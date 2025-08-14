En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Le rilzabrutinib de Sanofi obtient la désignation orpheline dans l'UE pour les maladies liées aux IgG4.
- L'arbitrage du contentieux entre Scor et Covéa sera tranché dans le courant de l'année 2026.
- 2CRSi signe un contrat IA de 47 MEUR en Malaisie.
- Intrasense obtient le marquage CE de DUOnco Pancréas.
- Suspension des actions Carmat à partir du 14 août.
- Les principales publications du jour : Innelec…
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Adyen manque ses prévisions de recettes en raison des droits de douane et de la faiblesse du dollar.
- RWE annonce un bénéfice opérationnel semestriel pénalisé par la faiblesse du vent et du trading.
- Hapag-Lloyd revoit en baisse ses prévisions.
- Carlsberg publie sous les prévisions et vise 3 à 5% de croissance organique du profit opérationnel cette année.
- Antofagasta amélioré ses résultats semestriels.
- Swiss Re affiche une hausse de 24% de son bénéfice semestriel et maintient ses objectifs.
- Aviva annonce une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires dans le secteur de l'assurance au premier semestre.
- ThyssenKrupp AG revoit à la baisse ses perspectives de ventes et son budget d'investissement en raison de la faiblesse du commerce mondial.
- HelloFresh réduit sa prévision d'Ebitda.
- Embracer publie des chiffres qui ne sont pas à la hauteur des attentes du marché.
- Lanxess revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année en raison de la faiblesse de la demande.
- Montana Aerospace renoue avec les bénéfices au 1er semestre.
- Torm relève ses prévisions pour l'ensemble de l'année.
- Talanx relève son objectif de bénéfices.
- H. Lundbeck relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires 2025.
- Thurgauer Kantonalbank relève son objectif annuel.
- UBS devrait manquer son objectif de suppressions d'emplois après le rachat de Credit Suisse, selon le FT.
- Centrica tiendrait la corde pour racheter le terminal GNL de National Grid dans le cadre d'une transaction de 1,5 milliard d'euros, selon le FT.
- Diploma annonce la démission de Chris Davies en tant que directeur financier.
- Les principales publications du jour : Adyen, Swiss Re, Hapag-Lloyd, RWE, Talanx, CVC Capital Partners, Antofagasta, Aviva, Carlsberg, Admiral Group…
D'Amérique du Nord
- Coherent plonge de 19% hors séance après ses trimestriels, pendant que Cisco stagne après les siens.
- Amazon va renforcer son service de livraisons de course dans la journée, ce qui a pesé sur les distributeurs traditionnels.
- Le plan d'Apple pour revenir dans la course à l'IA comprendra des robots et un Siri plus vrai que nature, selon Bloomberg.
- Google investit 9 milliards de dollars en Oklahoma pour renforcer ses capacités IA et cloud.
- WhatsApp (Meta) affirme que la Russie tente de le bloquer.
- Les principales publications du jour : Applied Materials, Deere & Company, Nu Holdings, com, Amcor, Tapestry…
D'Asie et d'ailleurs
- Telstra prévoit des bénéfices annuels inférieurs à ses prévisions.
- Westpac affiche un bénéfice net et des revenus d'intérêts nets en hausse pour le troisième trimestre fiscal.
- Suncorp affiche des bénéfices en baisse, mais des revenus plus élevés au T2.
- Ampol est en pourparlers pour racheter les stations-service australiennes d'EG Group pour 656 millions de dollars, selon l'AFR.
- Lenovo affiche un bénéfice avant impôts de 622 millions USD au premier trimestre.
- Les principales publications du jour : Hon Hai Precision Industry, NetEase, Telstra, Foxconn Industrial Internet, Sompo, CK Hutchison Holdings, Geely Automobile…

Lectures
