En France

Annonces importantes (et moins importantes)

  • Air Liquide signe un accord en vue d'acquérir le groupe sud-coréen DIG Airgas pour 2,85 milliards d'euros.
  • Schneider Electric finalise l'acquisition de WattB.
  • Hermès inaugure une nouvelle boutique relocalisée en Corée du Sud.
  • Les principales publications du jour : Néant

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • BAE Systems livrera des capteurs radiofréquence à Lockheed Martin jusqu'en 2030.
  • Ambu relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires.
  • Le combo Columvi de Roche obtient l'autorisation de mise sur le marché au Canada pour le traitement du lymphome.
  • Bavarian Nordic maintient ses prévisions pour 2025.
  • L'assemblée de Mediobanca rejette l'OPA sur Banca Generali.
  • Glencore vise un million de tonnes de cuivre en Argentine sur la prochaine décennie.
  • Dino Polska enregistre un bénéfice au deuxième trimestre inférieur aux attentes.
  • Südzucker révise à la baisse ses prévisions pour l'exercice 2025/2026.
  • Hennes & Mauritz inaugure une nouvelle boutique au Original Farmers Market de Los Angeles.
  • Skanska décroche un contrat de 69 millions de dollars aux États-Unis.
  • Les principales publications du jour : Ambu, Bavarian Nordic

D'Amérique du Nord

  • Meta va dépenser plus de 10 milliards chez Google en services de cloud.
  • Le PDG de Nvidia est à Taipei pour rencontrer TSMC.
  • Boeing est sur le point de conclure un accord avec la Chine pour jusqu'à 500 avions selon Bloomberg.
  • Johnson & Johnson investit 2 milliards de dollars pour renforcer la production aux États-Unis face à la menace de droits de douane sur les médicaments.
  • Blackstone va acquérir Shermco pour environ 1,6 milliard de dollars.
  • Tesla augmente le prix du Cybertruck Cyberbeast de 15 000 USD aux États-Unis.
  • Les principales publications du jour : BJ's Wholesale Club Holdings, Ubiquiti

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures