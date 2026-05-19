En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- ArcelorMittal a placé 23,9 millions d'actions Vallourec pour 620 MEUR, soit environ 24 EUR l'action.
- Safran est sur le point d'acquérir le pôle de renseignements militaire de Kayrros.
- Vinci Construction rachète le canadien Modern Group of Companies.
- Le traitement de Sanofi contre une maladie pulmonaire rare surpasse les soins standards en essai clinique.
- Accor prolonge son partenariat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2030.
- Société Générale a été sanctionnée d’une amende de 20 MEUR par l’ACPR pour de graves manquements d’information et de conseil dans ses offres groupées de services.
- Amundi fait évoluer son organisation.
- Le trafic du groupe Aéroports de Paris enregistre une baisse de 4,9% en avril 2026.
- Covivio réalise une nouvelle acquisition hôtelière à Torremolinos, en Espagne.
- Worldline annonce l'acquisition des 20% de parts restantes d'Eurobank dans leur coentreprise pour 72 MEUR.
- Banijay confirme ses prévisions à l'issue du T1.
- Arverne et la Banque des Territoires accélèrent la géothermie en Île-de-France.
- Sogeclair envisage de céder sa branche d'ingénierie dédiée à Airbus.
- Ekinops s'associe à Proximus Wholesale pour lancer des solutions réseaux pilotées par logiciel en Belgique.
- Mauna Kea Technologies annonce la nomination de trois nouveaux administrateurs.
- Valerio Therapeutics conclut un accord de collaboration et de licence exclusive avec une biotech en phase d'amorçage.
- Carbios annonce la nomination de Benoît Grenot comme nouveau directeur général.
- Le retrait obligatoire de Teract se profile.
- Les principales publications du jour : Aramis, BigBen, Nacon, Freelance, Geci, Cafom… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- L'UE choisit EQT pour gérer son fonds Scaleup Europe de près de 5 milliards d'euros.
- Novo Nordisk se dit déçu par la décision de la Cour suprême des États-Unis dans le dossier du prix des médicaments Medicare.
- Standard Chartered annonce une réduction de plus de 15% des effectifs de ses fonctions supports d'ici 2030.
- Bayer accepte de verser 133 millions de dollars pour la dépollution aux PCB dans deux Etats américains.
- Evolution AB lance un programme de rachat d'actions de 2 milliards d'euros et sécurise une facilité de crédit revolving.
- IG Group relève ses prévisions pour 2026.
- La Bundeswehr passe une commande d'un milliard d'euros pour des camions Rheinmetall.
- Uber renforce sa participation au capital de Delivery Hero.
- Enel signe un accord de 140 millions de dollars pour l'acquisition d'un portefeuille de centrales solaires aux Etats-Unis.
- Grizzly Research annonce une position courte sur Ottobock.
- Eni évalue le potentiel d'une troisième unité de GNL flottante au large du Mozambique.
- Le PDG d'Uniper salue le lancement officiel du processus de reprivatisation.
- Le directeur général d'Indra Sistemas sur le départ après des tensions autour de la gouvernance.
- Roche et le MPP signent un accord de licence pour l'antigrippal Xofluza.
- Accelleron lance un programme de rachat d'actions de 100 MCHF.
- La part du capital de Solvay vendue à découvert a dépassé 5%.
- Dormakaba reprend Airsphere et renforce sa présence dans les aéroports.
- Les principales publications du jour : Amer Sports, Diploma, James Hardie…
D'Amérique du Nord
- Google et Blackstone s'associent pour concurrencer CoreWeave.
- Meta déploie de nouvelles fonctionnalités sur ses lunettes IA.
- Ford en pourparlers pour fournir des camions militaires en Europe et en Amérique du Nord.
- Le CEO de Nvidia, Jensen Huang, s'attend à ce que les autorités chinoises finissent par autoriser l'importation de puces d'intelligence artificielle en provenance des Etats-Unis.
- Dell Technologies déploie l'IA agentique prête pour la production, du poste de travail au centre de données.
- Apple annonce un événement spécial à l'Apple Park le 8 juin.
- La startup de puces IA Tenstorrent suscite l'intérêt d'Intel et Qualcomm en vue d'un rachat, selon Bloomberg.
- Analog Devices serait sur le point de racheter Empower pour 1,5 milliard de dollars, selon Bloomberg.
- Les principales publications du jour : The Home Depot, Keysight…
D'Asie et d'ailleurs
- Un jury américain condamne Takeda à verser 885 millions de dollars dans l'affaire antitrust AMITIZA, le laboratoire va faire appel.
- Reliance est en discussions avec CATL et d'autres acteurs pour des composants de stockage d'énergie par batterie, révèle Bloomberg.
- Adani Enterprises conclut un accord transactionnel de 275 millions de dollars avec le Trésor américain.
- BYD lance une version améliorée de son SUV amiral Denza.
- Samsung Electronics et son syndicat réduisent leurs divergences, mais le titre baisse de 4%.
- Sony relève les tarifs du PlayStation Plus pour les nouveaux utilisateurs dans certaines régions.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Xi a déclaré à Trump que Poutine pourrait "regretter" l'invasion de l'Ukraine (Financial Times).
- Pour comprendre la colère des électeurs européens, il suffit de jeter un œil à leurs factures de loyer (The Economist).
- Comment Nicki Minaj est devenue la "fan n° 1" de Trump (Wall Street Journal).
- Steve Bannon contre l'IA (Le Grand Continent).
- La corruption ne paie pas, sauf si elle est impunie (Klement on Investing).
- Est-ce que n'importe qui peut coder ? (Wired).
- Les mathématiques ne sont pas une invention humaine (Aeon).
- Confier la finance à l’intelligence artificielle : quels sont les risques réels ? (The Conversation).