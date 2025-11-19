Une séance couperet en bourse ?

Deux événements importants vont se télescoper aujourd'hui : publication des minutes de la dernière réunion de la Fed et résultats de Nvidia. Le second aura lieu post-clôture américaine. Les marchés ont besoin de branches auxquelles se raccrocher alors que les indices boursiers vacillent après des dégagements importants sur les paris embouteillés ou survalorisés. Attention, j'ai dit une ânerie dans la première version de cette chronique : les données sur l'emploi US seront annoncées demain et pas aujourd'hui. Je vous présente mes plus plates excuses !