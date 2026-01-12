En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Stellantis abandonne ses SUV Jeep hybrides rechargeables et ses monospaces Chrysler en raison du ralentissement des ventes de véhicules électriques, selon CNBC.
  • Engie met en oeuvre son programme de rachat d'actions
  • Le Teizeild de Sanofi obtient l'autorisation de l'UE pour retarder le stade 3 du diabète de type 1.
  • Eiffage Immobilier remporte le projet de réhabilitation urbaine d'un ancien dépôt de tramways en Pologne.
  • Eli Lilly serait toujours "prêt à mettre 15 milliards d'euros sur la table pour la biotech Abivax", selon La Lettre.
  • Vallourec remporte un contrat majeur auprès de Shell pour des tubes OCTG au Brésil.
  • Viridien a dégagé 1,15 MdUSD de revenus en 2025.
  • Exosens signe le plus grand contrat à date pour ses nouveaux tubes intensificateurs de lumière 5G avec ACTinBlack.
  • Casino Guichard a obtenu l'engagement de ses créanciers que les discussions en cours concernant son projet de renforcement de sa structure financière ne donneront lieu à aucune mesure dans le cadre des financements existants.
  • Lionel Chmilewsky nommé directeur général d'Ekinops.
  • Installux a signé un protocole d’accord pour l’acquisition de la totalité du capital et des droits de vote de la société SVF (menuiseries coupe-feu).
  • Advicenne annonce le renouvellement de l'AMM de Sibnayal dans l'Union Européenne.
  • Aelis Farma reçoit un avis favorable du Comité Pédiatrique de l'EMA sur le Plan d'Investigation Pédiatrique de AEF0217 dans la trisomie 21.
  • Les principales publications du jour : néant… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Le PDG de Heineken quittera ses fonctions à la fin du mois de mai, son successeur pas encore annoncé.
  • La liste des pays touchés par les rappels de lait infantile de Nestlé s'allonge.
  • AP Moller Maersk explore l'utilisation accrue de l'éthanol comme carburant vert afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine, rapporte le FT.
  • Enel lance un programme de rachat sur 3,2 millions d'actions.
  • Wolters Kluwer rachète la société canadienne StandardFusion pour 32 millions d'euros.
  • Le PDG de BayWa démissionne.
  • Oxford Nanopore Technologies prévoit une croissance de son chiffre d'affaires annuel légèrement supérieure aux prévisions.
  • ACS et GIP concluent un accord de coentreprise à parts égales pour des centres de données.
  • Aegon lance un programme de rachat d'actions d'une valeur de 227 millions d'euros.
  • WH Smith élabore actuellement un plan pour trouver un nouveau président, appris Sky News.
  • Idorsia tente de raviver son programme sur lucerastat.
  • Corem Property va céder un terrain à New York, avec un impact négatif de l'ordre de 95 M$ sur son résultat net.
  • Les principales publications du jourRepsol, Oxford Nanopore

D'Amérique du Nord

  • Exxon se dit prêt à étudier un retour au Venezuela, mais son patron reste prudent, comme ceux des autres majors américaines.
  • Walmart s'associe à Google, pour permettre aux acheteurs d'acheter des produits via Gemini.
  • Donald Trump a exigé que les sociétés de cartes de crédit (Visa, American Express, Mastercard…) plafonnent leurs taux d’intérêt à 10% d’ici le 20 janvier, alors que des experts soulignent qu’une telle mesure nécessiterait une loi du Congrès.
  • Prudential Financial envisagerait de vendre son gestionnaire d'actifs indien, selon Bloomberg.
  • Teva prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires stable ou en légère baisse par rapport à 2025.
  • Les principales publications du jour : Wealthfront, Sify

D'Asie et d'ailleurs

  • Les bénéfices de TSMC au quatrième trimestre devraient avoir bondi de 27% grâce à la croissance tirée par la demande en IA.
  • Les actions des grands acteurs chinois de la livraison de repas (Meituan et Alibaba notamment) ont bondi ce matin, le marché estimant qu’une enquête du régulateur mettra fin à une guerre des prix qui plombe les marges du secteur.
  • Reliance Industries suspend ses projets de fabrication de batteries lithium-ion en Inde après avoir échoué à obtenir la technologie chinoise, a appris Bloomberg.
  • Le promoteur China Vanke prépare un plan de restructuration de sa dette à la demande des autorités.
  • OmniVision Integrated Circuits gagne 3% pour sa première séance à Hong Kong.
  • Les principales publications du jour : Tata Consultancy, HCL Technologies

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures