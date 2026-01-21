En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Alstom voit son revenus du T3 croître et ses entrées de commandes progresser fortement.
  • Bartolomeo Rongone, directeur général de Bottega Veneta (Kering) part diriger Moncler.
  • Engie signe un contrat de fourniture de biométhane de 10 ans avec PepsiCo.
  • L'Oréal va installer un pôle technologique à Hyderabad, en Inde, avec un investissement initial de plus de 35 milliards de roupies (environ 332 MEUR).
  • Safran transforme ses déchets de titane en matière première.
  • Le trafic de Vinci Airports a progressé de 5% en 2025.
  • Atos dégage une marge légèrement supérieure à 4% en 2025.
  • Audacia lance une augmentation de capital de 8 MEUR à 4,05 EUR par action.
  • Un reclassement portant sur 10,4% du capital d'Enogia a été réalisé hier soir par placement privé, portant le flottant de 41,3% à 51,7%.
  • MAAT Pharma a intégré le premier patient de sa phase II avec Maat033 en association avec le cemiplimab dans le cancer du poumon.
  • Benoît Grenot quitte la direction générale de Baikowski.
  • Streamwide déploie la solution de sécurité publique UPCAD aux Philippines.
  • La cotation de Société de Tayninh va reprendre dans le cadre du projet d’offre publique d’achat obligatoire à 0,11 EUR par action.
  • Logic Instrument signe un partenariat avec 7Starlake pour déployer des solutions performantes de défense en Europe.
  Les principales publications du jour : La Française de l'Energie, Novacyt, Trilogiq, Sidetrade, UV Germi, Catering International Services

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Burberry a vu son chiffre d’affaires progresser légèrement au troisième trimestre à 665 millions de livres et anticipe pour l’exercice 2026 un résultat opérationnel compris entre 78 et 129 millions de livres pour des revenus de 2,37 à 2,48 milliards.
  • Les revenus d'Experian progressent au troisième trimestre fiscal.
  • Colruyt quitte la France en supprimant 700 emplois.
  • Hein Schumacher nommé nouveau PDG de Barry Callebaut.
  • UBS pourrait chercher son futur CEO à l'extérieur de la banque, selon son patron actuel.
  • Alcon achève son programme de rachat d'actions de 750 MUSD.
  • Novo Nordisk vise des traitements curatifs contre le diabète grâce à un partenariat élargi avec Aspect Biosystems.
  • Nokia se félicite de la loi sur la cybersécurité de l'UE visant à éliminer progressivement les fournisseurs à haut risque dans les infrastructures critiques.
  • Les principales publications du jour : Barry Callebaut, JD Sports Fashion, Currys



Lectures