En France
- Engie remporte un projet de stockage d'énergie par batteries en Inde.
- Le Dupixent de Sanofi approuvé dans l'UE pour traiter l'urticaire chronique spontanée.
- STMicroelectronics lance une puce NFC Matter pour la maison intelligente.
- Nexans va recruter son directeur financier, Vincent Piquet, chez Ampère (Renault).
- Eutelsat lance une seconde augmentation de capital de 670 millions d'euros.
- Verallia change de directrice financière.
- Wendel signe l'accord d'acquisition de Committed Advisors.
- Sarah Leroy devient secrétaire générale de Mercialys.
- Ramsay Health a prévu de faire quelque chose de Ramsay Générale de Santé, mais n'a pas encore dit quoi.
- Un triumvirat à la tête de Samse après le départ à la retraite des dirigeants historiques.
- Carbios signe deux nouveaux engagements commerciaux pluriannuels de PET biorecyclé avec des acteurs majeurs de la boisson.
- Electricité et Eaux de Madagascar remporte un procès au Cambodge.
- SpineGuard obtient un brevet aux Etats-Unis pour un adaptateur universel pour moteurs et robots orthopédiques.
- Arverne lance le 1er forage géothermique du projet Lithium de France.
- Capital B a racheté 5 bitcoins pour porter sa réserve à 2 823 BTC.
- Encore une bitcoin treasury company à Paris : Société de Tayninh change de stratégie.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Les immatriculations de véhicules neuf étaient en hausse de 4,9% sur un an en octobre, selon l'ACEA.
- ABN Amro va supprimer 5 200 postes d'ici 2028 par rapport à ses effectifs 2024.
- La BCE examine les allégations selon lesquelles Deutsche Bank aurait minimisé ses risques financiers.
- Telefonica prévoit de supprimer 5 300 emplois dans le cadre d'un plan de réduction des coûts.
- Compass Group enregistre une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2024/2025.
- EasyJet dépasse les attentes de bénéfice annuel et relève ses objectifs pour l'activité tour-opérateur.
- Kingfisher affiche une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre fiscal et revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.
- Intertek confirme ses perspectives pour l'exercice 2025.
- Greenwood, actionnaire à 0,5% de Swatch Group veut un changement des statuts.
- La FDA approuve la thérapie génique de Novartis pour le traitement d'une maladie musculaire rare, qui devient l'un des traitements les plus chers du monde : 2,59 MUSD.
- International Consolidated Airlines a finalisé son programme de rachat d'actions d'un montant d'un milliard d'euros.
- Straumann dévoile ses ambitions sur cinq ans.
- EFG se fixe de nouveaux objectifs pour la période 2026-2028.
- Emmi acquiert un fabricant de cheesecake anglais.
- Moody's a relevé la note à long terme de Poste Italiane de Baa3 à Baa2.
D'Amérique du Nord
- Agilent reculait de 1,5% hors-séance après ses trimestriels. Keysight s'envolait de 15% après ses trimestriels.
- Amazon va investir 50 milliards de dollars dans des data centers pour le gouvernement américain.
- Meta Platforms envisagerait d'acheter des milliards de dollars de TPU (puces optimisées pour le machine learning) Google, notamment pour ses centres de données, selon The Information. Les performances présumées des puces Google a fait reculer Nvidia hors séance hier soir (-1,7%).
- Les immatriculations européennes de Tesla chutent de 48,5% en octobre.
- Apple supprime des emplois dans son service commercial dans le cadre d'une campagne de licenciement assez rare, selon Bloomberg.
- Spotify va augmenter ses prix aux Etats-Unis au premier trimestre de l'année prochaine, selon le FT.
- Consolidated Edison va vendre 6,6% de ses parts dans MVP à Ares Management Fund pour 357,5 millions de dollars.
- Abbott publie un correctif aux Etats-Unis concernant certains glucomètres présentant un risque d'erreurs de mesure.
- Pershing Square envisage une introduction en bourse début 2026.
D'Asie et d'ailleurs
- Honda devrait rétrograder à la quatrième place parmi les constructeurs automobiles japonais après la chute de sa production à cause de la pénurie de puces.
- Syngenta envisagerait une introduction en bourse à Hong Kong, un an après un échec à Shanghai.
Lectures
