Bourse : 135 USD pour une action SpaceX, gros contrat pour Eiffage

SpaceX se prépare à l'IPO du siècle, Microsoft taille dans sa dépendance à OpenAI et Inditex affiche des bénéfices en hausse. En France, Eiffage décroche un contrat Campus AI et Worldline réussit la première transaction de paiement agentique en Europe.