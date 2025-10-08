En France

  • Crédit Agricole acquiert une participation minoritaire de 9,9% dans la banque coopérative belge Crelan.
  • ArcelorMittal et Aperam saluent les propositions antidumping de l'UE pour protéger son marché de l'acier.
  • Legrand signe le rachat de Cogelec et déposera une OPA à 29 EUR par action pour désintéresser les minoritaires.
  • Ampère (Renault) confirme viser une réduction du coût de production d'un véhicule électrique de 40% d'ici 2028 et l'atteinte d'un seuil de rentabilité dès cette année.
  • Sanofi a obtenu des résultats positifs en phase II avec AlphaMedix dans les tumeurs digestives.
  • Air Liquide renforce ses activités aux Etats-Unis.
  • Capgemini lance un rachat d'actions pour neutraliser la dilution actionnariale associée à son 12e plan d'actionnariat salarié.
  • Euronext annonce une augmentation des volumes échangés sur ses plateformes en septembre.
  • Argan et Danone lancent le chantier d’un nouveau site logistique à Sorigny.
  • Dassault Aviation a livré son 300e Rafale. 
  • Spie rachète ECOexperts Automation.
  • Le comté de Scott, Linwood et Waga Energy mettent en service une unité de production biométhane dans l’Iowa.
  • Ampacimon et Drone Volt s'allient pour l'installation automatisée de capteurs DLR sur les lignes à haute et très haute tension.
  • Hoffmann Green Cement signe un partenariat avec CNR Construction.
  • Hospitex (Ikonisys) remporte l’appel d’offres public de la polyclinique de Bari pour les systèmes de cytologie Cytofast.
  • Groupe TERA vend ses laboratoires d’analyses chimiques TERA Environnement et Toxilabo à CELNOR France.
  Les principales publications du jour : Voyageurs du Monde, Vaziva, Fermentalg, Cogra, Teract, Upergy, Gensight, Obiz, Bilendi

Dans le vaste monde

D'Europe

  • La FCA pourrait imposer à des banques officiant en Grande-Bretagne de rembourser 8,2 milliards de livres aux automobilistes dans une affaire de ventes abusives sur certains crédits auto.
  • ABB vend ses activités robotiques au groupe SoftBank pour 5,4 milliards de dollars.
  • Un fonds UBS est exposé à 30% à la faillite de l'équipementier automobile First Brands. Et cette fois, ce n'est pas la faute du Crédit Suisse.
  • BMW abaisse légèrement ses prévisions à cause de ventes décevantes en Chine.
  • Leonardo obtient une facilité de crédit renouvelable de 1,8 milliard d'euros liée à l'ESG.
  • Umicore vend ses stocks d'or pour 410 millions d'euros.
  • Aurubis vise un résultat opérationnel compris entre 300 et 400 millions d'euros sur l'exercice 2025/2026.
  • Givaudan lance la construction d'un nouveau site de production aux Etats-Unis grâce à un investissement de 187 millions de francs suisses.
  • GEA Group réorganise ses activités en trois divisions et une nouvelle direction exécutive pour simplifier ses opérations.
  • Aryzta a nommé le président Urs Jordi au poste de directeur général par intérim pour succéder à Michael Schai, qui a démissionné, avec effet immédiat.
  • Unite Group confirme ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice.
  • Nordex obtient une commande de 236 MW d'éoliennes en Amérique du Nord.
  • Verisure fixe le prix de son introduction en bourse à 13,25 EUR par action.
  • Defender Capital s'oppose au projet de vente de Staar Surgical à Alcon.
  Les principales publications du jour : CVS Group, Finnair

D'Amérique du Nord

  • Tesla lance des versions meilleur marché des Model 3 et Model Y.
  • JPMorgan consacre 2 milliards de dollars par an au développement de technologies d'intelligence artificielle, selon son CEO.
  • Exxon Mobil envisage de revenir en Irak pour explorer le champ pétrolifère de Majnoon, selon Bloomberg.
  • Google lance Google AI Plus dans 36 pays.
  • Le CEO de Nvidia annonce que la société continuera à sponsoriser les visas H-1B, indique Business Insider.
  • Walt Disney acquiert les droits de la série de livres "Impossible Creatures" pour une franchise cinématographique.
  • Nuburu acquiert Orbit.
  Les principales publications du jour : McCormick

D'Asie et d'ailleurs

  • MercadoLibre propose à ses abonnés la livraison gratuite le jour même au Brésil.
  • Toyota explore le développement d'un petit système de drones civils pour assister les véhicules sur les routes non pavées et les sentiers.
  Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications

