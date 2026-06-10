En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- L'Oréal lance son sixième plan d'actionnariat salarié portant sur un maximum de 300 000 actions dans 63 pays.
- Sanofi met fin à l'étude de phase 3 MOBILIZE du riliprubart.
- Colas (Bouygues) va réhabiliter une nouvelle piste à l'aéroport Paris-Orly
- Airbus pourrait manquer son objectif de production d'A320 en raison de pénuries de moteurs, selon son DG. Par ailleurs, le groupe pourrait prendre la tête d'un consortium pour un futur avion de combat européen, après l'échec du projet Dassault Aviation.
- Unibail va prendre le contrôle intégral de Westfield UTC.
- Legrand met la main sur Girtz Industries aux Etats-Unis.
- Moody's confirme la note de Thales, saluant son profil d'activité et sa visibilité.
- GTT remporte une commande de cuves pour deux nouveaux méthaniers.
- Vivendi va faire appel du rejet de son recours contre la Commission européenne.
- Alstom réussit sa première émission d'obligations vertes européennes et hybrides de 700 millions d'euros.
- Eramet, Lithosquare et le BRGM accélérent la découverte de métaux critiques.
- Ubisoft lance une nouvelle opération d'actionnariat salarié.
- Tikehau Capital prolonge son mandat de rachat d'actions.
- OPmobility signe un protocole d'accord avec ProLogium pour le développement de batteries solides destinées à la mobilité.
- Quadient enrichit sa solution d'automatisation financière avec un nouveau tableau de bord de trésorerie alimenté par l'IA.
- 2CRSi annonce une vente de 110 MEUR de serveurs Godì Blackwell Ultra en Allemagne.
- Cellectis obtient le statut RMAT de la FDA pour le lasme-cel dans le traitement de la LAL-B r/r.
- Groupe Partouche enregistre une légère croissance au 2e trimestre, soutenu par son nouveau club parisien ouvert en mai.
- Maison Pommery & Associés voit ses obligataires approuver le report de 12 mois de l'échéance de son emprunt.
- Agripower France signe deux contrats pour 5,6 MEUR et prend une participation dans une unité de méthanisation.
- Feu vert pédiatrique de l'EMA pour le TX01 de THX Pharma.
- Gold by Gold lève 1,5 M EUR.
- Sensorion fait le point sur SENS-601 dans la perte auditive liée au gène GJB2.
- AB Science présente de nouvelles données sur son Masitinib.
- Valbiotis renforce sa présence au Moyen-Orient grâce à un partenariat au Qatar.
- Les principales publications du jour: Figeac Aero, Ecomiam, Moulinvest.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- UniCredit porte sa participation dans Commerzbank à 37,68%, le taux d'apport atteignant 10,9%.
- L'Allemagne serait un partenaire de poids pour le projet d'avion de combat GCAP, selon le patron de Leonardo.
- ING Groep lance un modèle de banque par abonnement sur ses marchés mondiaux.
- Holcim lance une plateforme de test de capture du carbone.
- S&P relève la note de Telecom Italia à BB+ avec une perspective stable.
- Julius Baer lève 500 MEUR via un placement de titres senior.
- Nordex décroche une nouvelle commande de 17 éoliennes.
- Pennon Group renoue avec les bénéfices lors de l'exercice 2026.
- Avolta décroche une prolongation de contrat dans un aéroport américain.
- Euronext intègre Aalberts à l'indice AEX et CGS à l'AMX.
- Les principales publications du jour: Flughafen Zürich, Pennon Group.
D'Amérique du Nord
- OpenAI envisage de louer un centre de données dans l'Ohio avec le soutien de Nvidia, selon The Information.
- La Commission européenne ordonne à Meta Platforms de rétablir l'accès à WhatsApp pour les outils d'IA concurrents.
- Super Micro Computer va lever 7 milliards de dollars par voie d'augmentation de capital pour répondre à la demande de serveurs IA
- Starbucks envisage plusieurs options pour sa filiale japonaise, dont une cession de participation, selon Bloomberg.
- Le PDG d'IBM estime que l'IA n'entraînera pas nécessairement une réduction des effectifs.
- Boeing distancé par Airbus en termes de livraisons et de commandes en mai.
- Lockheed Martin décroche une extension de contrat de 153,9 MUSD auprès de l'US Navy.
- CME Group lance des contrats à terme sur l'indice Nasdaq CME Crypto.
- General Motors va permettre aux propriétaires de VE de revendre de l'électricité au réseau et mise sur les batteries sodium-ion pour son activité de stockage d'énergie.
- Simon Property lance une émission obligataire.
- Les principales publications du jour: Oracle Corporation.
D'Asie et d'ailleurs
- Samsung Electronics investit 175 millions USD et devient premier actionnaire d'une société américaine de génétique.
- Le japonais Asics envisage une scission de sa marque Onitsuka Tiger.
- Le partenariat entre WeChat et les fabricants de smartphones menace les parts de marché d'Apple en Chine, selon Jefferies.
- Tencent émet 2,45 milliards USD et 15 milliards de yuans d'obligations.
- Le calendrier des sorties de jeux de Nintendo déçoit le marché.
- ASB Bank, filiale de Commonwealth Bank of Australia, condamnée à une amende de près de 7 millions de dollars néozélandais pour blanchiment d'argent.
- Meta et Reliance Industries vont implanter un centre de données dédié à l'IA à Jamnagar, en Inde.
- Bharti Airtel sanctionné d'une amende pour manquements dans la vérification des abonnés.
- Westpac New Zealand déploie une nouvelle agence bancaire mobile.
- Une filiale de Macquarie va émettre 1,25 milliard de dollars de titres subordonnés.
- Les principales publications du jour: MediaTek.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Confessions d'un rat de laboratoire d'IA (Axios).
- Les 12 commandements d'Elon Musk (Le Grande Continent).
- Trump est en train de devenir Jimmy Carter (Financial Times).
- Quels sont les secteurs boursiers les plus performants lorsque les taux d'intérêt augmentent, baissent ou restent stables ? (Wall Street Journal).
- Ces inventions qui sont le fruit de l'expansion de l'islam (National Geographic).
- SpaceX est la nouvelle Compagnie des Indes orientales (Project Syndicate).
- Déjeuner prémonitoire avec Ciryl Gane, gladiateur français à la Maison Blanche (Revue21).
- Les thérians, vrai phénomène ou panique morale gonflée à l'IA ? (L'ADN).
- 7 tirades marquantes du théâtre francophone (Historia).
- Cartographie des satellites Starlink (Sheet.Works).
- Nvidia dans le Golfe (Phenomenal World).