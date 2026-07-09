En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Airbus a livré 351 avions au premier semestre, soit une hausse de 15% par rapport aux 306 unités de la même période en 2025.
  • TotalEnergies expédie vers l'Asie le premier cargo de GNL produit par l'usine ECA LNG au Mexique.
  • Ipsen annonce des résultats positifs d'étude pour le Dysport dans le traitement de la migraine.
  • Oeneo signe un accord pour acquérir Lamouroux, expert de la thermorégulation vinicole, dont le CA annuel est d'environ 10 MEUR.
  • Kaufman & Broad maintient ses objectifs annuels avec un chiffre d'affaires S1 2026 de 500,9 MEUR, quasi stable.
  • Le chiffre d'affaires de TFF recule de 26,5% en 2025/2026 à 312,7 MEUR et le groupe abaisse son dividende.
  • Casino redevient sponsor principal de l'AS Saint-Etienne dans le cadre de sa relance de marque.
  • Les principales publications du jour : Kaufman & Broad

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Le conseil de surveillance de Volkswagen délibère sur l'avenir économique du groupe.
  • Nestlé obtient le feu vert pour une usine intelligente et un centre de distribution de 688 millions de dollars en Thaïlande.
  • Fitch maintient la note de Banco Santander, saluant la diversification et le profil d'activité solide du groupe.
  • UBS obtient de la SEC une garantie juridique en cas de procédure de règlement.
  • UniCredit monte au capital de Commerzbank dans une bataille entrée en phase finale; Berlin juge l'offre inacceptable.
  • Alector et GSK mettent fin à leur partenariat après l'échec de traitements contre la démence et Alzheimer.
  • Le Kazakhstan sollicite Eni pour accroître les investissements dans l'énergie.
  • Rheinmetall crée une coentreprise en Croatie pour développer et produire des plateformes autonomes terrestres destinées à la défense européenne.
  • Les principales publications du jour : Severn TrentBarry Callebaut.

D'Amérique du Nord

  • Meta Platforms va investir plus de 13 milliards de dollars canadiens dans son premier centre de données au Canada.
  • ExxonMobil va investir 1 milliard de dollars dans un champ pétrolier au Nigeria, selon le régulateur.
  • Costco Wholesale enregistre des ventes en hausse en juin et maintient son dividende trimestriel.
  • Les analystes de Bank of America révisent à la hausse leur positionnement sur OpenAI.
  • Wells Fargo nomme Tom Nicholls à la tête de sa division de banque d'investissement pour le sport.
  • Pertamina et Boeing signent un protocole d'accord pour le développement de carburant durable pour l'aviation.
  • Lockheed Martin décroche un contrat de 502,4 MUSD auprès de l'US Army.
  • Les principales publications du jour : PepsiCo.

D'Asie et d'ailleurs

  • L'introduction en bourse de SK Hynix aux États-Unis, d'un montant de 24,5 milliards de dollars, est sursouscrite plus de sept fois.
  • Toyota transfère la production du Tacoma, suscitant des inquiétudes sur l'industrie automobile mexicaine.
  • DBS dépose une demande de cotation à Singapour pour 1,2 milliard de yuans (environ 155 millions d'euros) d'obligations.
  • Xiaomi dévoile sa série de SUV baptisée Sky Nomad.
  • Hua Hong Grace Semiconductor obtient le feu vert pour l'acquisition d'une fonderie de plaquettes de circuits intégrés pour 8,27 milliards de yuans (environ 1,1 milliard d'euros).
  • Itochu et Daikin scellent une alliance pour le recyclage des climatiseurs commerciaux.
  • Les principales publications du jour : Fast RetailingTata Consultancy ServicesSeven & i.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures