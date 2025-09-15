En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Airbus, Thales et Leonardo pourraient signer un premier accord cette année sur un partenariat dans le domaine des satellites, selon un dirigeant d'Airbus.
- Air Liquide envisage de vendre ses actifs dans le biométhane.
- L'Irak signe un accord d'exploitation conjointe avec TotalEnergies et QatarEnergy LNG, annonce le premier ministre irakien.
- Bernard Arnault (LVMH) n'est pas insensible à Armani, après que le testament du styliste a indiqué que la société sera à terme cédée à un géant du luxe.
- S&P a relevé sa perspective sur la note A- de Bouygues de "négative" à "stable".
- Veolia fournit des technologies de pointe pour le plus grand projet d’eau industrielle du Moyen-Orient, en Arabie Saoudite.
- Amundi lance une augmentation de capital réservée à ses salariés.
- Fitch a abaissé la note crédit d'Eramet de BB à BB-.
- Virbac publie un bénéfice en baisse au 1er semestre et confirme ses objectifs annuels.
- Bic annonce trois changements d'administrateurs, dont le nouveau DG.
- Worldline nomme Srikanth Seshandri directeur financier.
- Maurel nomme un nouveau président du conseil d'administration.
- Immobilière Dassault annonce le lancement d’une augmentation de capital d’environ 25 MEUR à 37 EUR l'action.
- Sword acquiert Bubble Go.
- Capital B fait monter son stock de bitcoins à 2249.
- Crypto-blockchain Industries acquiert des serveurs de minage.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Orsted fixe une décote de 67% pour son augmentation de capital géante de 9,4 milliards de dollars.
- J Sainsbury annonce la fin de ses discussions avec com pour la vente d'Argos.
- Un dirigeant d'UBS Group a récemment rencontré des responsables de l'administration du président américain Donald Trump pour discuter d'un éventuel déménagement aux Etats-Unis, a rapporté le New York Post.
- Les actionnaires de Nestlé demandent la démission du président du conseil d'administration en raison des turbulences au sein de la direction, révèle le FT.
- Rheinmetall rachète NVL, la branche militaire navale de Luerssen.
- ABN Amro pourrait supprimer des emplois dans sa branche risques.
- Centrica et X-energy signent un accord de développement conjoint pour déployer les premiers réacteurs modulaires avancés du Royaume-Uni.
- La triple dose d'un médicament de Novo Nordisk entraîne une perte de poids de 19 % dans les essais, indique le FT.
- Craneware enregistre une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires.
- Eric Bernard, le nouveau directeur général de Sonova, entre en fonctions ce matin.
- L'acquisition par Snam d'une participation dans Open Grid Europe est retardée, selon Il Sole 24 Ore.
- Burckhardt Compression se renforce aux Etats-Unis.
- AstraZeneca renonce à agrandir un centre de recherche à Cambridge.
D'Amérique du Nord
- Brookfield Asset Management est en pourparlers pour racheter Yes ! Communities à la société singapourienne GIC dans le cadre d'une transaction de 10 milliards de dollars, selon le FT.
- Le PDG de Unitedhealth a rencontré le secrétaire général de la Maison-Blanche pour discuter de l'assurance-maladie, selon le WSJ.
- Le président de Tesla affirme que la rémunération de 1 000 milliards de dollars poussera Musk à faire des "choses impossibles", indique-t-il au FT.
- Corteva envisage de scinder ses activités semences et pesticides, selon le WSJ.
- CoreWeave va annoncer des investissements supplémentaires au Royaume-Uni la semaine prochaine.
- Robby Walker, responsable de l'intelligence artificielle et de la recherche chez Apple, quitte le fabricant de l'iPhone, selon Bloomberg.
D'Asie et d'ailleurs
- CATL flambe de 7% à Hong Kong et touche un record depuis son IPO en mai dernier.
- BYD annonce qu'elle répondra rapidement à une initiative de l'Association chinoise des constructeurs automobiles appelant à des paiements rapides aux fournisseurs afin de promouvoir un développement de haute qualité de l'industrie automobile du pays.
Lectures
- Les entreprises françaises empruntent moins cher que le gouvernement (Financial Times, en anglais).
- Comment Paul Hudson dirige le "Fight Club" de Sanofi en matière d'IA (Semafor, en anglais).
- Ces jeunes qui rêvent d'un pouvoir autoritaire (La Croix).
- La banque centrale suisse apprend à vivre avec un franc fort (Bloomberg, en anglais).
- Finances publiques, le mal français : ce rapport choc qui pointe deux siècles de dérive (L'Express).
- L’histoire racontée par l’IA, comment les algorithmes transforment le passé (Le Monde).
- Où les ultra-riches vont-ils en vacances ? (L'ADN).