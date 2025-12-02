La Banque du Japon revient contrarier (un peu) le marché

Les marchés ont mis fin hier au rebond de fin novembre. Les indices étaient un peu en bout de course et ont fini par manquer de carburant. En parallèle, la politique monétaire japonaise a fait son retour sur la scène internationale par l'entremise du fameux carry trade. L'occasion pour moi de rappeler le fonctionnement de ce système d'irrigation discret de la finance mondiale.