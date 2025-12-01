Wall Street sauve sa série haussière d'un cheveu

La période de doute qui s'est emparée des investisseurs en novembre a été plus ou moins effacée grâce à une semaine très dynamique. Mais il reste un fond de nervosité vis-à-vis des actifs à risque, comme le montrent les baisses respectives de 12% et de 20% de Nvidia et du bitcoin sur un mois. Décembre, traditionnellement favorable aux actions, démarre sur une note prudente.