En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- L'Oréal étudiera "à coup sûr" une prise de participation dans Giorgio Armani, selon le directeur financier du groupe français, conformément au testament du créateur qui impose la vente de 15% de la maison dans les 18 mois et privilégie des acheteurs comme LVMH, L'Oréal ou EssilorLuxottica.
- Carrefour finalise la cession de ses activités en Italie.
- TotalEnergies a signé un accord avec Tree Energy Solutions, Osaka Gas, Toho Gas et Itochu pour le développement et l'opération du projet Live Oak au Nebraska (Etats-Unis).
- Saint-Gobain accélère son recentrage avec des cessions, en Europe et au Brésil.
- EssilorLuxottica forme son premier comité consultatif scientifique.
- Sopra Steria finalise l'acquisition de Neocase.
- Les détenteurs de BSA Vallourec autorisent la modification des conditions de conversion.
- Tikehau Capital projette la création d’une plateforme immobilière unifiée et renforcée.
- LDC rachète Green Label au Royaume-Uni.
- Mersen remporte un contrat de 10 millions de dollars aux Etats-Unis.
- Cogelec nomme David Descamps en tant que directeur général
- Xilam lance sa plateforme de streaming Toon Box.
- Carbios et Wankai New Materials signent l’accord définitif d’un partenariat pour déployer à très grande échelle la technologie de biorecyclage du PET du Français en Asie.
- Aelis Farma obtient les autorisations réglementaires pour l'essai de PhaseIIB avec AEF0217 dans la trisomie 21.
- E-Pango toujours pris dans un imbroglio juridico-électrique.
- Lucibel ouvre des corners dans deux FNAC parisiennes.
- Global Bioenergies va être liquidée, les actions sont sans valeur.
- Le plan de reprise par plan de cession de Carmat entraîne la liquidation de la société initiale et la radiation de ses actions.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Bayer a obtenu le soutien de l'avocat en chef du gouvernement US pour que la Cour suprême examine l’affaire Roundup, ce qui améliorerait les chances d’obtenir une décision favorable sur les contentieux liés au glyphosate.
- Nestlé envisagerait de vendre la chaîne de cafés premium Blue Bottle Coffee, a appris Reuters.
- Banco Santander place 3,5% de sa filiale polonaise pour environ 413 millions d'euros, pour ramener sa détention à 9,7% environ.
- Roche peut commercialiser son test de diagnostic de la coqueluche aux Etats-Unis.
- ABB reprend les activités de Gamesa Electric.
- L'investisseur américain Saba bloque la fusion entre Baillie Gifford et Edinburgh Worldwide.
- Wizz Air enregistre une hausse de 8,6% du nombre de passagers en novembre 2025.
- Holcim rachète trois actifs en Europe.
- Givaudan a finalisé l'acquisition du Belle Aire Creations.
- Iveco remporte un contrat élargi pour la fourniture de camions tactiques et logistiques à l'armée italienne.
- Swedbank acquiert la totalité du capital de la société nordique de cartes de crédit Entercard.
- Dormakaba rachète l'allemand MetaMatic.
D'Amérique du Nord
- Apple va encore bouleverser son équipe d'IA après le départ d'un haut dirigeant, selon le WSJ.
- Netflix aurait principalement enchéri en numéraire pour le second round des offres sur Warner Bros, selon Bloomberg.
- Marvell serait en pourparlers avancés pour racheter Celestial AI pour plusieurs milliards de dollars, selon The Information.
- Nvidia publie un logiciel open source pour le développement de voitures autonomes.
- Amazon prévoit une nouvelle offre de livraison ultra-rapide aux Etats-Unis, encore selon The Information.
D'Asie et d'ailleurs
- Fanuc bondit après l’annonce d’une collaboration avec Nvidia pour intégrer l’IA physique dans les robots industriels.
- China Vanke demande un report d’un an pour rembourser un emprunt local, signe d’une pression de liquidité croissante.
- Wipro finalise l'acquisition de Harman Connected Services.
Lectures
- Les conversions de bureaux en logements sont en plein essor et New York en est l'épicentre (Wall Street Journal, en anglais).
- Utiliser ChatGPT en étudiant, est-ce tricher ? (The Conversation).
- Cocaïne : les raisons qui expliquent l’augmentation de la consommation en France (Le Monde).
- Pourquoi écrire sur les marchés ? (FT Unhedged, en anglais).
- La nouvelle machine de guerre allemande (The Atlantic, en anglais).
- Le juge, l'Europe et l'éviscération de la souveraineté (Project Syndicate, en anglais).
- Les entreprises américaines s'arrachent les terres rares dont l'Europe a besoin pour se réarmer (Bloomberg, en anglais).