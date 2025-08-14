Mais où sont les ours ?

Pas de répit en août pour des marchés actions toujours en excellente forme, à force de ne pas voir les catastrophes économiques annoncées se matérialiser. C'est probablement en partie grâce à l'homme-qui-murmure-à-l-oreille de Donald Trump. Non, pas celui qui lui dit des âneries, l'autre, le sérieux, Scott Bessent. Celui que les investisseurs écoutent et, plus important, qu'ils croient.