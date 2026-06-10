Bourse : Airbus veut rebondir sur le SCAF, Legrand se renforce, le marché attend Oracle

UniCredit franchit le seuil des 37% dans Commerzbank, Airbus doute de ses cadences sur l'A320 et lorgne le futur avion de combat européen, Super Micro lève 7 milliards pour alimenter la ruée vers les serveurs IA. Ce soir, Oracle dira si la fête continue.