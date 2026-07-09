Bourse : Airbus livre davantage, Costco publie, SK Hynix séduit aux Etats-Unis

Airbus affiche une nette accélération de ses livraisons au premier semestre, tandis qu'Ipsen publie des résultats cliniques encourageants. A l'international, on parle de l'investissement de Meta au Canada et des résultats de Costco Wholesale, avant ceux de PepsiCo ce jour.