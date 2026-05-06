En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
    • AXA enregistre une hausse de 6% des primes brutes au T1.
    • Veolia confirme ses objectifs après le T1.
    • Arkema confirme ses objectifs 2026 après un recul de son EBITDA au T1.
    • Scor dégage 225 MEUR de bénéfice au T1.
    • JCDecaux anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires d'environ +3% au T2.
    • Antin Infrastructure Partners confirme ses perspectives pour 2026.
  • Une nouvelle taxe pousserait TotalEnergies à mettre fin au plafonnement des prix à la pompe en France, menace son PDG.
  • Airbus proche d'une grosse commande d'A220 par AirAsia, selon La Presse.
  • Rexel lance une émission d’obligations convertibles (OCEANE) 2031 de 400 millions d’euros.
  • GTT reçoit une commande de Hudong-Zhonghua Shipbuilding pour la conception des cuves de cinq nouveaux méthaniers.
  • Lectra lance un nouveau programme de rachat d'actions.
  • Prodways finalise la cession de l’activité Software.
  • Advicenne en procédure de sauvegarde.
  • Les principales publications du jour : Viridien, Emeis, Oeneo, Neurones, Herige, Bonduelle, Figeac Aero, NRJ Group, Criteo, HexaomLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
    • Novo Nordisk voit son chiffre d'affaires se contracter un peu moins que prévu cette année.
    • Equinor dépasse les attentes de bénéfices au T1.
    • Infineon relève ses prévisions.
    • BMW annonce une marge automobile sous pression au T1.
    • Logitech améliore ses ventes annuelles et son bénéfice net.
    • Continental est plus rentable que prévu au T1.
    • Diageo publie une hausse de 0,3% de son chiffre d'affaires net organique au T3.
    • Ahold Delhaize dépasse les attentes de profit au premier trimestre.
    • Leonardo affiche un bond de 33% de son résultat d'exploitation au premier trimestre.
    • Vestas dépasse les attentes au premier trimestre et maintient ses prévisions annuelles.
    • Orsted publie un résultat d'exploitation du T1 qui dépasse les attentes, les objectifs annuels confirmés.
    • Alcon dépasse les attentes au premier trimestre 2026.
    • Philips dépasse les attentes au premier trimestre.
    • Verisure table sur une hausse de son revenu récurrent annualisé pour l'exercice 2026.
    • Lufthansa réduit sa perte opérationnelle au 1er trimestre.
    • DSM-Firmenich publie en ligne avec les attentes au T1.
    • Daimler Truck enregistre un bénéfice net et un chiffre d'affaires en baisse au T1.
    • Heidelberg Materials anticipe une hausse des coûts de l'énergie suite à l'escalade au Moyen-Orient.
    • Amplifon affiche un bénéfice en hausse au T1 et table sur une croissance organique supérieure à 3% en 2026.
    • Lottomatica anticipe un EBITDA ajusté 2026 dans le haut de sa fourchette de prévisions.
  • Banco Santander envisage de supprimer la marque TSB du paysage bancaire britannique, selon le FT.
  • Standard Chartered va renforcer ses équipes de gestion de fortune dans le Golfe malgré le conflit en cours.
  • Kingfisher prend son CEO, Thierry Garnier, qui file chez Ahold Delhaize.
  • UPM-Kymmene approuve son projet de scission.
  • EDP envisage la cession de sa filiale américaine spécialisée dans le solaire de petite taille, selon Bloomberg.
  • Sixt propose une offre spéciale aux voyageurs touchés par la suspension des opérations de Spirit Airlines.
  • Les principales publications du jour : Novo Nordisk, Equinor, Infineon Technologies, BMW, Endesa, Diageo, Ahold Delhaize, Heidelberg Materials, Daimler Truck Holding, Adyen, Leonardo, Orsted, Vestas Wind Systems

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

  • La capitalisation de Samsung Electronics franchit le cap des 1 000 milliards de dollars, portée par la demande de puces IA.
  • Nissan va supprimer 900 postes en Europe dans le cadre d'une restructuration mondiale.
  • Honda suspendrait son projet d'usine de VE au Canada face à l'essoufflement de la demande, selon Nikkei.
  • Larsen & Toubro recule après la publication de son T4 fiscal.
  • Les bénéfices de Celltrion s'envolent au T1.
  • Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures