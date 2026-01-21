En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Alstom voit son revenus du T3 croître et ses entrées de commandes progresser fortement.
- Bartolomeo Rongone, directeur général de Bottega Veneta (Kering) part diriger Moncler.
- Engie signe un contrat de fourniture de biométhane de 10 ans avec PepsiCo.
- L'Oréal va installer un pôle technologique à Hyderabad, en Inde, avec un investissement initial de plus de 35 milliards de roupies (environ 332 MEUR).
- Safran transforme ses déchets de titane en matière première.
- Le trafic de Vinci Airports a progressé de 5% en 2025.
- Atos dégage une marge légèrement supérieure à 4% en 2025.
- Audacia lance une augmentation de capital de 8 MEUR à 4,05 EUR par action.
- Un reclassement portant sur 10,4% du capital d'Enogia a été réalisé hier soir par placement privé, portant le flottant de 41,3% à 51,7%.
- MAAT Pharma a intégré le premier patient de sa phase II avec Maat033 en association avec le cemiplimab dans le cancer du poumon.
- Benoît Grenot quitte la direction générale de Baikowski.
- Streamwide déploie la solution de sécurité publique UPCAD aux Philippines.
- La cotation de Société de Tayninh va reprendre dans le cadre du projet d’offre publique d’achat obligatoire à 0,11 EUR par action.
- Logic Instrument signe un partenariat avec 7Starlake pour déployer des solutions performantes de défense en Europe.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Burberry a vu son chiffre d’affaires progresser légèrement au troisième trimestre à 665 millions de livres et anticipe pour l’exercice 2026 un résultat opérationnel compris entre 78 et 129 millions de livres pour des revenus de 2,37 à 2,48 milliards.
- Les revenus d'Experian progressent au troisième trimestre fiscal.
- Colruyt quitte la France en supprimant 700 emplois.
- Hein Schumacher nommé nouveau PDG de Barry Callebaut.
- UBS pourrait chercher son futur CEO à l'extérieur de la banque, selon son patron actuel.
- Alcon achève son programme de rachat d'actions de 750 MUSD.
- Novo Nordisk vise des traitements curatifs contre le diabète grâce à un partenariat élargi avec Aspect Biosystems.
- Nokia se félicite de la loi sur la cybersécurité de l'UE visant à éliminer progressivement les fournisseurs à haut risque dans les infrastructures critiques.
D'Amérique du Nord
- Netflix perd 5% hors séance après ses résultats trimestriels.
- United Airlines publie des résultats du T4 supérieurs aux attentes.
- Le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, prévient que l'essor de l'IA pourrait s'essouffler sans une adoption plus large.
- Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, prévoit de se rendre en Chine afin de rouvrir le marché, rapporte Bloomberg.
- Les autorités américaines font appel contre Meta dans le dossier Instagram/WhatsApp.
- Mastercard réduit sa participation dans la société brésilienne Westwing à 31,87%.
- Blackstone envisagerait de vendre Beacon Offshore pour plus de 5 milliards de dollars, selon Bloomberg.
D'Asie et d'ailleurs
- Rio Tinto annonce une augmentation de ses expéditions trimestrielles.
- Hangzhou Hikvision Digital annonce une hausse de 18% de son bénéfice en 2025.
- CK Hutchison envisage une cotation à Londres et Hong Kong pour sa filiale mondiale de télécommunications.
- Toyota vise 30% de matériaux recyclés dans ses véhicules à partir de 2030.
Lectures
- Quand les gens parlent de bulle, c'est qu'elle n'est pas prête à éclater (Klement on Investing).
- Pourquoi la Chine compte-t-elle autant d'introductions en bourse dans le domaine de la robotique ? (Financial Times).
- 23 preuves que vous vivez déjà dans le siècle de la Chine (Wired).
- Le retour du vêtement classe et la fin du basket-jogging ? (Bloomberg, en anglais).
- L’ère post-smartphone, c'est pour bientôt (L'ADN).
- La Cour suprême ne devrait pas trancher sur les droits de douane avant plusieurs semaines (Bloomberg).
- Un vent de tempête solaire souffle sur la Terre (CNRS).
- Quand l'IA et le monde humain se rencontrent (Noéma).
- Vance sera le premier vice-président à avoir un enfant pendant son mandat depuis les années 1870 (Axios).