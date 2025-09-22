En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Bernard Arnault (LVMH) attaque frontalement Gabriel Zucman et son projet de taxation des très grosses fortunes.
- Crédit Agricole aurait mandaté Deutsche Bank et Rothschild pour l'étude d'un éventuel rachat de Banco BPM, selon Bloomberg.
- Stellantis détecte un piratage chez un fournisseur tiers pour des clients nord-américains.
- Sanofi et Regeneron reçoivent un avis positif du CHMP pour l'autorisation du Dupixent dans le traitement de l'urticaire chronique spontanée en Europe.
- Safran lance une tranche de son programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 500 millions d'euros.
- Le Bylvay d'Ipsen reçoit le feu vert des autorités japonaises pour le prurit lié à une maladie hépatique rare.
- La fusion-absorption de Société Foncière Lyonnaise par Inmobiliaria Colonial aura lieu le 1er octobre (1 action SFL sera échangée contre 13 actions ordinaires Colonial, avec cotation à Madrid sous le patronyme Colonial SFL).
- Capital B poursuit ses levées de fonds et ses achats de bitcoins.
- Genfit cesse son programme VS-01 dans l'insuffisance hépatique aiguë sur chronique après un événement indésirable grave dans l'essai clinique en cours. Le candidat est réorienté vers les troubles du cycle de l'urée.
- Les quatre premiers sites installés de Lhyfe sont désormais certifiés RFNBO, la plus haute exigence écologique de la filière hydrogène.
- Medincell obtient des données de sécurité favorables long terme en phase III avec Olanzapine.
- Crossject obtient un financement supplémentaire de la BARDA pour soutenir le développement et l'autorisation par la FDA de Zepizure.
- Klarsen va émettre des ABSA et distribuer des actions gratuites pour renforcer ses fonds propres.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Porsche AG réduit encore ses objectifs et reporte le lancement de modèles électriques, entraînant par ricochet un avertissement de sa maison-mère, Volkswagen, qui va devoir prendre une charge de 5,1 milliards d'euros.
- BBVA améliore les termes de son offre sur Banco de Sabadell.
- Novartis étudie les possibilités de réduire les prix des médicaments aux Etats-Unis.
- OCI Global et Orascom Construction envisagent une fusion potentielle, qui aboutirait à une offre d'échange d'actions OCI par des actions Orascom.
- Roche revendique un succès clinique contre le cancer du sein.
- Le patron de Brunello Cucinelli réplique dans le FT aux vendeurs à découvert qui l'accusent de maintenir une activité en Russie que la société se conforme aux règles européennes.
- Avolta fait son entrée au Japon en signant un contrat avec l'aéroport international du Kansai.
D'Amérique du Nord
- Pfizer se rapproche d'un rachat du fabricant de médicaments contre l'obésité Metsera pour 7,3 milliards de dollars, selon le FT.
- Apple met les bouchées doubles pour augmenter la production de l'iPhone 17 moins cher, très apprécié, selon The Information.
- Genuine Parts envisage de se scinder, selon Bloomberg.
- Oracle est en pourparlers avec Meta pour un accord de 20 milliards de dollars sur l'informatique en nuage basée sur l'IA, toujours selon Bloomberg.
- Aptiv songerait à céder sa distribution électrique, encore selon Bloomberg.
- La FDA approuve la nouvelle version injectable du Keytruda de Merck & Co.
D'Asie et d'ailleurs
- Samsung Electronics grimpe de 5% après des rumeurs de réussite aux tests de qualification Nvidia pour la dernière puce HBM du groupe.
- Berkshire Hathaway monte à plus de 10% du capital de Mitsui & Co. Le groupe de Warren Buffett est en revanche sorti de BYD.
- Luxshare flambe en bourse après une rumeur de The Information indiquant que la société chinoise serait retenue pour produire un terminal IA pour OpenAI.
- La Maison Blanche aurait utilisé l'action de blocage qu'elle possède dans United States Steel (vendu à Nippon Steel) pour empêcher la fermeture d'une aciérie dans l'Illinois, selon le WSJ.
