En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Air Liquide confirme ses objectifs pour 2026, malgré un chiffre d'affaires du T1 en retrait en données publiées.
- Nexans confirme ses prévisions annuelles et annonce le rachat de l'américain Republic Wire pour 680 MEUR de valeur d'entreprise, plus un complément éventuel de 43 MEUR.
- Les pays du Golfe sollicitent en urgence Thales, Exail et RTsys pour sécuriser Ormuz, selon La Lettre.
- STMicroelectronics lance une nouvelle génération de capteurs d’image à très faible consommation.
- Le constructeur chinois Hongqi serait en pourparlers pour produire chez Stellantis en Espagne, selon Reuters.
- Vinci remporte un contrat pluriannuel de maintenance routière en Nouvelle-Zé
- Orange va fermer la dernière filiale de son pôle "contenus".
- La remontée en flèche d'Edenred (17 hausses en 20 séances) a réduit le nombre de vendeurs à découvert sur le titre. La somme des intérêts vendeurs est passée de 10,06 à 9,44% en quelques jours. Edenred reste la quatrième valeur la plus vendue à découvert à Paris, selon Zonebourse. Dans le même temps, FDJ United a attiré de nouveaux fonds baissiers. La part du capital vendue à découvert est passée de 7,1 à 8,5% en un mois.
- Le nickel au plus haut depuis près de deux ans face aux craintes sur l'offre indonésienne, profitant à Eramet.
- SergeFerrari va cesser son activité de filature en Suisse.
- FCB, le holding de Cegedim, a acquis 0,5% du capital sur le marché.
- Quadient et Solix étendent leur partenariat.
- Maurel obtient des avancées positives sur la campagne de forage sur Sinu-9 en Colombie.
- Nathalie Vranken devient PDG de Maison Pommery.
- Cellectis présente sa plateforme d’édition épigénétique pour éteindre des gènes sans modifier l’ADN, lors du congrès annuel de l’ASGCT.
- AB Science décale ses remboursements et de donne de l'air.
- Les principales publications du jour : Airbus, Aéroports de Paris, Teleperformance, Société BIC, Alten, M6 Métropole Télévision, Compagnie des Alpes, Vétoquinol, Mersen, Prologue, Lectra, Worldline, AdVini, SMCP, Haulotte Group, Jacques Bogart, Verimatrix… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Novartis voit ses résultats reculer au T1, à cause de la concurrence des génériques.
- BP Plc dévoile une nette amélioration de ses comptes.
- Deutsche Börse annonce une hausse du résultat net et du chiffre d'affaires au premier trimestre.
- Barclays confirme ses objectifs annuels.
- Coca-Cola Europacific Partners affiche un chiffre d'affaires en hausse au premier trimestre et confirme ses objectifs.
- Anglo American dépasse la prévision de production de cuivre au T1.
- WPP souligne l'incertitude à court terme au Moyen-Orient mais maintient sa prévision d'un repli du chiffre d'affaires organique de 5 à 9% au premier semestre.
- Assa Abloy affiche un bénéfice net en hausse au T1 malgré un repli des ventes.
- Boliden publie un chiffre d'affaires de 27,82 milliards de SEK au premier trimestre.
- Swedish Orphan Biovitrum maintient ses perspectives pour 2026.
- EON proche d'un rachat du fournisseur britannique Ovo pour 600 MGBP.
- La bataille autour du Swatch Group s'intensifie après le soutien apporté par ISS à un actionnaire activiste.
- La justice britannique valide le transfert de la cotation principale de Wise vers le Nasdaq.
- Les principales publications du jour : Novartis, BP Plc, Spotify, Atlas Copco, Barclays, NXP Semiconductors, Anglo American, Assa Abloy, Coca-Cola Europacific Partners, Telenor, Boliden, Puig Brands, Securitas…
D'Amérique du Nord
- Celestica chute de 8% hors séance après ses trimestriels.
- Meta se prépare à devoir annuler l'acquisition de Manus suite à l'interdiction chinoise.
- Starboard Value entre au capital de l'éditeur de logiciels Dynatrace, selon le WSJ.
- Google signe un contrat classifié dans l'IA avec le Pentagone, selon The Information.
- La FDA propose le retrait d'un traitement d'Amgen contre une maladie autoimmune rare.
- Les principales publications du jour : Visa, The Coca-Cola Company, T-Mobile US, Corning, Welltower, Booking, S&P Global, Starbucks, Waste Management, United Parcel Service, Mondelez, General Motors, Teradyne…
D'Asie et d'ailleurs
- Nissan en vive hausse après avoir relevé ses prévisions de résultats.
- Samsung SDI réduit sa perte au premier trimestre, le titre en vive hausse.
- BYD sous la surveillance de l'UE suite à des allégations de violations du droit du travail dans son usine en Hongrie, selon CNBC.
- Petrobras acquiert une participation dans le périmètre du champ pétrolifère d'Argonauta pour 290 millions de dollars.
- Le fonds activiste Elliott détient 5% de Nippon Express.
- Les principales publications du jour : CNOOC, Seagate, Shin-Etsu Chemical, Mitsubishi Electric, Vale…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- OpenAI est sous ses objectifs d'utilisateurs et de chiffre d'affaires (Wall Street Journal).
- L'IA provoque une crise de la chaîne d'approvisionnement (The Economist).
- JD Vance a des doutes sur les réserves en armement de l'armée US (The Atlantic).
- Les Tech Bros sont tous fans de Zyn (Wired).
- La voiture conçue par l'IA prend forme (The Verge).
- L’abondance impuissante : quand l’emballage prend sa revanche (The Conversation).
- Après avoir conquis le marché du nickel, l'Indonésie jette désormais son dévolu sur l'aluminium (Financial Times).
- L'étrangeté stupéfiante de la bulle de Labubu (The Economist).
- Comment sauver la planète sans léser les plus démunis (Persuasion).
- Le Roi Charles en mission pour sauver la relation spéciale (Wall Street Journal)
- Le Canada affirme que son or est traçable et propre. Donc nous l’avons tracé. (New York Times)
- Comment la guerre en Iran a mis en doute des milliards de dollars de transactions soutenues par les pays du Golfe (Financial Times)