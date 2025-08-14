En France

  • Le rilzabrutinib de Sanofi obtient la désignation orpheline dans l'UE pour les maladies liées aux IgG4.
  • L'arbitrage du contentieux entre Scor et Covéa sera tranché dans le courant de l'année 2026.
  • 2CRSi signe un contrat IA de 47 MEUR en Malaisie.
  • Intrasense obtient le marquage CE de DUOnco Pancréas.
  • Suspension des actions Carmat à partir du 14 août.
  Les principales publications du jour : Innelec

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

    • Adyen manque ses prévisions de recettes en raison des droits de douane et de la faiblesse du dollar.
    • RWE annonce un bénéfice opérationnel semestriel pénalisé par la faiblesse du vent et du trading.
    • Hapag-Lloyd revoit en baisse ses prévisions.
    • Carlsberg publie sous les prévisions et vise 3 à 5% de croissance organique du profit opérationnel cette année.
    • Antofagasta amélioré ses résultats semestriels.
    • Swiss Re affiche une hausse de 24% de son bénéfice semestriel et maintient ses objectifs.
    • Aviva annonce une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires dans le secteur de l'assurance au premier semestre.
    • ThyssenKrupp AG revoit à la baisse ses perspectives de ventes et son budget d'investissement en raison de la faiblesse du commerce mondial.
    • HelloFresh réduit sa prévision d'Ebitda.
    • Embracer publie des chiffres qui ne sont pas à la hauteur des attentes du marché.
    • Lanxess revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année en raison de la faiblesse de la demande.
    • Montana Aerospace renoue avec les bénéfices au 1er semestre.
    • Torm relève ses prévisions pour l'ensemble de l'année.
    • Talanx relève son objectif de bénéfices.
    • H. Lundbeck relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires 2025.
    • Thurgauer Kantonalbank relève son objectif annuel.
  • UBS devrait manquer son objectif de suppressions d'emplois après le rachat de Credit Suisse, selon le FT.
  • Centrica tiendrait la corde pour racheter le terminal GNL de National Grid dans le cadre d'une transaction de 1,5 milliard d'euros, selon le FT.
  • Diploma annonce la démission de Chris Davies en tant que directeur financier.
  Les principales publications du jour : Adyen, Swiss Re, Hapag-Lloyd, RWE, Talanx, CVC Capital Partners, Antofagasta, Aviva, Carlsberg, Admiral Group

D'Amérique du Nord

  • Coherent plonge de 19% hors séance après ses trimestriels, pendant que Cisco stagne après les siens.
  • Amazon va renforcer son service de livraisons de course dans la journée, ce qui a pesé sur les distributeurs traditionnels.
  • Le plan d'Apple pour revenir dans la course à l'IA comprendra des robots et un Siri plus vrai que nature, selon Bloomberg.
  • Google investit 9 milliards de dollars en Oklahoma pour renforcer ses capacités IA et cloud.
  • WhatsApp (Meta) affirme que la Russie tente de le bloquer.
  Les principales publications du jour : Applied Materials, Deere & Company, Nu Holdings, com, Amcor, Tapestry

D'Asie et d'ailleurs

D'Asie et d'ailleurs

