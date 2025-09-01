En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Le marché automobile français des véhicules légers était en légère hausse de 1,2% en août, selon la PFA.
- Capgemini reçoit le feu vert des actionnaires de WNS pour racheter la société.
- Air Liquide annonce la saisie de ses actifs en Russie.
- TotalEnergies obtient un nouveau permis d'exploration en République du Congo.
- Crédit Agricole annonce qu'Indosuez Wealth Management finalise l'acquisition de la Banque Thaler.
- Stellantis va rappeler plus de 219 000 véhicules Chrysler aux États-Unis en raison d'un problème avec la caméra de recul, selon la NHTSA.
- Wayrilz de Sanofi approuvé aux Etats-Unis en tant que premier inhibiteur BTK pour le traitement de la thrombocytopénie immunitaire.
- Worldline va chercher sa responsable du personnel chez Ubisoft.
- Planisware va racheter 10 MEUR d'actions pour contrer la dilution de ses rémunérations en titres.
- Guerbet fait évoluer son comité exécutif.
- Pet Service Holding annonce l'admission de ses actions à la cotation continue sur Euronext Growth.
- ONE Experience distribue des BSA à ses actionnaires et veut toujours devenir une bitcoin treasury company.
- TME Pharma a levé des fonds pour sa stratégie biotech et crypto.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Equinor s'engage à participer à hauteur de 6 milliards de couronnes danoise à l'augmentation de capital d'Orsted, pour maintenir ses parts à 10%.
- Selon une étude, le Wegovy de Novo Nordisk réduit le risque cardiaque de 57% par rapport au médicament amaigrissant concurrent d'Eli Lilly.
- Rolls-Royce dément les informations du FT faisant état d'un projet d'introduction en bourse de son activité dans les petits réacteurs nucléaires.
- BBVA a ajusté son offre de rachat de Banco de Sabadell pour intégrer le paiement du dividende intérimaire de sa cible.
- Nick Hayek exclut toujours un retrait de la cote du Swatch Group.
- BAE Systems obtient une commande norvégienne de 8,5 milliards d'euros pour des frégates.
- Aberdeen en pourparlers exclusifs en vue de céder la plateforme d'information sur les investissements Finimize.
- Mutares conclut le rachat de l'entreprise espagnole Fuentes.
- Intertek achète Envirolab en Australie.
- Bayer publie des résultats mitigés concernant un essai clinique sur le traitement de l'insuffisance cardiaque.
- Roche lance une phase III avec Zilebesiran dans l'hypertension.
- Novartis publie des données de suivi (phase IV) positives avec Leqvio dans le cholestérol.
- Implenia décroche des contrats de développement de 200 millions d'euros en Allemagne.
- InPost a pris une participation minoritaire dans Bloq.it.
- Nokia engrange une commande d'une solution de passerelle de réseau à large bande auprès du Groupe Vortex.
D'Amérique du Nord
- Kraft Heinz sur le point de conclure un accord pour se scinder, rapporte le WSJ.
- PepsiCo renforce sa présence sur le marché des boissons énergisantes en augmentant sa participation dans Celsius.
- Spirit Airlines demande sa mise en faillite pour la seconde fois en moins d'un an.
- Les responsables IA de Meta discuteraient de l'utilisation des modèles Google et OpenAI dans les applications, selon The Information.
- DuPont vend ses activités Kevlar et Nomex à Arclin pour 1,8 milliard de dollars.
D'Asie et d'ailleurs
- Les Etats-Unis compliquent la fabrication de puces électroniques en Chine pour SK Hynix et Samsung Electronics.
- Les actions de BYD chutent après une forte baisse du bénéfice trimestriel.
- Alibaba, au contraire, flambe après des résultats étonnamment solides.
- Xiaomi a livré plus de 30 000 véhicules électriques en août.
Lectures
- Les actions sont aujourd'hui plus chères qu'elles ne l'étaient à l'époque de la bulle internet (Wall Street Journal, en anglais).
- Désastres macroéconomiques : Comment la perception de leur fréquence influence nos décisions financières (The Conversation).
- Pourquoi la Chine construit plus vite que le reste du monde ? (Wired, en anglais).
- Les rêves fous d’un apprenti sorcier du climat (XXI).
- Les Américains ont moins de relations sexuelles que jamais (Wall Street Journal, en anglais).
- Pourquoi la valeur d'ARK Innovation a-t-elle brusquement explosé cet été ? (FT Alphaville, en anglais).
- Il veut escalader presque tous les plus hauts sommets des Etats-Unis. En un mois (New York Times, en anglais).
- L'IA et la Démocratie sont-elles compatibles ? (Foreign Policy, en anglais).