En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- AXA enregistre une hausse de 6% des primes brutes au T1.
- Veolia confirme ses objectifs après le T1.
- Arkema confirme ses objectifs 2026 après un recul de son EBITDA au T1.
- Scor dégage 225 MEUR de bénéfice au T1.
- JCDecaux anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires d'environ +3% au T2.
- Antin Infrastructure Partners confirme ses perspectives pour 2026.
- Une nouvelle taxe pousserait TotalEnergies à mettre fin au plafonnement des prix à la pompe en France, menace son PDG.
- Airbus proche d'une grosse commande d'A220 par AirAsia, selon La Presse.
- Rexel lance une émission d’obligations convertibles (OCEANE) 2031 de 400 millions d’euros.
- GTT reçoit une commande de Hudong-Zhonghua Shipbuilding pour la conception des cuves de cinq nouveaux méthaniers.
- Lectra lance un nouveau programme de rachat d'actions.
- Prodways finalise la cession de l’activité Software.
- Advicenne en procédure de sauvegarde.
- Les principales publications du jour : Viridien, Emeis, Oeneo, Neurones, Herige, Bonduelle, Figeac Aero, NRJ Group, Criteo, Hexaom… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Novo Nordisk voit son chiffre d'affaires se contracter un peu moins que prévu cette année.
- Equinor dépasse les attentes de bénéfices au T1.
- Infineon relève ses prévisions.
- BMW annonce une marge automobile sous pression au T1.
- Logitech améliore ses ventes annuelles et son bénéfice net.
- Continental est plus rentable que prévu au T1.
- Diageo publie une hausse de 0,3% de son chiffre d'affaires net organique au T3.
- Ahold Delhaize dépasse les attentes de profit au premier trimestre.
- Leonardo affiche un bond de 33% de son résultat d'exploitation au premier trimestre.
- Vestas dépasse les attentes au premier trimestre et maintient ses prévisions annuelles.
- Orsted publie un résultat d'exploitation du T1 qui dépasse les attentes, les objectifs annuels confirmés.
- Alcon dépasse les attentes au premier trimestre 2026.
- Philips dépasse les attentes au premier trimestre.
- Verisure table sur une hausse de son revenu récurrent annualisé pour l'exercice 2026.
- Lufthansa réduit sa perte opérationnelle au 1er trimestre.
- DSM-Firmenich publie en ligne avec les attentes au T1.
- Daimler Truck enregistre un bénéfice net et un chiffre d'affaires en baisse au T1.
- Heidelberg Materials anticipe une hausse des coûts de l'énergie suite à l'escalade au Moyen-Orient.
- Amplifon affiche un bénéfice en hausse au T1 et table sur une croissance organique supérieure à 3% en 2026.
- Lottomatica anticipe un EBITDA ajusté 2026 dans le haut de sa fourchette de prévisions.
- Banco Santander envisage de supprimer la marque TSB du paysage bancaire britannique, selon le FT.
- Standard Chartered va renforcer ses équipes de gestion de fortune dans le Golfe malgré le conflit en cours.
- Kingfisher prend son CEO, Thierry Garnier, qui file chez Ahold Delhaize.
- UPM-Kymmene approuve son projet de scission.
- EDP envisage la cession de sa filiale américaine spécialisée dans le solaire de petite taille, selon Bloomberg.
- Sixt propose une offre spéciale aux voyageurs touchés par la suspension des opérations de Spirit Airlines.
- Les principales publications du jour : Novo Nordisk, Equinor, Infineon Technologies, BMW, Endesa, Diageo, Ahold Delhaize, Heidelberg Materials, Daimler Truck Holding, Adyen, Leonardo, Orsted, Vestas Wind Systems…
D'Amérique du Nord
- Valeurs en hausse post séance après leurs trimestriels : Super Micro (+18%), AMD (+16,5%)…
- Valeurs en baisse post séance après leurs trimestriels : Arista (-12%), Coupang (-7%), Strategy (-4%), Lumentum (-3,5%), Occidental Petroleum (-2%)…
- Anthropic s'engage à investir 200 milliards de dollars dans le cloud et les puces de Google, selon The Information.
- Amazon annonce qu'il va investir plus de 15 milliards d'euros en France.
- Berkshire Hathaway a cédé 1,2 million d'actions DaVita à 149,8429 USD pièce.
- Meta prévoit de lancer un assistant IA agentique de pointe destiné aux particuliers, selon le FT.
- Apple va permettre aux utilisateurs de choisir des modèles d'IA concurrents dans le cadre des fonctionnalités d'iOS 27, selon Bloomberg.
- Flex va scinder son segment Cloud et infrastructures d'alimentation en une nouvelle société indépendante cotée en bourse.
- Les principales publications du jour : Costco, ARM Holdings, Walt Disney, AppLovin, Marriott, EOG Resources, DoorDash, Apollo Global Management, Warner Bros. Discovery, Fortinet, Coherent, Realty Income, Cencora, Cenovus Energy, Loblaw Companies, Fastenal, MetLife, Great-West Lifeco, Exelon, Sun Life Financial, Medline, Nutrien, Flex, NRG Energy, Axon…
D'Asie et d'ailleurs
- La capitalisation de Samsung Electronics franchit le cap des 1 000 milliards de dollars, portée par la demande de puces IA.
- Nissan va supprimer 900 postes en Europe dans le cadre d'une restructuration mondiale.
- Honda suspendrait son projet d'usine de VE au Canada face à l'essoufflement de la demande, selon Nikkei.
- Larsen & Toubro recule après la publication de son T4 fiscal.
- Les bénéfices de Celltrion s'envolent au T1.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Les nouvelles frontières de l'IA forcent Trump à l'action (Axios).
- Une analyse macroéconomique des valorisations élevées des actions américaines (Klement on Investing).
- Pourquoi l’Iran a pris le risque de frapper le port de Fujaïrah (Le Grand Continent).
- Quatre scénarios pour la guerre en Iran (Project Syndicate, Nourriel Roubini).
- Le fait de contourner les règles risque-t-il de perturber le marché ? (Wall Street Journal).
- 200 000 comparaisons tirées d'œuvres de fiction populaires (The Pudding).
- Covid, IA : une génération d'étudiants maudite (Intelligencer).
- L’amour avant Tinder (CNRS).
- Les océans peuvent-ils devenir la source d’énergie de l’IA ? (L'Echo).
- Nous allons bientôt savoir si Trump est un faiseur de rois ou un canard boiteux (Politico)
- Le grand transfert de richesse de 110 000 milliards de dollars n'aura pas lieu de sitôt (Wall Street Journal)
- Les mauvaises statistiques publiques peuvent coûter des milliards à l’économie (The Economist)