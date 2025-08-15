En France.

Annonces importantes (et moins importantes…

  • Publicis poursuit l'organisme antitrust indien pour avoir refusé l'accès à des dossiers dans le cadre de l'enquête sur les agences de publicité.
  • Eurazeo négocie avec Inspired Pet Nutrition pour céder Ultra Premium Direct.
  • BWGI porte sa participation dans le capital de Verallia à 77,05%.
  • Linedata victime d'une cyberattaque sur son activité Asset Management.
  • Geci amende les conditions de son financement signé il y a six mois.
  • Les principales publications du jour : IT Link, AuplataLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  Résultats des entreprises
    • Le bénéfice d'exploitation de Pandora au deuxième trimestre est proche des prévisions et la société maintient ses perspectives pour 2025.
    • Le bénéfice du deuxième trimestre de Fortum est inférieur aux prévisions.
  • BBVA conteste devant la justice les conditions posées par Madrid au projet d'acquisition de Banco de Sabadell.
  • Philips investit plus de 150 millions de dollars dans la fabrication et la R&D aux Etats-Unis.
  • Le PDG de ThyssenKrupp n'exclut pas une prise de participation de l'État dans TKMS.
  • Brenntag réalise une acquisition d'actifs de TPE Midstream.
  • Swiss Prime Site acquiert un immeuble de bureaux moderne à Lausanne.
  Les principales publications du jour

D'Amérique du Nord

  • Valeurs en hausse hors séance après leurs trimestriels : Nu Holdings (+10%)…
  • Valeurs en baisse hors séance après leurs trimestriels : Applied Materials (-14%), Globant (-10%), Sandisk (-10%), Quantum Computing (-3,3%)…
  • Berkshire Hathaway se repositionne sur UnitedHealth.
  • Elliott Investment Management augmente sa participation dans Phillips 66 et investit dans Hewlett Packard Enterprise.
  • Bridgewater a vendus toutes ses actions chinoises cotées aux Etats-Unis au cours du deuxième trimestre.
  • Les Etats-Unis songent à entrer au capital d'Intel, selon Bloomberg.
  • Les banquiers de CoreWeave auraient testé le marché pour d'éventuelles ventes en bloc après la clôture hier, selon CNBC.
  • Associated British Foods acquiert le groupe Hovis.
  • La FTC enquête sur les pratiques de publicité et d'annulation de Hims & Hers, révèle Bloomberg.
  • Eli Lilly signe un accord de 1,3 milliard de dollars avec Superluminal pour découvrir des médicaments contre l'obésité grâce à l'IA.
  • Rivian dit être confronté à un trou de 100 millions de dollars après les nouvelles règles américaines sur le carburant.
  • Mubadala annonce des prises de participation dans Walt Disney et Merck & Co, et dissout sa participation dans Comcast.
  • YouTube (Alphabet) va deviner l'âge des utilisateurs grâce à l'IA.
  • Lockheed Martin annonce la finalisation d'un accord avec la Pologne pour la modernisation de la flotte de F-16.
D'Asie et d'ailleurs

  • La banque en ligne brésilienne Nubank (Nu Holdings) affiche un bénéfice net en hausse de 42% au deuxième trimestre.
  • Xpeng a conclu un accord avec le groupe Volkswagen sur l'extension de la collaboration technique en matière d'architecture E/E.
