En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Eiffage a confirmé ses prévisions 2026 en marge de ses résultats du T1. Le groupe a annoncé en parallèle prendre une participation majoritaire dans l’entreprise Hand & Werk pour se développer sur le marché allemand des data centers.
- Alstom boucle un bon exercice mais prévient de difficultés d'exécution et prévoit un nouveau plan stratégique début 2027.
- Vallourec vise entre 175 et 205 millions de dollars de RBE au T2 et confirme vouloir distribuer 650 MEUR à ses actionnaires d'ici fin août.
- Eurazeo affiche des actifs sous gestion en hausse de 7% à fin mars.
- Eutelsat maintient ses objectifs après un trimestre porté par la croissance du LEO.
- Valneva abaisse sa prévision de CA pour 2026, la géopolitique pèse sur les vaccins pour les voyages.
- Aramis n'atteindra pas ses objectifs cette année.
- TotalEnergies signe un accord de coopération sur l'exploration offshore en Syrie.
- Accor et Shoreline Group signent une lettre d’intention pour développer la première plateforme hôtelière nationale du Nigéria.
- GTT reçoit une commande de Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves d’une nouvelle unité flottante de stockage et de regazéification.
- Elis annonce l'acquisition de Wäsche Perle en Suisse.
- Atos SE annonce le placement d'un montant total de 1 250 millions d'euros d'obligations sécurisées de premier rang à taux fixe (8,125%) et à taux variable échéance 2031.
- Les amarres fiscales de Bénéteau au Luxembourg sous enquête fiscale, selon Gotham City.
- Getlink rachète Bongers Customs Services aux Pays-Bas.
- Romain Meiran est nommé directeur des opérations des Bains de Mer de Monaco.
- Damartex engage une revue de son portefeuille de marques.
- Fermentalg boucle une augmentation de capital de 11 MEUR.
- Groupe TERA annonce un décalage de la publication des comptes annuels 2025.
- Les principales publications du jour : Coface, Altamir, Delta Plus, Jacquet, Prismaflex, ABEO, EPC Groupe, Valneva, Infotel, Vente-Unique, Innate Pharma, AB Science, SMAIO, Innelec… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Allianz affiche un résultat opérationnel de 4 517 millions d'euros au premier trimestre.
- Siemens AG annonce un repli du résultat net au premier semestre malgré une hausse du chiffre d'affaires.
- Merck KGaA affiche un repli du bénéfice et du chiffre d'affaires au premier trimestre.
- Hapag-Lloyd accuse des pertes au T1à cause des conditions météorologiques et de la guerre en Iran.
- ABN Amro dépasse les attentes au premier trimestre grâce à la réduction de ses coûts.
- Adecco dépasse les prévisions porté par la hausse de son chiffre d'affaires.
- SMA Solar table sur le haut de ses fourchettes de prévisions de chiffre d'affaires et d'Ebitda pour 2026.
- InPost dépasse les attentes de résultat opérationnel au T1 malgré les coûts d'intégration de Yodel.
- Proximus dépasse les attentes au premier trimestre grâce aux réductions de coûts et à la croissance domestique.
- Ceconomy anticipe une légère croissance des ventes en 2025/26 et un EBIT ajusté d'environ 500 millions d'euros.
- TUI réduit ses capacités de vol pour l'été.
- Tele2 annonce le départ de son PDG Jean-Marc Harion.
- Le groupe vétérinaire britannique CVS Group ciblé par l'investisseur activiste Converium Capital, selon le FT.
- Fitch relève la note de Raiffeisen à "AA-".
- Les principales publications du jour : Siemens AG, Allianz SE, Deutsche Telekom, Zurich Insurance, Merck KGaA, EON, RWE, Nebius, Talanx, ABN Amro, Snam, Verbund, Hapag-Lloyd, Porsche Automobil Holding, Mowi, Brenntag…
D'Amérique du Nord
- Brown-Forman rejette l'offre de rachat de Sazerac à 32 USD l'action, après l'échec du mariage avec Pernod Ricard.
- JPMorgan s'apprête à remanier la direction de sa banque d'investissement dans le cadre d'une restructuration globale, selon le FT.
- Franco-Nevada publie des résultats records pour le premier trimestre 2026.
- Jensen Huang de Nvidia se joindra finalement au voyage de Donald Trump en Chine.
- The Wendy's a flambé de 17% après des rumeurs de projet de retrait de la cote orchestré par Trian Fund Management.
- Microsoft a généré plus du double de son investissement de 13 milliards de dollars dans OpenAI en revenus, selon The Information.
- Anthropic en négociations pour racheter Stainless, la startup d'outils de développement utilisée par OpenAI et Google, révèle The Information. Google qui serait en pourparlers avec SpaceX pour lancer les centres de données orbitaux, selon le WSJ.
- Les principales publications du jour : Cisco, Robinhood, Manulife…
D'Asie et d'ailleurs
- Samsung Electronics et son syndicat ont échoué à s'entendre sur un accord salarial d'envergure, provoquant la chute du titre en bourse.
- Les usines nord-américaines de Hon Hai ont été frappées par une cyberattaque, mais seraient déjà opérationnelles.
- Nidec confirme des soupçons de modifications de processus sans l'aval de ses clients, le titre plonge de 18%.
- Les principales publications du jour : Alibaba, SoftBank Group, Sumitomo Mitsui Financial, Bharti Airtel, Takeda…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Le mystérieux futur appareil de Boeing (Bloomberg).
- Musk et Amodei enterrent la hache de guerre dans le dos de Sam Altman (Intelligencer).
- L'espace public en voie de disparition ? (L'ADN).
- Daron Acemoglu se montre plus prudent que la plupart des gens face aux prédictions d'une "apocalypse de l'emploi". Voici plutôt ce qui l'inquiète (MIT Technology Review).
- Nous entrons peut-être dans le second âge axial (Noéma).
- Les hôtes pas très enthousiastes de la coupe du monde de foot (The Atlantic).
- Comment des chercheurs français sont parvenus à retranscrire 32 000 manuscrits médiévaux grâce à l’intelligence artificielle (Historia).
- Comment les erreurs des sondages, la légalisation des jeux d'argent et l'impasse politique ont ouvert la voie à l'essor fulgurant des marchés prédictifs (The Conversation).