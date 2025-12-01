En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Les immatriculations de véhicules légers en hausse modeste de 0,3% en France en novembre, selon la PFA. Renault monte, Stellantis baisse et Tesla chute de 58%.
  • Airbus cloue au sol 6 000 A320 pour un problème de logiciel, qui semble pratiquement résolu mais qui a fait baisser le titre de 5% hors séance pendant le weekend.
  • Axa finalise la prise de contrôle de l'assureur italien Prima.
  • La Cour de cassation tranche en faveur de Bolloré dans l'affaire de la scission de Vivendi, et renvoie le dossier en appel.
  • Vallourec nomme Nathalie Delbreuve directrice financière.
  • Bit Digital rachète la Financière Marjos pour en faire une Crypto Treasury Company.
  • Eduform'action a levé 0,46 MEUR via une augmentation de capital par émission d'ABSA.
  • Les principales publications du jour : DekupleLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • La justice italienne accuse le PDG de Banca Monte dei Paschi et des investisseurs de manipulation du marché.
  • Telefonica paiera plus cher pour conserver les droits TV du football espagnol.
  • NatWest serait en pourparlers exclusifs pour vendre sa participation majoritaire dans la société de retraite Cushon à Willis Towers Watson.
  • HSBC s'associe à Mistral AI pour le déploiement de l'IA générative.
  • L'activiste Steven Wood fustige, dans le FT, la "pire gouvernance de sa catégorie" chez Swatch.
  • Stadler Rail conteste en justice le choix des CFF, qui se défendent.
  • Moody's a relevé la note crédit long terme de British Airways, filiale de International Consolidated Airlines, de Baa3 à Baa2, en révisant la perspective de positive à stable.
  • Le fonds souverain saoudien Public Investment Fund (PIF) serait sur le point d'investir dans la division aérostructures de Leonardo.
  • Les principales publications du jourAsseco, Peel Hunt

D'Amérique du Nord

  • Micron va investir 9,6 MdsUSD au Japon.
  • UnitedHealth aurait lancé la vente de ses activités sud-américaines à la société de capital-investissement Patria pour un montant d'un milliard de dollars.
  • La Russie menace de bloquer complètement WhatsApp (Meta Platforms).
  • Le film "Zootopia 2" de Walt Disney rapporte 556 millions de dollars sur 5 jours au box-office mondial.
  • Le fonds souverain norvégien va voter contre la rémunération du PDG de Microsoft.
  • Les autorités sud-coréennes enquêtent sur une fuite de données chez le détaillant en ligne Coupang (coté aux USA), dans ce qui pourrait être le plus gros piratage du pays.
  • Les principales publications du jour : MongoDB, Credo Technology

D'Asie et d'ailleurs

  • Asahi Life rachète un assureur vietnamien à Manulife pour 30 milliards de yens (environ 166 MEUR).
  • Le consortium EQT met fin aux négociations en vue du rachat du groupe australien AUB Group.
  • BYD va procéder à une mise à jour logicielle sur 90 000 véhicules hybrides rechargeables en raison d'un défaut du bloc-batterie.
  • Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures