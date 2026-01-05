En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Air Liquide a confirmé vise une hausse de sa marge 2025, après avoir communiqué un cadrage sur ses performances.
- BNP Paribas fusionne ses activités de gestion d'actifs sous la marque BNP Paribas Asset Management.
- La FDA accorde un examen prioritaire au Tzield de Sanofi dans le diabète des jeunes enfants.
- Airbus devrait dépasser son objectif annuel de livraison de 790 avions en 2025, selon Bloomberg.
- Alstom reçoit près de 2,5 milliards d'euros de commandes.
- Klépierre finalise l'acquisition d'un centre commercial dans le sud de l'Italie.
- Exail Technologies reçoit une commande de plusieurs centaines de drones sous-marins K-STER pour environ 40 MEUR.
- Equasens s'offre 80% d'Erevo.
- Nicox rembourse Kreos Capital et signe un nouveau financement, en partie dilutif (OCA).
- Rapid Nutrition lève 5 MEUR avec un financement dilutif sous forme de bons de souscription prépayés.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Equinor a déposé une plainte devant la justice américaine pour contester une décision du ministère américain de l'Intérieur visant à suspendre son projet Empire Wind.
- Argenx a nommé son directeur général Tim Van Hauwermeiren au poste de président, en remplacement de Peter Verhaeghe. La directrice des opérations Karen Massey va lui succéder au poste de directrice générale.
- Exor prolonge de trois ans, jusqu’en janvier 2029, son pacte d’actionnaires avec Piero Ferrari pour les AG de Ferrari, dont il détient 21,2%.
- Dino Polska a ouvert 345 nouveaux magasins en 2025
- Avolta finalise un rachat d'actions pour un montant de 200 MCHF.
- SGS rachète l'indien Panacea Infosec.
D'Amérique du Nord
- Tesla cède la couronne de premier producteur mondial de véhicules électriques à BYD.
- Le film "Avatar : Fire and Ash" de Walt Disney a dépassé le milliard de dollars de recettes mondiales.
- L'autorité antitrust brésilienne ouvre une enquête sur les services cloud de Microsoft.
D'Asie et d'ailleurs
- La pénurie de puces mémoire est "sans précédent" et "dramatique", selon le co-PDG de Samsung Electronics.
- Baidu dévoile son projet de scission et d'introduction en bourse à Hong Kong de sa division spécialisée dans les puces IA.
- Standard Robots (Wuxi) a déposé un dossier d'introduction en bourse à Hong Kong.
- Honda prolonge de deux semaines la suspension de sa production en Chine, selon Nikkei.
Lectures
- Même en connaissant l'avenir, la moitié des traders perd de l'argent (Klement on Investing, best of 2025).
- Comment repérer et tirer parti d'une rotation sectorielle (Wall Street Journal).
- L’île où Orwell écrivit "1984" (Revue21).
- Les Etats-Unis vont accroître leur avance en matière de productivité grâce à l'essor de l'IA, selon les économistes (Financial Times).
- Les médecins sont-ils remplaçables par l'IA ? (Aeon).
- Doctrine Monroe : l’opération américaine au Venezuela et la capture de Maduro sont-elles sans précédents ? (Le Grand Continent).
- Est-ce que le vieillissement japonais fait peser un risque sur les marchés ? (Bloomberg).
- Que reste-t-il de nos argots ? (The Conversation).