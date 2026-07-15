Bourse : ASML et Richemont brillent, pendant que Stripe et Advent auraient des vues sur PayPal

La saison des résultats trimestriels est bel et bien lancée en Europe, avec les chiffres d'ASML et Richemont. Dans le volet M&A, Stripe et Advent auraient soumis une offre conjointe pour l'acquisition de PayPal au prix de 60,50 USD par action, soit 53 MdsUSD au total, selon Reuters.