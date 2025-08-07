En France
- TotalEnergies ne va pas investir dans le projet Train 5 LNG de NextDecade, selon des sources proches du dossier.
- Accor envisage d'introduire sa filiale d'hôtels lifestyle Ennismore à la Bourse de New York, selon Bloomberg.
- Bouygues Telecom (Bouygues) a été victime d'une cyberattaque.
- Elis acquiert une blanchisserie industrielle en Irlande.
- Le trafic de navettes de passagers Getlink a progressé de 4% en juillet.
- La FDA lève la suspension d'utilisation du vaccin Ixchiq de Valneva pour les personnes âgées.
- Neurones relève sa prévision de chiffre d'affaires annuel.
- Ascom Participation rachète 7,10% du capital de Delfingen.
Dans le vaste monde
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Siemens AG publie des résultats trimestriels conformes aux prévisions, pénalisé par la faiblesse du dollar.
- Allianz affiche un bénéfice meilleur que prévu au deuxième trimestre et confirme son objectif.
- Henkel abaisse ses objectifs.
- AP Moller Maersk affiche des bénéfices supérieurs aux prévisions pour le deuxième trimestre et relève ses prévisions.
- Rheinmetall manque légèrement ses prévisions de ventes pour le deuxième trimestre, mais confirme son objectif.
- Sandoz retrouve le chemin de la croissance.
- Intercontinental Hotels souffre aux USA au T2.
- Merck KGaA relève ses prévisions de bénéfices ajustés des effets de change pour ses médicaments et ses équipements de laboratoire.
- SBM Offshore relève ses perspectives pour 2025 après des résultats semestriels solides.
- Zurich Insurance améliore sa rentabilité sur six mois.
- WPP en bonne voie pour atteindre ses prévisions revues à la baisse.
- KBC relève ses prévisions après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations.
- Deutsche Telekom atteint ses objectifs de bénéfices pour le deuxième trimestre et relève ses prévisions.
- SGL Carbon prévoit une baisse de 10 % à 15 % de son chiffre d'affaires en 2025.
- Swisscom publié un chiffre d'affaires semestriel en hausse grâce à l'intégration de Vodafone Italia.
- Uniper va investir 5,8 milliards de dollars d'ici 2030.
- 1&1 AG confirme ses prévisions pour l'exercice.
- Freenet confirme ses prévisions pour l'exercice fiscal en cours concernant l'EBITDA ajusté et le flux de trésorerie.
- Galenica enregistre une croissance sur six mois.
- Cosmo Pharmaceuticals ne prévoit aucun impact des droits de douane imposés par les Etats-Unis.
- Novartis envisage l'acquisition de la société de biotechnologie Avidity afin de renforcer son portefeuille de médicaments, révèle le FT.
- Schindler remporte un contrat pour le métro de Bogota en Colombie.
D'Amérique du Nord
- Valeurs en hausse hors séance après leurs trimestriels : Duolingo (+19%), Paycom (+10%), DoorDash (+8%), DraftKings (+6%), Corteva (+2%)…
- Valeurs en baisse hors séance après leurs trimestriels : Symbotic (-18%), Fortinet (-17%), ELF Beauty (-10%), Airbnb (-6%), AppLovin (-5%), Lyft (-4%)…
- L'Espagne renonce au F-35 de Lockheed-Martin et opte pour l'Eurofighter (BAE Systems, Leonardo, Airbus) ou le SCAF (Dassault Aviation, Indra Sistemas, Airbus).
- Apple annonce un investissement de 100 milliards de dollars pour produire aux Etats-Unis. Les fournisseurs d'Apple qui poursuivent malgré tout leurs plans de production en série du prochain iPhone en Inde, selon Nikkei Asia.
- Google (Alphabet) a révélé que des données de certains clients ont été dérobées lors d'une intrusion dans l'un de ses systèmes de base de données Salesforce.
- General Motors et Hyundai vont développer ensemble des véhicules dans un contexte de concurrence accrue sur le marché chinois des véhicules électriques.
D'Asie et d'ailleurs
- Sony relève ses prévisions de bénéfices annuels de 4 %, invoquant un impact moindre de la guerre commerciale.
- Toyota réduit de 16% ses estimations de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année.
- Suzano affiche des résultats légèrement supérieurs à ses prévisions et relève ses perspectives d'investissement.
- La Corée du Sud affirme que Samsung et SK Hynix ne seront pas soumis aux droits de douane américains de 100% sur les puces électroniques.
- Tokyo Electron confirme qu'un ancien employé de sa filiale à Taiwan est impliqué dans une affaire de vol de propriété intellectuelle.
- Rio Tinto approuve le projet Norman Creek, soit un investissement de 180 millions de dollars.
Lectures
- La mère de toutes les crises des devises arrive (Foreign Policy, en anglais).
- Plusieurs millions d'adolescents nés aux Etats-Unis viennent d'apparaître comme par enchantement (FT Alphaville, en anglais).
- Ce qui conduit à la guerre : les leçons de l’historien Thucydide (The Conversation).
- Comment le minerai d'argent a bâti les empires chinois (Uncharted Terriroties, en anglais).
- La colline aux 60 000 panneaux solaires (XXI).
- Pourquoi les taiwanais craignent une prise de contrôle rampante chinoise par l'intérieur (Financial Times, en anglais).
- Quand la Méditerranée s'est vidée (CNRS).