En France

Annonces importantes (et moins importantes…

  • Le marché automobile français des véhicules légers était en légère hausse de 1,2% en août, selon la PFA.
  • Capgemini reçoit le feu vert des actionnaires de WNS pour racheter la société.
  • Air Liquide annonce la saisie de ses actifs en Russie.
  • TotalEnergies obtient un nouveau permis d'exploration en République du Congo.
  • Crédit Agricole annonce qu'Indosuez Wealth Management finalise l'acquisition de la Banque Thaler.
  • Stellantis va rappeler plus de 219 000 véhicules Chrysler aux États-Unis en raison d'un problème avec la caméra de recul, selon la NHTSA.
  • Wayrilz de Sanofi approuvé aux Etats-Unis en tant que premier inhibiteur BTK pour le traitement de la thrombocytopénie immunitaire.
  • Worldline va chercher sa responsable du personnel chez Ubisoft.
  • Planisware va racheter 10 MEUR d'actions pour contrer la dilution de ses rémunérations en titres.
  • Guerbet fait évoluer son comité exécutif.
  • Pet Service Holding annonce l'admission de ses actions à la cotation continue sur Euronext Growth.
  • ONE Experience distribue des BSA à ses actionnaires et veut toujours devenir une bitcoin treasury company.
  • TME Pharma a levé des fonds pour sa stratégie biotech et crypto.
Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Equinor s'engage à participer à hauteur de 6 milliards de couronnes danoise à l'augmentation de capital d'Orsted, pour maintenir ses parts à 10%.
  • Selon une étude, le Wegovy de Novo Nordisk réduit le risque cardiaque de 57% par rapport au médicament amaigrissant concurrent d'Eli Lilly.
  • Rolls-Royce dément les informations du FT faisant état d'un projet d'introduction en bourse de son activité dans les petits réacteurs nucléaires.
  • BBVA a ajusté son offre de rachat de Banco de Sabadell pour intégrer le paiement du dividende intérimaire de sa cible.
  • Nick Hayek exclut toujours un retrait de la cote du Swatch Group.
  • BAE Systems obtient une commande norvégienne de 8,5 milliards d'euros pour des frégates.
  • Aberdeen en pourparlers exclusifs en vue de céder la plateforme d'information sur les investissements Finimize.
  • Mutares conclut le rachat de l'entreprise espagnole Fuentes.
  • Intertek achète Envirolab en Australie.
  • Bayer publie des résultats mitigés concernant un essai clinique sur le traitement de l'insuffisance cardiaque.
  • Roche lance une phase III avec Zilebesiran dans l'hypertension.
  • Novartis publie des données de suivi (phase IV) positives avec Leqvio dans le cholestérol.
  • Implenia décroche des contrats de développement de 200 millions d'euros en Allemagne.
  • InPost a pris une participation minoritaire dans Bloq.it.
  • Nokia engrange une commande d'une solution de passerelle de réseau à large bande auprès du Groupe Vortex.
D'Amérique du Nord

  • Kraft Heinz sur le point de conclure un accord pour se scinder, rapporte le WSJ.
  • PepsiCo renforce sa présence sur le marché des boissons énergisantes en augmentant sa participation dans Celsius.
  • Spirit Airlines demande sa mise en faillite pour la seconde fois en moins d'un an.
  • Les responsables IA de Meta discuteraient de l'utilisation des modèles Google et OpenAI dans les applications, selon The Information.
  • DuPont vend ses activités Kevlar et Nomex à Arclin pour 1,8 milliard de dollars.
D'Asie et d'ailleurs

  • Les Etats-Unis compliquent la fabrication de puces électroniques en Chine pour SK Hynix et Samsung Electronics.
  • Les actions de BYD chutent après une forte baisse du bénéfice trimestriel.
  • Alibaba, au contraire, flambe après des résultats étonnamment solides.
  • Xiaomi a livré plus de 30 000 véhicules électriques en août.
Lectures