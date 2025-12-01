En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Les immatriculations de véhicules légers en hausse modeste de 0,3% en France en novembre, selon la PFA. Renault monte, Stellantis baisse et Tesla chute de 58%.
- Airbus cloue au sol 6 000 A320 pour un problème de logiciel, qui semble pratiquement résolu mais qui a fait baisser le titre de 5% hors séance pendant le weekend.
- Axa finalise la prise de contrôle de l'assureur italien Prima.
- La Cour de cassation tranche en faveur de Bolloré dans l'affaire de la scission de Vivendi, et renvoie le dossier en appel.
- Vallourec nomme Nathalie Delbreuve directrice financière.
- Bit Digital rachète la Financière Marjos pour en faire une Crypto Treasury Company.
- Eduform'action a levé 0,46 MEUR via une augmentation de capital par émission d'ABSA.
- Les principales publications du jour : Dekuple… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- La justice italienne accuse le PDG de Banca Monte dei Paschi et des investisseurs de manipulation du marché.
- Telefonica paiera plus cher pour conserver les droits TV du football espagnol.
- NatWest serait en pourparlers exclusifs pour vendre sa participation majoritaire dans la société de retraite Cushon à Willis Towers Watson.
- HSBC s'associe à Mistral AI pour le déploiement de l'IA générative.
- L'activiste Steven Wood fustige, dans le FT, la "pire gouvernance de sa catégorie" chez Swatch.
- Stadler Rail conteste en justice le choix des CFF, qui se défendent.
- Moody's a relevé la note crédit long terme de British Airways, filiale de International Consolidated Airlines, de Baa3 à Baa2, en révisant la perspective de positive à stable.
- Le fonds souverain saoudien Public Investment Fund (PIF) serait sur le point d'investir dans la division aérostructures de Leonardo.
- Les principales publications du jour : Asseco, Peel Hunt…
D'Amérique du Nord
- Micron va investir 9,6 MdsUSD au Japon.
- UnitedHealth aurait lancé la vente de ses activités sud-américaines à la société de capital-investissement Patria pour un montant d'un milliard de dollars.
- La Russie menace de bloquer complètement WhatsApp (Meta Platforms).
- Le film "Zootopia 2" de Walt Disney rapporte 556 millions de dollars sur 5 jours au box-office mondial.
- Le fonds souverain norvégien va voter contre la rémunération du PDG de Microsoft.
- Les autorités sud-coréennes enquêtent sur une fuite de données chez le détaillant en ligne Coupang (coté aux USA), dans ce qui pourrait être le plus gros piratage du pays.
- Les principales publications du jour : MongoDB, Credo Technology…
D'Asie et d'ailleurs
- Asahi Life rachète un assureur vietnamien à Manulife pour 30 milliards de yens (environ 166 MEUR).
- Le consortium EQT met fin aux négociations en vue du rachat du groupe australien AUB Group.
- BYD va procéder à une mise à jour logicielle sur 90 000 véhicules hybrides rechargeables en raison d'un défaut du bloc-batterie.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
