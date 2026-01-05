Washington rompt bruyamment la trêve des confiseurs

Les marchés financiers démarrent 2026 sur un événement géopolitique majeur, orchestré par les Etats-Unis au Venezuela. De nombreuses échéances importantes sont attendues sur la première quinzaine de janvier, en particulier au niveau des statistiques macroéconomiques américaines, de l'identité du prochain président de la Fed ou de la constitutionnalité des droits de douane de Donald Trump. Les marchés actions, eux, ont l'air de repartir exploiter la frénésie de l'IA avant d'avoir attaqué la galette.