Pas de vacances pour Donald Trump

J'avais naïvement cru que la grande question pour les marchés cet été concernait la Fed. Autant dire que je me suis bien trompé. La vraie question à se poser, c'est "est-ce que Donald Trump va prendre des vacances ?". Est-ce qu'il va quitter son costume, mettre un vieux short de bain délavé et une chemise criarde pour manger des saucisses au barbecue ? Est-ce qu'il va éteindre son smartphone ? Parce que tant que ce n'est pas le cas, le monde va continuer à recevoir des rafales d'injonctions plutôt désagréables.