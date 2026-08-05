En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Antin Infrastructure négocie la vente d'Idex à un fonds de JP Morgan. Selon une information de Bloomberg, le prix de vente pourrait être de 4,4 MdsUSD.
  • Procter & Gamble rachète Thorne, société de bien-être financée par L Catterton et LVMH.
  • 2CRSi signe une lettre d'intention avec Quanthor pour développer une offre de cybersécurité post-quantique destinée aux infrastructures critiques.
  • Bigben Interactive dépose une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée, après un accord de principe pour la restructuration de sa dette.
  • Abeo acquiert 60% du capital de Hurricane, leader des sports urbains en Europe et en Chine.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures