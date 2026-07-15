En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • La filiale brésilienne d'Engie lève 1,7 milliard de dollars via une augmentation de capital, selon Valor.
  • Bolloré et Banijay figureraient parmi les candidats au rachat de Lionsgate Studios, selon Reuters.
  • Decathlon franchit le cap des 700 magasins équipés des solutions Vusion.
  • DBV Technologies présentera ses résultats semestriels le 16 juillet.
  • Groupe PLC, soutenu par IDI, rachète Floralpina.
  • Forsee Power projette une augmentation de capital de 20 MEUR à 0,25 EUR par action pour faire entrer un nouvel actionnaire.
  • Eurasia Foncière Investissements fait l'objet d'une enquête du fisc, qui demande sa liquidation judiciaire.
  • Le Slip Français, qui a réalisé son entrée en bourse hier, a mis en œuvre un contrat de liquidité avec TSAF.
  • Les principales publications du jourSEB S.A, Plastivaloire.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • ASML relève ses prévisions 2026.
  • Compagnie Financière Richemont accélère au T2.
  • Antofagasta annonce une baisse de la production de cuivre et de molybdène au premier semestre, l'or progresse.
  • DocMorris enregistre une hausse de son chiffre d'affaires externe préliminaire au premier semestre.
  • Siemens Energy va se rebaptiser Omterra au cours de l'année.
  • DR. Martens maintient ses perspectives pour l'exercice 2027.
  • Les actionnaires d'ARC approuvent le rachat par Shell pour 16,4 milliards de dollars. Shell qui lance la recherche d'un prestataire de forage pour son projet gazier offshore au Venezuela.
  • Plusieurs maisons d'édition, dont Louis Hachette, poursuivent Google en justice aux Etats-Unis pour avoir entraîné ses modèles d'IA sur des œuvres protégées sans autorisation.
  • Kontron décroche une commande de 100 millions d'euros dans le ferroviaire.
  • Poste Italiane a obtenu l'autorisation de la Banque d'Italie pour l'acquisition indirecte de TIMFin.
  • Le bénéfice d'Aker BP s'envole avec la hausse des prix du pétrole liée au conflit iranien.
  • Burckhardt Compression finalise l'acquisition de Fornovo Gas.
  • Wolters Kluwer intègre sa plateforme d'intelligence juridique à l'espace de travail Libra Legal AI aux Pays-Bas.
  • Inwit conteste l'ordonnance du Tribunal de Milan.
  • Les principales publications du jourASMLCompagnie Financière RichemontAntofagastaSvenska HandelsbankenStorebrandElisa… 

D'Amérique du Nord

  • Stripe et Advent auraient soumis une offre conjointe pour l'acquisition de PayPal au prix de 60,50 USD par action, soit 53 MdsUSD au total, a appris Reuters.
  • Meta visée par une plainte collective pour discrimination dans les licenciements pilotés par l'IA.
  • GE Aerospace choisi pour fournir les moteurs des 23 hélicoptères AW149 du programme britannique New Medium Helicopter.
  • Delivery Hero confirme des négociations avancées avec Uber en vue d'une éventuelle offre de rachat.
  • Alcoa lance son projet d'usine de gallium en Australie avec le soutien des Etats-Unis, du Japon et de Canberra
  • Zipline recrute des cadres de Tesla, Waymo et Uber avant son expansion sur de nouveaux marchés.
  • Leica Biosystems, filiale de Danaher, va acquérir StatLab Medical Products.
  • Le premier appareil grand public d'OpenAI sera une enceinte IA sans écran, selon Bloomberg.
  • La biotech Attovia Therapeutics dépose son dossier d'introduction en bourse aux Etats-Unis.
  • Les principales publications du jourJohnson & JohnsonMorgan StanleyBlackRockThe ProgressiveThe Bank of New York MellonThe PNC Financial ServicesElevance HealthCintasUnited AirlinesM&T Bank.

D'Asie et d'ailleurs

  • Les ADR de SK Hynix ont flambé de 27% hier et se négocient avec une prime de 51% sur les actions cotées en Corée.
  • Samsung Electronics dément tout projet de cotation aux Etats-Unis.
  • Rio Tinto publie des résultats contrastés au deuxième trimestre et maintient ses prévisions annuelles.
  • Nvidia en discussions avec Mitsubishi Heavy sur le refroidissement et l'alimentation des centres de données IA.
  • Wilfred Bruijn est élu à la présidence par intérim du conseil d'administration de Vale.
  • Alibaba et Honor renforcent leur partenariat dans les terminaux dotés d'IA.
  • United Microelectronics lance la production de masse de plaquettes de photonique sur silicium à Singapour.
  • Après les américains OpenAI et Anthropic, c'est au tour du chinois DeepSeek de lorgner une introduction en bourse cette année, selon des sources concordantes.
  • Les principales publications du jourBHP.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures