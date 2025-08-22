Tous les regards sont tournés vers Jackson Hole

Les marchés financiers ont retenu leur souffle toute la semaine dans l'attente de l'événement majeur du jour : le discours de Jerome Powell au symposium de Jackson Hole. Cette grande messe annuelle des banquiers centraux est habituellement scrutée avec attention par les financiers à la recherche d'indices sur la future orientation de la politique monétaire de la Fed. En résumé, les conclusions que l'on tirera de son discours façonneront très probablement l'issue de la séance du jour. Rendez-vous à 16h00, heure de Paris, pour en savoir plus.