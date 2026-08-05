En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Antin Infrastructure négocie la vente d'Idex à un fonds de JP Morgan. Selon une information de Bloomberg, le prix de vente pourrait être de 4,4 MdsUSD.
- Procter & Gamble rachète Thorne, société de bien-être financée par L Catterton et LVMH.
- 2CRSi signe une lettre d'intention avec Quanthor pour développer une offre de cybersécurité post-quantique destinée aux infrastructures critiques.
- Bigben Interactive dépose une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée, après un accord de principe pour la restructuration de sa dette.
- Abeo acquiert 60% du capital de Hurricane, leader des sports urbains en Europe et en Chine.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Novo Nordisk dépasse les attentes et relève ses prévisions annuelles.
- Siemens Energy annonce un triplement de son bénéfice et des commandes record au 3e trimestre.
- Heineken enregistre un bénéfice du premier semestre en progression sur fond de suppression de 3 000 postes.
- Ahold Delhaize voit sa marge se tasser au 2e trimestre.
- Glencore renoue avec les bénéfices au premier semestre.
- Sandoz affiche un recul du bénéfice net au premier semestre malgré la hausse du chiffre d'affaires.
- Wolters Kluwer confirme ses perspectives pour l'exercice 2026.
- Infineon modère ses prévisions de marge et remonte son objectif annuel de free cash-flow ajusté.
- Shell investit dans la nouvelle phase du projet gazier Surat d'Arrow Energy.
- La Fed valide l'acquisition de Webster Bank par Banco Santander.
- Petrobras suspend les études d'un gazoduc d'un milliard de dollars au Brésil face à l'incertitude réglementaire.
- L'offre d'UniCredit sur la Commerzbank franchit une étape décisive grâce à l'aval de la BaFin, selon Bloomberg.
- Cellnex Telecom lance un programme de rachat d'actions de 200 MEUR.
- United Utilities progresse dans la modernisation de la gestion des eaux pluviales à Knutsford.
- EasyJet fait face à un préavis de grève de ses hôtesses et stewards en France.
- Les principales publications du jour: Siemens Energy, Infineon Technologies, Glencore, Deutsche Post, Heineken, BPER Banca, Koninklijke Ahold Delhaize, , Banco BPM, NEXT, Heineken, Legal & General, Vonovia, Beiersdorf, Wolters Kluwer, Voestalpine, Hiscox, Avanza Bank, Ringkjøbing Landbobank A/S, Interpump.
D'Amérique du Nord
- Actions en hausse post-séance après leurs résultats : Arista (+11%), Booking (+5,5%)…
- Actions en baisse post-séance après leurs résultats : Match Group (-10%), AMD (-8,8%), Pinterest (-8,6%), Lucid (-8%), SpaceX (-7,5%), Coupang (-7%)…
- Berkshire Hathaway cède 182 980 actions DaVita mais conserve une participation de 45% dans le spécialiste de la dialyse.
- Coca-Cola et l'embouteilleur Arca Continental investiront 1 MdUSD au Pérou.
- Walt Disney se désengage d'A+E, cédée intégralement à Hearst pour 1,2 MdUSD.
- Les principales publications du jour: Eli Lilly, Costco Wholesale, Sandisk, Western Digital, Walt Disney, Shopify, Uber Technologies, AppLovin, CVS Health, McKesson, MercadoLibre, DoorDash, Phillips 66, Motorola Solutions, Honeywell Aerospace, The Allstate, MetLife, Cencora, Realty Income, Occidental Petroleum, Block, Devon Energy, Axon Enterprise, eBay, Prudential Financial, Revolution Medicines, Expedia, Iron Mountain, BeOne Medicines, Medline, Kraft Heinz.
D'Asie et d'ailleurs
- Samsung Electronics et SK Hynix testent des équipements chinois pour réduire leur dépendance à la technologie américaine, notamment ceux de Advanced Micro-Fabrication Equipment.
- CXMT s’apprête à produire des puces de mémoire pour smartphones qui rivalisent avec les conceptions les plus avancées du secteur, selon Bloomberg.
- BYD lance son premier véhicule hybride rechargeable flex-fuel fabriqué au Brésil.
- Westpac Banking utilise des agents d'IA pour évaluer les demandes de prêts immobiliers et de cartes de crédit, selon l'AFR.
- L'Inde active l'option de surallocation pour porter à 6,5% la cession de sa participation dans Life Insurance.
- Le régulateur australien poursuit Inpex pour violation des normes d'émissions à Ichthys LNG.
- Les principales publications du jour: Hon Hai Precision Industry, Itaú Unibanco, The Saudi National Bank, Honda Motor, Banco Bradesco, Chunghwa Telecom, Oil and Natural Gas, AXIA Energia, Bharti Airtel, Bharti Hexacom.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Palantir fait sauter la banque et rallie les fidèles (Zonebourse).
- Les réseaux sociaux ont-ils organisé la ruée vers Ceuta ? (Le Grand Continent)
- Une chronologie de l'avenir, établie à partir des prévisions de Manifold Markets (When)
- Hollywood entre dans l'ère de l'IA (The Economist)
- Que se passe-t-il quand on passe du café aux boissons énergisantes (Wall Street Journal)
- Dans les coulisses du cadre stratégique de Trump en matière d'IA (Axios)
- Comment donner aux citoyens lambda leur mot à dire dans la gouvernance de l'IA (Noéma)
- Les agents pirates d'OpenAI et Anthropic se font encore prendre (Wired)
- Pourquoi une fusion entre SpaceX et Tesla pourrait profiter aux actionnaires des deux sociétés (The Information)
- Pourquoi a-t-on envie de manger du salé au bord de la mer ? (The Conversation)
- Un siècle après "La Fin du Laissez-Faire de Keynes (NIESR)
- Reddit parviendra-t-il à repousser une nouvelle vague de spam lié au référencement par IA ? (The Verge)