Le résumé des rapports de Dieux de la Finance 25 rapports de banques d'affaires épluchés, et un constat : 2026 ne ressemblera à rien de ce qu'on vous a vendu. Bienvenue sur Zonebourse ! On vous propose un condensé unique de "La Bible des marchés pour 2026". J'ai lu pour vous les milliers de pages de prévisions de Goldman Sachs, JP Morgan, BlackRock et bien d'autres pour vous éviter l'indigestion entre le foie gras et le champagne.

Au programme de ce tour d'horizon complet :

Le Mythe de la Résilience : Pourquoi la croissance à 3,2% est sous perfusion.

L'IA passe à la caisse : La fin des promesses, place au ROI (ou au massacre).

La revanche de l'analogique : Pourquoi le cuivre, l'uranium et l'énergie sont les vrais rois de 2026.

Le spectre de la dette : 39 000 milliards de dollars... jusqu'où le système peut-il tenir ?

Targets 2026 : S&P500 à 8000 ? Or à 5000$ ? On décortique les objectifs de cours.

Pourquoi regarder cette vidéo ? Parce que le consensus se trompe souvent. Entre le "Fiscal Cliff" américain et les cygnes noirs (Ukraine, Fusion, Cyberattaques), 2026 sera l'année des stratèges, pas des moutons.

Thomas Veillet est un chroniqueur financier suisse, connu pour sa capacité à décrypter l’actualité économique et les marchés avec humour, clarté et un sens affûté de la vulgarisation. Ancien trader professionnel à Genève, il a géré l’argent de plusieurs banques et fonds d’investissement. En 2006, il crée une chronique matinale quotidienne sur les marchés financiers, connue pour son ton direct, souvent sarcastique, et sa capacité à rendre la finance aussi accessible qu’un bon polar. Cette chronique est aujourd’hui publiée sur Investir.ch, média financier suisse qu’il a cofondé, et est suivie par des milliers de lecteurs chaque matin. En 2020, Thomas transpose son style unique à l’univers vidéo avec la chaîne Swissquote (FR) sur YouTube, où il commente l’actualité boursière avec une liberté de ton rare dans la finance traditionnelle. Résultat : plus de 55 000 abonnés à ce jour et une communauté en pleine croissance.