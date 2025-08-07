En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • TotalEnergies ne va pas investir dans le projet Train 5 LNG de NextDecade, selon des sources proches du dossier.
  • Accor envisage d'introduire sa filiale d'hôtels lifestyle Ennismore à la Bourse de New York, selon Bloomberg.
  • Bouygues Telecom (Bouygues) a été victime d'une cyberattaque.
  • Elis acquiert une blanchisserie industrielle en Irlande.
  • Le trafic de navettes de passagers Getlink a progressé de 4% en juillet.
  • La FDA lève la suspension d'utilisation du vaccin Ixchiq de Valneva pour les personnes âgées.
  • Neurones relève sa prévision de chiffre d'affaires annuel.
  • Ascom Participation rachète 7,10% du capital de Delfingen.
  • Les principales publications du jour : Catering International Services… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
    • Siemens AG publie des résultats trimestriels conformes aux prévisions, pénalisé par la faiblesse du dollar.
    • Allianz affiche un bénéfice meilleur que prévu au deuxième trimestre et confirme son objectif.
    • Henkel abaisse ses objectifs.
    • AP Moller Maersk affiche des bénéfices supérieurs aux prévisions pour le deuxième trimestre et relève ses prévisions.
    • Rheinmetall manque légèrement ses prévisions de ventes pour le deuxième trimestre, mais confirme son objectif.
    • Sandoz retrouve le chemin de la croissance.
    • Intercontinental Hotels souffre aux USA au T2.
    • Merck KGaA relève ses prévisions de bénéfices ajustés des effets de change pour ses médicaments et ses équipements de laboratoire.
    • SBM Offshore relève ses perspectives pour 2025 après des résultats semestriels solides.
    • Zurich Insurance améliore sa rentabilité sur six mois.
    • WPP en bonne voie pour atteindre ses prévisions revues à la baisse.
    • KBC relève ses prévisions après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations.
    • Deutsche Telekom atteint ses objectifs de bénéfices pour le deuxième trimestre et relève ses prévisions.
    • SGL Carbon prévoit une baisse de 10 % à 15 % de son chiffre d'affaires en 2025.
    • Swisscom publié un chiffre d'affaires semestriel en hausse grâce à l'intégration de Vodafone Italia.
    • Uniper va investir 5,8 milliards de dollars d'ici 2030.
    • 1&1 AG confirme ses prévisions pour l'exercice.
    • Freenet confirme ses prévisions pour l'exercice fiscal en cours concernant l'EBITDA ajusté et le flux de trésorerie.
    • Galenica enregistre une croissance sur six mois.
    • Cosmo Pharmaceuticals ne prévoit aucun impact des droits de douane imposés par les Etats-Unis.
  • Novartis envisage l'acquisition de la société de biotechnologie Avidity afin de renforcer son portefeuille de médicaments, révèle le FT.
  • Schindler remporte un contrat pour le métro de Bogota en Colombie.
  • Les principales publications du jourSiemensDeutsche TelekomAllianzZurich InsuranceMerck KGaAAP Moller MaerskSwisscomKBC GroupeHenkelRheinmetallCEZIntercontinental Hotels GroupUniperSandozGenmabGEA Group

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

  • Sony relève ses prévisions de bénéfices annuels de 4 %, invoquant un impact moindre de la guerre commerciale.
  • Toyota réduit de 16% ses estimations de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année.
  • Suzano affiche des résultats légèrement supérieurs à ses prévisions et relève ses perspectives d'investissement.
  • La Corée du Sud affirme que Samsung et SK Hynix ne seront pas soumis aux droits de douane américains de 100% sur les puces électroniques.
  • Tokyo Electron confirme qu'un ancien employé de sa filiale à Taiwan est impliqué dans une affaire de vol de propriété intellectuelle.
  • Rio Tinto approuve le projet Norman Creek, soit un investissement de 180 millions de dollars.
  • Les principales publications du jour : China MobileSony GroupDBS Group, PetrobrasSoftBank GroupTokio MarineSMICAsahi Group

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures