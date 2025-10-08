En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Crédit Agricole acquiert une participation minoritaire de 9,9% dans la banque coopérative belge Crelan.
- ArcelorMittal et Aperam saluent les propositions antidumping de l'UE pour protéger son marché de l'acier.
- Legrand signe le rachat de Cogelec et déposera une OPA à 29 EUR par action pour désintéresser les minoritaires.
- Ampère (Renault) confirme viser une réduction du coût de production d'un véhicule électrique de 40% d'ici 2028 et l'atteinte d'un seuil de rentabilité dès cette année.
- Sanofi a obtenu des résultats positifs en phase II avec AlphaMedix dans les tumeurs digestives.
- Air Liquide renforce ses activités aux Etats-Unis.
- Capgemini lance un rachat d'actions pour neutraliser la dilution actionnariale associée à son 12e plan d'actionnariat salarié.
- Euronext annonce une augmentation des volumes échangés sur ses plateformes en septembre.
- Argan et Danone lancent le chantier d’un nouveau site logistique à Sorigny.
- Dassault Aviation a livré son 300e Rafale.
- Spie rachète ECOexperts Automation.
- Le comté de Scott, Linwood et Waga Energy mettent en service une unité de production biométhane dans l’Iowa.
- Ampacimon et Drone Volt s'allient pour l'installation automatisée de capteurs DLR sur les lignes à haute et très haute tension.
- Hoffmann Green Cement signe un partenariat avec CNR Construction.
- Hospitex (Ikonisys) remporte l’appel d’offres public de la polyclinique de Bari pour les systèmes de cytologie Cytofast.
- Groupe TERA vend ses laboratoires d’analyses chimiques TERA Environnement et Toxilabo à CELNOR France.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- La FCA pourrait imposer à des banques officiant en Grande-Bretagne de rembourser 8,2 milliards de livres aux automobilistes dans une affaire de ventes abusives sur certains crédits auto.
- ABB vend ses activités robotiques au groupe SoftBank pour 5,4 milliards de dollars.
- Un fonds UBS est exposé à 30% à la faillite de l'équipementier automobile First Brands. Et cette fois, ce n'est pas la faute du Crédit Suisse.
- BMW abaisse légèrement ses prévisions à cause de ventes décevantes en Chine.
- Leonardo obtient une facilité de crédit renouvelable de 1,8 milliard d'euros liée à l'ESG.
- Umicore vend ses stocks d'or pour 410 millions d'euros.
- Aurubis vise un résultat opérationnel compris entre 300 et 400 millions d'euros sur l'exercice 2025/2026.
- Givaudan lance la construction d'un nouveau site de production aux Etats-Unis grâce à un investissement de 187 millions de francs suisses.
- GEA Group réorganise ses activités en trois divisions et une nouvelle direction exécutive pour simplifier ses opérations.
- Aryzta a nommé le président Urs Jordi au poste de directeur général par intérim pour succéder à Michael Schai, qui a démissionné, avec effet immédiat.
- Unite Group confirme ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice.
- Nordex obtient une commande de 236 MW d'éoliennes en Amérique du Nord.
- Verisure fixe le prix de son introduction en bourse à 13,25 EUR par action.
- Defender Capital s'oppose au projet de vente de Staar Surgical à Alcon.
D'Amérique du Nord
- Tesla lance des versions meilleur marché des Model 3 et Model Y.
- JPMorgan consacre 2 milliards de dollars par an au développement de technologies d'intelligence artificielle, selon son CEO.
- Exxon Mobil envisage de revenir en Irak pour explorer le champ pétrolifère de Majnoon, selon Bloomberg.
- Google lance Google AI Plus dans 36 pays.
- Le CEO de Nvidia annonce que la société continuera à sponsoriser les visas H-1B, indique Business Insider.
- Walt Disney acquiert les droits de la série de livres "Impossible Creatures" pour une franchise cinématographique.
- Nuburu acquiert Orbit.
D'Asie et d'ailleurs
- MercadoLibre propose à ses abonnés la livraison gratuite le jour même au Brésil.
- Toyota explore le développement d'un petit système de drones civils pour assister les véhicules sur les routes non pavées et les sentiers.
Lectures
- Quatre signes avant-coureurs de la bulle de l'IA (Platformer, en anglais).
- La survalorisation des actions, c'est la faute des propriétaires immobiliers (Klement on Investing, en anglais).
- Ces gouvernements-éclairs qui ont marqué (ou pas) l'histoire politique française depuis deux siècles (Historia).
- Etes-vous un vrai descendant d'Américains ? (The Atlantic, en anglais).
- Kering : Luca de Meo impose son rythme effréné aux maisons du groupe (La Lettre).
- Aux Philippines, les bonnes affaires de la pollution plastique (XXI).
- Vers une bonne mondialisation (Noéma, en anglais).
- Les vidéos slop sont en train de submerger le Web (L'ADN).
- Pourquoi les constructeurs chinois quittent la Russie (Le Grand Continent).
- Les IA pensent-elles vraiment à nous ? (CRNS).