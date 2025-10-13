Sous les radars du marché, cinq sociétés françaises affichent des valorisations fort modestes actuellement. Sélectionnées à l'issue d'un tri rigoureux via le StockScreener de Zonebourse, elles ont pour point commun un PER faible au regard des ratios historiques, même si le marché a toujours de bonnes raisons d'appliquer des décotes.

Voici une liste de cinq valeurs cotées hexagonales dont les PER sont très faibles, dans une optique value. Elles ont été classées au moyen du StockScreener de Zonebourse. Voici les critères de sélection :

Entreprises cotées en France,

Capitalisation de 500 MEUR à 3 MdsEUR,

Couverture par au moins 5 analystes (pour avoir une certaine diversité de points de vue)

Note de santé financière solide (7 e au 10 e décile, pour écarter les sociétés décotées du fait d'une situation financière abominable),

au 10 décile, pour écarter les sociétés décotées du fait d'une situation financière abominable), Note globale Zonebourse 4 et 5 étoiles (pour sélectionner des sociétés qui ont un intérêt fondamental),

PER faible en 2026 (N+1) et encore plus faible en 2027 (N+2), pour écarter les situations exceptionnelles.

Et les gagnants sont...

TF1 : la filiale de Bouygues n'est pas un multibagger, loin de là, mais c'est une entreprise bien gérée, qui tire son épingle du jeu dans un environnement média complexe. Pour jauger de sa performance réelle, un simple graphique ne suffit pas : il faut ajouter le généreux dividende distribué ces dernières années, qui a offert un rendement de 5 à 8% aux actionnaires. Une histoire déjà évoquée dans ces colonnes. PER 2026 = 8,4 / PER 2027 = 7,7 (6 analystes). PER moyen sur 10 ans = 16,7.

Pluxee : c'est l'histoire d'une IPO ratée. La filiale avantages du groupe Sodexo a été prise dans une tempête parfaite depuis son arrivée sur le marché. La crainte de la remise en cause de certains privilèges liés aux chèques déjeuners en France y est pour beaucoup. PER 2026 = 9,3 / PER 2027 = 8,5 (13 analystes). PER moyen sur 10 ans = 32,2 fois pour le rival Edenred (Pluxee n'a pas assez d'ancienneté).

Kaufman & Broad : dans un marché immobilier du neuf très difficile en France, le groupe fait jouer son expérience et sa force tranquille. Perçu comme l'acteur le plus robuste parmi les promoteurs cotés, sa valorisation reflète toutefois une défiance généralisée vis-à-vis de l'immobilier hexagonal. PER 2026 = 9,5 / PER 2027 = 8,6 (7 analystes). PER moyen sur 10 ans = 14,4.

Bic : le groupe a connu une sévère traversée du désert (5 années consécutives de baisse en bourse entre 2016 et 2020 !) et peine à retrouver de l'allant. En 2025, il y a eu beaucoup de changements à la direction et les performances financières intermédiaires sont restées marquées par les difficultés. Le marché n'achète pas encore pour voir, malgré un dividende qui commence à devenir généreux mais dont la pérennité n'est pas garantie. PER 2026 = 9,3 / PER 2027 = 8,9 (5 analystes). PER moyen sur 10 ans = 16,7.

Alten : le titre a perdu le quart de sa valeur en un an, ce qui explique l'arrivée du dossier sur des niveaux de PER faibles. Le groupe d'ingénierie paie une forte exposition à sa spécialité historique, l'automobile, en perte de vitesse en Europe. Le bouleversement industriel en cours est visible dans les marges, et dans la valorisation donc, qui flirte avec les planchers entrevus en 2012 durant la crise de l'euro. PER 2026 = 10,6 / PER 2027 = 9,6 (7 analystes). PER moyen sur 10 ans = 19,4.