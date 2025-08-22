En France
Annonces importantes (et moins importantes)
- Air Liquide signe un accord en vue d'acquérir le groupe sud-coréen DIG Airgas pour 2,85 milliards d'euros.
- Schneider Electric finalise l'acquisition de WattB.
- Hermès inaugure une nouvelle boutique relocalisée en Corée du Sud.
- Les principales publications du jour : Néant
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- BAE Systems livrera des capteurs radiofréquence à Lockheed Martin jusqu'en 2030.
- Ambu relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires.
- Le combo Columvi de Roche obtient l'autorisation de mise sur le marché au Canada pour le traitement du lymphome.
- Bavarian Nordic maintient ses prévisions pour 2025.
- L'assemblée de Mediobanca rejette l'OPA sur Banca Generali.
- Glencore vise un million de tonnes de cuivre en Argentine sur la prochaine décennie.
- Dino Polska enregistre un bénéfice au deuxième trimestre inférieur aux attentes.
- Südzucker révise à la baisse ses prévisions pour l'exercice 2025/2026.
- Hennes & Mauritz inaugure une nouvelle boutique au Original Farmers Market de Los Angeles.
- Skanska décroche un contrat de 69 millions de dollars aux États-Unis.
- Les principales publications du jour : Ambu, Bavarian Nordic…
D'Amérique du Nord
- Meta va dépenser plus de 10 milliards chez Google en services de cloud.
- Le PDG de Nvidia est à Taipei pour rencontrer TSMC.
- Boeing est sur le point de conclure un accord avec la Chine pour jusqu'à 500 avions selon Bloomberg.
- Johnson & Johnson investit 2 milliards de dollars pour renforcer la production aux États-Unis face à la menace de droits de douane sur les médicaments.
- Blackstone va acquérir Shermco pour environ 1,6 milliard de dollars.
- Tesla augmente le prix du Cybertruck Cyberbeast de 15 000 USD aux États-Unis.
- Les principales publications du jour : BJ's Wholesale Club Holdings, Ubiquiti…
D'Asie Pacifique et d'ailleurs
- CSPC Pharmaceutical dévoile un bénéfice en baisse de 16% au premier semestre.
- Nvidia rejoint le développement du supercalculateur japonais de nouvelle génération aux côtés de Fujitsu, selon RIKEN.
- Les principales publications du jour : China Petroleum & Chemical, PICC Property and Casualty…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Vers une participation de l'État américain dans Micron ?
- La promesse de la liberté économique américaine éclipsée par le contrôle central
- Strategy : L’arme secrète de Saylor perd en puissance - Crypt On It
- La Fed face au casse-tête du marché du travail
- CTS Eventim n'a pas le coeur à la fête
- Analog Devices entre excellence opérationnelle et valorisation tendue