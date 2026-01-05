En France

  • Air Liquide a confirmé vise une hausse de sa marge 2025, après avoir communiqué un cadrage sur ses performances.
  • BNP Paribas fusionne ses activités de gestion d'actifs sous la marque BNP Paribas Asset Management.
  • La FDA accorde un examen prioritaire au Tzield de Sanofi dans le diabète des jeunes enfants.
  • Airbus devrait dépasser son objectif annuel de livraison de 790 avions en 2025, selon Bloomberg.
  • Alstom reçoit près de 2,5 milliards d'euros de commandes.
  • Klépierre finalise l'acquisition d'un centre commercial dans le sud de l'Italie.
  • Exail Technologies reçoit une commande de plusieurs centaines de drones sous-marins K-STER pour environ 40 MEUR.
  • Equasens s'offre 80% d'Erevo.
  • Nicox rembourse Kreos Capital et signe un nouveau financement, en partie dilutif (OCA).
  • Rapid Nutrition lève 5 MEUR avec un financement dilutif sous forme de bons de souscription prépayés.
  Les principales publications du jour : Argan

Dans le vaste monde

D'Europe

  • Equinor a déposé une plainte devant la justice américaine pour contester une décision du ministère américain de l'Intérieur visant à suspendre son projet Empire Wind.
  • Argenx a nommé son directeur général Tim Van Hauwermeiren au poste de président, en remplacement de Peter Verhaeghe. La directrice des opérations Karen Massey va lui succéder au poste de directrice générale.
  • Exor prolonge de trois ans, jusqu’en janvier 2029, son pacte d’actionnaires avec Piero Ferrari pour les AG de Ferrari, dont il détient 21,2%.
  • Dino Polska a ouvert 345 nouveaux magasins en 2025
  • Avolta finalise un rachat d'actions pour un montant de 200 MCHF.
  • SGS rachète l'indien Panacea Infosec.
D'Amérique du Nord

  • Tesla cède la couronne de premier producteur mondial de véhicules électriques à BYD.
  • Le film "Avatar : Fire and Ash" de Walt Disney a dépassé le milliard de dollars de recettes mondiales.
  • L'autorité antitrust brésilienne ouvre une enquête sur les services cloud de Microsoft.
D'Asie et d'ailleurs

  • La pénurie de puces mémoire est "sans précédent" et "dramatique", selon le co-PDG de Samsung Electronics.
  • Baidu dévoile son projet de scission et d'introduction en bourse à Hong Kong de sa division spécialisée dans les puces IA.
  • Standard Robots (Wuxi) a déposé un dossier d'introduction en bourse à Hong Kong.
  • Honda prolonge de deux semaines la suspension de sa production en Chine, selon Nikkei.
Le reste de l'agenda mondial des publications

Lectures