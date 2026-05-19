En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • ArcelorMittal a placé 23,9 millions d'actions Vallourec pour 620 MEUR, soit environ 24 EUR l'action.
  • Safran est sur le point d'acquérir le pôle de renseignements militaire de Kayrros.
  • Vinci Construction rachète le canadien Modern Group of Companies.
  • Le traitement de Sanofi contre une maladie pulmonaire rare surpasse les soins standards en essai clinique.
  • Accor prolonge son partenariat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2030.
  • Société Générale a été sanctionnée d’une amende de 20 MEUR par l’ACPR pour de graves manquements d’information et de conseil dans ses offres groupées de services.
  • Amundi fait évoluer son organisation.
  • Le trafic du groupe Aéroports de Paris enregistre une baisse de 4,9% en avril 2026.
  • Covivio réalise une nouvelle acquisition hôtelière à Torremolinos, en Espagne.
  • Worldline annonce l'acquisition des 20% de parts restantes d'Eurobank dans leur coentreprise pour 72 MEUR.
  • Banijay confirme ses prévisions à l'issue du T1.
  • Arverne et la Banque des Territoires accélèrent la géothermie en Île-de-France.
  • Sogeclair envisage de céder sa branche d'ingénierie dédiée à Airbus.
  • Ekinops s'associe à Proximus Wholesale pour lancer des solutions réseaux pilotées par logiciel en Belgique.
  • Mauna Kea Technologies annonce la nomination de trois nouveaux administrateurs.
  • Valerio Therapeutics conclut un accord de collaboration et de licence exclusive avec une biotech en phase d'amorçage.
  • Carbios annonce la nomination de Benoît Grenot comme nouveau directeur général.
  • Le retrait obligatoire de Teract se profile.
  • Les principales publications du jour : Aramis, BigBen, Nacon, Freelance, Geci, CafomLe reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • L'UE choisit EQT pour gérer son fonds Scaleup Europe de près de 5 milliards d'euros.
  • Novo Nordisk se dit déçu par la décision de la Cour suprême des États-Unis dans le dossier du prix des médicaments Medicare.
  • Standard Chartered annonce une réduction de plus de 15% des effectifs de ses fonctions supports d'ici 2030.
  • Bayer accepte de verser 133 millions de dollars pour la dépollution aux PCB dans deux Etats américains.
  • Evolution AB lance un programme de rachat d'actions de 2 milliards d'euros et sécurise une facilité de crédit revolving.
  • IG Group relève ses prévisions pour 2026.
  • La Bundeswehr passe une commande d'un milliard d'euros pour des camions Rheinmetall.
  • Uber renforce sa participation au capital de Delivery Hero.
  • Enel signe un accord de 140 millions de dollars pour l'acquisition d'un portefeuille de centrales solaires aux Etats-Unis.
  • Grizzly Research annonce une position courte sur Ottobock.
  • Eni évalue le potentiel d'une troisième unité de GNL flottante au large du Mozambique.
  • Le PDG d'Uniper salue le lancement officiel du processus de reprivatisation.
  • Le directeur général d'Indra Sistemas sur le départ après des tensions autour de la gouvernance.
  • Roche et le MPP signent un accord de licence pour l'antigrippal Xofluza.
  • Accelleron lance un programme de rachat d'actions de 100 MCHF.
  • La part du capital de Solvay vendue à découvert a dépassé 5%.
  • Dormakaba reprend Airsphere et renforce sa présence dans les aéroports.
  • Les principales publications du jour : Amer Sports, Diploma, James Hardie

D'Amérique du Nord

  • Google et Blackstone s'associent pour concurrencer CoreWeave.
  • Meta déploie de nouvelles fonctionnalités sur ses lunettes IA.
  • Ford en pourparlers pour fournir des camions militaires en Europe et en Amérique du Nord.
  • Le CEO de Nvidia, Jensen Huang, s'attend à ce que les autorités chinoises finissent par autoriser l'importation de puces d'intelligence artificielle en provenance des Etats-Unis.
  • Dell Technologies déploie l'IA agentique prête pour la production, du poste de travail au centre de données.
  • Apple annonce un événement spécial à l'Apple Park le 8 juin.
  • La startup de puces IA Tenstorrent suscite l'intérêt d'Intel et Qualcomm en vue d'un rachat, selon Bloomberg.
  • Analog Devices serait sur le point de racheter Empower pour 1,5 milliard de dollars, selon Bloomberg.
  • Les principales publications du jour : The Home Depot, Keysight

D'Asie et d'ailleurs

  • Un jury américain condamne Takeda à verser 885 millions de dollars dans l'affaire antitrust AMITIZA, le laboratoire va faire appel.
  • Reliance est en discussions avec CATL et d'autres acteurs pour des composants de stockage d'énergie par batterie, révèle Bloomberg.
  • Adani Enterprises conclut un accord transactionnel de 275 millions de dollars avec le Trésor américain.
  • BYD lance une version améliorée de son SUV amiral Denza.
  • Samsung Electronics et son syndicat réduisent leurs divergences, mais le titre baisse de 4%.
  • Sony relève les tarifs du PlayStation Plus pour les nouveaux utilisateurs dans certaines régions.
  • Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures