall et Thales pour un projet de packaging de puces en France.
- Mitsubishi Heavy Industries et PFN scellent une alliance dans l'IA pour renforcer l'autonomie des infrastructures.
- Northern Star Resources revoit à la hausse ses ressources minérales et ses réserves de minerai.
- CGN Power achève la maintenance de l'unité 2 de Taishan.
- L'Australie approuve l'acquisition d'EG Australia par Ampol pour 789 MUSD.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Peut-on faire confiance à l'IA pour créer une version améliorée d'elle-même ? (Financial Times).
- Ceci ne constitue pas un conseil financier" (Noema).
- Les investisseurs britanniques peuvent acheter des actions Anthropic. Mais est-ce une bonne idée ?(Bloomberg).
- Quel est le nom le plus ancien aux Etats-Unis ?(Erdavis).
- Pourquoi les pires finissent-ils par s'imposer ?(The Atlantic).
- Le business de l'injection de trucs dans le corps(L'ADN).
- L'épidémie de brouillage GPS(Foreign Policy).
- Pourquoi la jeunesse américaine se tourne vers le socialisme(Financial Times).
- Le bazar diplomatique de la coupe du monde de foot(Intelligencer).