Bourse : +29,5% pour Palantir, 7,6% pour SpaceX et une pluie de résultats

Les publications de résultats vont encore bon train aujourd'hui en Bourse. Hier, Palantir a brillé et SpaceX a déçu. En Europe, Siemens Energy, Novo Nordisk, Heineken et Infineon animent le début de matinée.