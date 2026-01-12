En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Stellantis abandonne ses SUV Jeep hybrides rechargeables et ses monospaces Chrysler en raison du ralentissement des ventes de véhicules électriques, selon CNBC.
- Engie met en oeuvre son programme de rachat d'actions
- Le Teizeild de Sanofi obtient l'autorisation de l'UE pour retarder le stade 3 du diabète de type 1.
- Eiffage Immobilier remporte le projet de réhabilitation urbaine d'un ancien dépôt de tramways en Pologne.
- Eli Lilly serait toujours "prêt à mettre 15 milliards d'euros sur la table pour la biotech Abivax", selon La Lettre.
- Vallourec remporte un contrat majeur auprès de Shell pour des tubes OCTG au Brésil.
- Viridien a dégagé 1,15 MdUSD de revenus en 2025.
- Exosens signe le plus grand contrat à date pour ses nouveaux tubes intensificateurs de lumière 5G avec ACTinBlack.
- Casino Guichard a obtenu l'engagement de ses créanciers que les discussions en cours concernant son projet de renforcement de sa structure financière ne donneront lieu à aucune mesure dans le cadre des financements existants.
- Lionel Chmilewsky nommé directeur général d'Ekinops.
- Installux a signé un protocole d’accord pour l’acquisition de la totalité du capital et des droits de vote de la société SVF (menuiseries coupe-feu).
- Advicenne annonce le renouvellement de l'AMM de Sibnayal dans l'Union Européenne.
- Aelis Farma reçoit un avis favorable du Comité Pédiatrique de l'EMA sur le Plan d'Investigation Pédiatrique de AEF0217 dans la trisomie 21.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Le PDG de Heineken quittera ses fonctions à la fin du mois de mai, son successeur pas encore annoncé.
- La liste des pays touchés par les rappels de lait infantile de Nestlé s'allonge.
- AP Moller Maersk explore l'utilisation accrue de l'éthanol comme carburant vert afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine, rapporte le FT.
- Enel lance un programme de rachat sur 3,2 millions d'actions.
- Wolters Kluwer rachète la société canadienne StandardFusion pour 32 millions d'euros.
- Le PDG de BayWa démissionne.
- Oxford Nanopore Technologies prévoit une croissance de son chiffre d'affaires annuel légèrement supérieure aux prévisions.
- ACS et GIP concluent un accord de coentreprise à parts égales pour des centres de données.
- Aegon lance un programme de rachat d'actions d'une valeur de 227 millions d'euros.
- WH Smith élabore actuellement un plan pour trouver un nouveau président, appris Sky News.
- Idorsia tente de raviver son programme sur lucerastat.
- Corem Property va céder un terrain à New York, avec un impact négatif de l'ordre de 95 M$ sur son résultat net.
- Les principales publications du jour : Repsol, Oxford Nanopore…
D'Amérique du Nord
- Exxon se dit prêt à étudier un retour au Venezuela, mais son patron reste prudent, comme ceux des autres majors américaines.
- Walmart s'associe à Google, pour permettre aux acheteurs d'acheter des produits via Gemini.
- Donald Trump a exigé que les sociétés de cartes de crédit (Visa, American Express, Mastercard…) plafonnent leurs taux d’intérêt à 10% d’ici le 20 janvier, alors que des experts soulignent qu’une telle mesure nécessiterait une loi du Congrès.
- Prudential Financial envisagerait de vendre son gestionnaire d'actifs indien, selon Bloomberg.
- Teva prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires stable ou en légère baisse par rapport à 2025.
- Les principales publications du jour : Wealthfront, Sify…
D'Asie et d'ailleurs
- Les bénéfices de TSMC au quatrième trimestre devraient avoir bondi de 27% grâce à la croissance tirée par la demande en IA.
- Les actions des grands acteurs chinois de la livraison de repas (Meituan et Alibaba notamment) ont bondi ce matin, le marché estimant qu’une enquête du régulateur mettra fin à une guerre des prix qui plombe les marges du secteur.
- Reliance Industries suspend ses projets de fabrication de batteries lithium-ion en Inde après avoir échoué à obtenir la technologie chinoise, a appris Bloomberg.
- Le promoteur China Vanke prépare un plan de restructuration de sa dette à la demande des autorités.
- OmniVision Integrated Circuits gagne 3% pour sa première séance à Hong Kong.
- Les principales publications du jour : Tata Consultancy, HCL Technologies…
Lectures
- Huit risques extrêmes pour 2026 (Financial Times).
- Où vivent les plus riches ? Ce que la géographie des hauts revenus dit des fractures françaises (The Conversation).
- De Bad Bunny au rap chinois, la musique hyperlocale se mondialise (Bloomberg).
- Pourquoi cette fois-ci est différente pour l'Iran (Project Syndicate).
- La doctrine Muselier : un moment gaullien pour résister à Trump au Groenland (Le Grand Continent).