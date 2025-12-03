En France
Annonces importantes
- Airbus abaisse son objectif de livraison 2025 à environ 790 avions contre 820, après les déboires récents. Le groupe estime par ailleurs que 628 de ses appareils sont concernés par un problème de qualité sur des panneaux de structure.
- Le conseil d'administration de Kering approuve un dividende intérimaire de 1,25 euro par action.
- JCDecaux renouvelle le contrat publicitaire des stations de métro en Finlande.
- Nexity signe une convention de revitalisation de 1,6 MEUR avec l'Etat.
- Elis acquiert le groupe français de blanchisserie JP Muller.
- Clariane cède un portefeuille d'actifs à Care Property Invest pour environ 74 MEUR.
- Wavestone confirme viser une légère croissance organique et une marge de 13% cette année.
- Quadient affiche un chiffre d'affaires consolidé de 248 millions d'euros au troisième trimestre. Quadient qui signe par ailleurs un accord en vue d’acquérir CDP Communications pour conforter la première place de sa plateforme Digitale en parts de marché.
- Guerbet réduit ses objectifs 2025.
- SRP Groupe nomme deux nouveaux administrateurs.
- Ekinops réalise une transmission optique à 800 Gbit/s de près de 800 km sur le réseau longue distance d’Orange.
- Logic Instrument (Archos) signe une commande militaire de plus de 6 MEUR pour des ordinateurs durcis en Allemagne.
- Agripower signe un contrat de 3 MEUR pour le développement d’une unité de méthanisation en injection biométhane.
- Gensight va pouvoir lancer une phase II avec Lumevoq en janvier 2026.
- Europlasma, dont le cours ne perd plus que 99,45% cette année après un sursaut en novembre, tire 1 MEUR sur sa ligne d'OCA dilutive.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- ISS, dont le cours a chuté de 8% hier, se défend de toute responsabilité directe dans l’incendie meurtrier de Wang Fuk Court, affirmant que sa filiale locale n’a ni choisi ni supervisé le chantier en cause, malgré des révélations de presse suggérant un rôle clé dans le projet de rénovation.
- Smiths Group cède son unité de contrôle des bagages à CVC pour 2,65 milliards de dollars.
- HSBC nomme Brendan Nelson président du conseil, succédant à Mark Tucker après une période d’intérim débutée le 1er octobre.
- DSM-Firmenich finalise un rachat d'actions d'un milliard d'euros.
- Les fonds EQT finalisent la vente des actions de Kodiak Gas Services pour un montant de 335,5 millions de dollars.
- Nordex décroche une commande de 118 MW en Pologne.
- Valmet convertit l'usine de Fortum à Zabrze.
- Qatar Holding, qui détient 10,5% du capital, lance la vente accélérée d’environ 98 millions d’actions J Sainsbury.
- Peter Brabeck-Letmathe renonce à son titre de président d'honneur de Nestlé.
D'Amérique du Nord
- Marvell bondit de 8,7% post-séance après ses trimestriels. CrowdStrike et Okta perdent 3% après les leurs. Marvell qui rachète par ailleurs Celestial AI pour au moins 3,25 Md$, conformément au rumeurs récentes.
- Comcast cherche à fusionner NBCUniversal avec Warner Bros à l'issue de son projet de rachat, selon Bloomberg.
- Amazon lance des agents IA capables de fonctionner sans aide pendant plusieurs jours. Le groupe lance aussi une nouvelle puce IA.
- La grande majorité des clients Netflix sont également abonnés à HBO Max, selon des sources obtenues par Reuters.
- Microsoft annonce que Mistral Large 3 est désormais disponible dans Azure.
- La low-cost argentine Flybondi va s’équiper de 15 Airbus A220-300 et 10 Boeing 737 MAX 10 entre 2027 et 2030.
- Anthropic fait appel à des avocats spécialisés dans les introductions en bourse pour se lancer avant OpenAI, a appris le FT.
- Medline prépare pour lundi le lancement marketing de son IPO, qui devrait être la plus grosse de l’année aux USA.
D'Asie et d'ailleurs
- Vulcan Energy obtient un financement de 2,6 milliards de dollars pour un projet allemand lié au lithium, qui aura pour clients Stellantis , LG Corp, Umicore et Glencore.
- Adani Enterprises prévoit d'investir 15 milliards de dollars d'ici 2030 dans une expansion des aéroports indiens, selon Bloomberg.
- UltraGreen bondit de 12% pour ses débuts à Singapour, plus grosse IPO hors REITs depuis 2017.
