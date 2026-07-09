En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Airbus a livré 351 avions au premier semestre, soit une hausse de 15% par rapport aux 306 unités de la même période en 2025.
- TotalEnergies expédie vers l'Asie le premier cargo de GNL produit par l'usine ECA LNG au Mexique.
- Ipsen annonce des résultats positifs d'étude pour le Dysport dans le traitement de la migraine.
- Oeneo signe un accord pour acquérir Lamouroux, expert de la thermorégulation vinicole, dont le CA annuel est d'environ 10 MEUR.
- Kaufman & Broad maintient ses objectifs annuels avec un chiffre d'affaires S1 2026 de 500,9 MEUR, quasi stable.
- Le chiffre d'affaires de TFF recule de 26,5% en 2025/2026 à 312,7 MEUR et le groupe abaisse son dividende.
- Casino redevient sponsor principal de l'AS Saint-Etienne dans le cadre de sa relance de marque.
- Les principales publications du jour : Kaufman & Broad
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Le conseil de surveillance de Volkswagen délibère sur l'avenir économique du groupe.
- Nestlé obtient le feu vert pour une usine intelligente et un centre de distribution de 688 millions de dollars en Thaïlande.
- Fitch maintient la note de Banco Santander, saluant la diversification et le profil d'activité solide du groupe.
- UBS obtient de la SEC une garantie juridique en cas de procédure de règlement.
- UniCredit monte au capital de Commerzbank dans une bataille entrée en phase finale; Berlin juge l'offre inacceptable.
- Alector et GSK mettent fin à leur partenariat après l'échec de traitements contre la démence et Alzheimer.
- Le Kazakhstan sollicite Eni pour accroître les investissements dans l'énergie.
- Rheinmetall crée une coentreprise en Croatie pour développer et produire des plateformes autonomes terrestres destinées à la défense européenne.
- Les principales publications du jour : Severn Trent, Barry Callebaut.
D'Amérique du Nord
- Meta Platforms va investir plus de 13 milliards de dollars canadiens dans son premier centre de données au Canada.
- ExxonMobil va investir 1 milliard de dollars dans un champ pétrolier au Nigeria, selon le régulateur.
- Costco Wholesale enregistre des ventes en hausse en juin et maintient son dividende trimestriel.
- Les analystes de Bank of America révisent à la hausse leur positionnement sur OpenAI.
- Wells Fargo nomme Tom Nicholls à la tête de sa division de banque d'investissement pour le sport.
- Pertamina et Boeing signent un protocole d'accord pour le développement de carburant durable pour l'aviation.
- Lockheed Martin décroche un contrat de 502,4 MUSD auprès de l'US Army.
- Les principales publications du jour : PepsiCo.
D'Asie et d'ailleurs
- L'introduction en bourse de SK Hynix aux États-Unis, d'un montant de 24,5 milliards de dollars, est sursouscrite plus de sept fois.
- Toyota transfère la production du Tacoma, suscitant des inquiétudes sur l'industrie automobile mexicaine.
- DBS dépose une demande de cotation à Singapour pour 1,2 milliard de yuans (environ 155 millions d'euros) d'obligations.
- Xiaomi dévoile sa série de SUV baptisée Sky Nomad.
- Hua Hong Grace Semiconductor obtient le feu vert pour l'acquisition d'une fonderie de plaquettes de circuits intégrés pour 8,27 milliards de yuans (environ 1,1 milliard d'euros).
- Itochu et Daikin scellent une alliance pour le recyclage des climatiseurs commerciaux.
- Les principales publications du jour : Fast Retailing, Tata Consultancy Services, Seven & i.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Les banques d'affaires ont misé sur des banquiers vedettes. Aujourd'hui, elles en paient le prix (Financial Times)
- En Europe, la crainte du retour de l’Allemagne comme puissance militaire (Le Monde)
- Comment être un bon invité lors d'un dîner (New York Times)
- Comment Erdoğan a inventé le néo-royalisme (Le Grand Continent)