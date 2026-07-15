En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- La filiale brésilienne d'Engie lève 1,7 milliard de dollars via une augmentation de capital, selon Valor.
- Bolloré et Banijay figureraient parmi les candidats au rachat de Lionsgate Studios, selon Reuters.
- Decathlon franchit le cap des 700 magasins équipés des solutions Vusion.
- DBV Technologies présentera ses résultats semestriels le 16 juillet.
- Groupe PLC, soutenu par IDI, rachète Floralpina.
- Forsee Power projette une augmentation de capital de 20 MEUR à 0,25 EUR par action pour faire entrer un nouvel actionnaire.
- Eurasia Foncière Investissements fait l'objet d'une enquête du fisc, qui demande sa liquidation judiciaire.
- Le Slip Français, qui a réalisé son entrée en bourse hier, a mis en œuvre un contrat de liquidité avec TSAF.
- Les principales publications du jour: SEB S.A, Plastivaloire.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- ASML relève ses prévisions 2026.
- Compagnie Financière Richemont accélère au T2.
- Antofagasta annonce une baisse de la production de cuivre et de molybdène au premier semestre, l'or progresse.
- DocMorris enregistre une hausse de son chiffre d'affaires externe préliminaire au premier semestre.
- Siemens Energy va se rebaptiser Omterra au cours de l'année.
- DR. Martens maintient ses perspectives pour l'exercice 2027.
- Les actionnaires d'ARC approuvent le rachat par Shell pour 16,4 milliards de dollars. Shell qui lance la recherche d'un prestataire de forage pour son projet gazier offshore au Venezuela.
- Plusieurs maisons d'édition, dont Louis Hachette, poursuivent Google en justice aux Etats-Unis pour avoir entraîné ses modèles d'IA sur des œuvres protégées sans autorisation.
- Kontron décroche une commande de 100 millions d'euros dans le ferroviaire.
- Poste Italiane a obtenu l'autorisation de la Banque d'Italie pour l'acquisition indirecte de TIMFin.
- Le bénéfice d'Aker BP s'envole avec la hausse des prix du pétrole liée au conflit iranien.
- Burckhardt Compression finalise l'acquisition de Fornovo Gas.
- Wolters Kluwer intègre sa plateforme d'intelligence juridique à l'espace de travail Libra Legal AI aux Pays-Bas.
- Inwit conteste l'ordonnance du Tribunal de Milan.
- Les principales publications du jour: ASML, Compagnie Financière Richemont, Antofagasta, Svenska Handelsbanken, Storebrand, Elisa…
D'Amérique du Nord
- Stripe et Advent auraient soumis une offre conjointe pour l'acquisition de PayPal au prix de 60,50 USD par action, soit 53 MdsUSD au total, a appris Reuters.
- Meta visée par une plainte collective pour discrimination dans les licenciements pilotés par l'IA.
- GE Aerospace choisi pour fournir les moteurs des 23 hélicoptères AW149 du programme britannique New Medium Helicopter.
- Delivery Hero confirme des négociations avancées avec Uber en vue d'une éventuelle offre de rachat.
- Alcoa lance son projet d'usine de gallium en Australie avec le soutien des Etats-Unis, du Japon et de Canberra
- Zipline recrute des cadres de Tesla, Waymo et Uber avant son expansion sur de nouveaux marchés.
- Leica Biosystems, filiale de Danaher, va acquérir StatLab Medical Products.
- Le premier appareil grand public d'OpenAI sera une enceinte IA sans écran, selon Bloomberg.
- La biotech Attovia Therapeutics dépose son dossier d'introduction en bourse aux Etats-Unis.
- Les principales publications du jour: Johnson & Johnson, Morgan Stanley, BlackRock, The Progressive, The Bank of New York Mellon, The PNC Financial Services, Elevance Health, Cintas, United Airlines, M&T Bank.
D'Asie et d'ailleurs
- Les ADR de SK Hynix ont flambé de 27% hier et se négocient avec une prime de 51% sur les actions cotées en Corée.
- Samsung Electronics dément tout projet de cotation aux Etats-Unis.
- Rio Tinto publie des résultats contrastés au deuxième trimestre et maintient ses prévisions annuelles.
- Nvidia en discussions avec Mitsubishi Heavy sur le refroidissement et l'alimentation des centres de données IA.
- Wilfred Bruijn est élu à la présidence par intérim du conseil d'administration de Vale.
- Alibaba et Honor renforcent leur partenariat dans les terminaux dotés d'IA.
- United Microelectronics lance la production de masse de plaquettes de photonique sur silicium à Singapour.
- Après les américains OpenAI et Anthropic, c'est au tour du chinois DeepSeek de lorgner une introduction en bourse cette année, selon des sources concordantes.
- Les principales publications du jour: BHP.
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Comment l'assouplissement quantitatif a transformé les banques, et pourquoi cela rend le resserrement quantitatif dangereux (FT Unhedged).
- La santé de Trump est… compliquée (Persuasion).
- Les villes les plus et les moins agréables à vivre au monde en 2026 (The Economist).
- L’Ukraine face à la génération Azov (Revue21).
- Pourquoi nous exigeons des machines parfaites tout en tolérant le carnage humain (Noéma).
- Le pillage de la science-fiction (Aeon).
- L'avertissement le plus alarmant à ce jour concernant l'IA et l'emploi (Platformer).
- Donald Trump rêve-t-il d’être un président français ? (Le Grand Continent).