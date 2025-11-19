En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Euronext place une obligation de 600 MEUR à 3 ans à 2,625%.
- SAP s'associe à Capgemini, Mistral AI et Bleu pour proposer des solutions de cloud souverain.
- Stellantis élargit l'accès à la recharge des véhicules électriques grâce à l'intégration du réseau Supercharger de Tesla.
- Le trafic autoroutier de Vinci était en hausse de 1,9% en octobre.
- Air France-KLM est le premier prétendant connu pour acquérir une participation dans la compagnie portugaise TAP, selon Bloomberg.
- Le nouveau directeur général de Sodexo, Thierry Delaporte, prendra aussi en charge en direct les activités en Amérique du Nord.
- JCDecaux finalise le plus grand réseau mondial de sanitaires publics automatiques à Paris.
- Opmobility et Yanfeng renforcent leur filiale commune chinoise YFPO avec de nouvelles activités.
- Interparfums abaisse son objectif de revenus 2025 et prévient d'une année 2026 de transition.
- Atos lance une solution d'IA agentique sur Microsoft Azure, optimisée par la plateforme Atos Polaris AI.
- Solutions 30 remporte un contrat en Belgique dans la signalisation ferroviaire.
- Le conseil d’administration de Viridien dissocie les fonctions de PDG. Hennin Berg va prendre la direction générale pendant que Sophie Zurquiyah deviendra présidente.
- STIF renouvelle 20 millions d'euros de commandes pour Tesla en 2026.
- Lhyfe décroche un contrat pluriannuel pour fournir plus de 200 tonnes d'hydrogène.
- Genoway salue la montée en puissance de sa filiale en Chine.
- Tonner Drones émet 2,5 MEUR d'OBSA.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Anheuser-Busch Inbev serait proche d'un rachat de Beatbox, fabricant de punchs festifs, pour 700 MUSD, selon le WSJ.
- Volkswagen met un frein à ses investissements en Inde et cherche un partenaire local, selon Bloomberg.
- Nestlé Waters peut continuer à vendre l'eau Perrier en France, après le rejet de la plainte de l'UFC Que Choisir.
- Sage annonce une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires.
- Severn Trent affiche une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre.
- Jet2 affiche une hausse de son bénéfice semestriel et de son chiffre d'affaires.
- Le chiffre d'affaires de Smiths Group augmente au premier trimestre fiscal ; les perspectives pour l'exercice 2026 sont confirmées.
- Les bénéfices d'eDreams bondissent malgré un ralentissement de la croissance du nombre d'abonnés.
- Genmab obtient l'autorisation aux Etats-Unis pour un traitement combiné contre le lymphome folliculaire.
- Bajaj Auto finalise l'acquisition d'une participation majoritaire dans Pierer.
- Dätwyler prévoit une marge EBIT supérieure à 17% à moyen terme.
- Wereldhave Belgium acquiert le centre commercial Ville2.
- Hypoport va lancer un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 10 millions d'euros.
- Wisekey envisage de transférer son siège social aux Îles Vierges britanniques.
D'Amérique du Nord
- Meta gagne son procès contre la FTC et conservera Instagram et WhatsApp.
- Paramount a engagé des discussions avec le fonds souverain saoudien au sujet d'une éventuelle offre d'achat de Warner Bros. Discovery, selon le FT. Axios révèle que Warner voudrait obtenir 30 USD par action pour son rachat.
- Exxon Mobil ferme un site au Royaume-Uni.
D'Asie et d'ailleurs
- Le président de Baycurrent, Daisuke Kitakaze, a fait part de son intention de démissionner afin de se consacrer à un traitement médical.
- L'Arabie Saoudite va acheter des F35 à Lockheed Martin.
- Droneshield plonge de 20% après la démission de son PDG.
- Xiaomi est à la peine après avoir alerté sur la hausse des prix en vue à cause de l'explosion du prix des puces.
Lectures
- L'Europe considère la Chine comme un rival. La Chine pense que l'Europe est finie (The Atlantic, en anglais).
- Radioscopie d’un "riche" en France (Le Figaro).
- Le coût social d'être une personne matinale (The Atlantic, en anglais).
- Les images de l'année 2025 (National Geographic).
- Reality check, psychose par IA, gooning : trois contenus qui encapsulent l'air du temps (L'ADN).
- Oracle est déjà dans le dur avec son deal OpenAI (Financial Times, en anglais).
- Le Brexit a réduit les investissements jusqu’à 18% au Royaume-Uni (Le Grand Continent, fondé sur cette étude en PDF).
- La question stupide : êtes-vous plus intelligent qu'un élève de quatrième de 1899 ? (Intelligencer, en anglais).
- 13 livres d’histoire pour Noël (Historia).
- Amsterdam, l’île confetti aux avant-postes de la recherche (CNRS).