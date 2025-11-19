En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Euronext place une obligation de 600 MEUR à 3 ans à 2,625%.
  • SAP s'associe à Capgemini, Mistral AI et Bleu pour proposer des solutions de cloud souverain.
  • Stellantis élargit l'accès à la recharge des véhicules électriques grâce à l'intégration du réseau Supercharger de Tesla.
  • Le trafic autoroutier de Vinci était en hausse de 1,9% en octobre.
  • Air France-KLM est le premier prétendant connu pour acquérir une participation dans la compagnie portugaise TAP, selon Bloomberg.
  • Le nouveau directeur général de Sodexo, Thierry Delaporte, prendra aussi en charge en direct les activités en Amérique du Nord.
  • JCDecaux finalise le plus grand réseau mondial de sanitaires publics automatiques à Paris.
  • Opmobility et Yanfeng renforcent leur filiale commune chinoise YFPO avec de nouvelles activités.
  • Interparfums abaisse son objectif de revenus 2025 et prévient d'une année 2026 de transition.
  • Atos lance une solution d'IA agentique sur Microsoft Azure, optimisée par la plateforme Atos Polaris AI.
  • Solutions 30 remporte un contrat en Belgique dans la signalisation ferroviaire.
  • Le conseil d’administration de Viridien dissocie les fonctions de PDG. Hennin Berg va prendre la direction générale pendant que Sophie Zurquiyah deviendra présidente.
  • STIF renouvelle 20 millions d'euros de commandes pour Tesla en 2026.
  • Lhyfe décroche un contrat pluriannuel pour fournir plus de 200 tonnes d'hydrogène.
  • Genoway salue la montée en puissance de sa filiale en Chine.
  • Tonner Drones émet 2,5 MEUR d'OBSA.
  Les principales publications du jour : Soitec, Elior, Grolleau, Actia

Dans le vaste monde

D'Europe

  • Anheuser-Busch Inbev serait proche d'un rachat de Beatbox, fabricant de punchs festifs, pour 700 MUSD, selon le WSJ.
  • Volkswagen met un frein à ses investissements en Inde et cherche un partenaire local, selon Bloomberg.
  • Nestlé Waters peut continuer à vendre l'eau Perrier en France, après le rejet de la plainte de l'UFC Que Choisir.
  • Sage annonce une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires.
  • Severn Trent affiche une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre.
  • Jet2 affiche une hausse de son bénéfice semestriel et de son chiffre d'affaires.
  • Le chiffre d'affaires de Smiths Group augmente au premier trimestre fiscal ; les perspectives pour l'exercice 2026 sont confirmées.
  • Les bénéfices d'eDreams bondissent malgré un ralentissement de la croissance du nombre d'abonnés.
  • Genmab obtient l'autorisation aux Etats-Unis pour un traitement combiné contre le lymphome folliculaire.
  • Bajaj Auto finalise l'acquisition d'une participation majoritaire dans Pierer.
  • Dätwyler prévoit une marge EBIT supérieure à 17% à moyen terme.
  • Wereldhave Belgium acquiert le centre commercial Ville2.
  • Hypoport va lancer un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 10 millions d'euros.
  • Wisekey envisage de transférer son siège social aux Îles Vierges britanniques.
  Les principales publications du jour : Sage Group, Severn Trent, Smiths Group

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures