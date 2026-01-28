En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- LVMH affiche des résultats en baisse après une année agitée. Le titre reculait de 1,6% sur sa ligne de cotation aux USA après la publication.
- Delta Air Lines commande 31 gros-porteurs Airbus.
- Ipsos acquiert Seventh Decimal.
- Argan signe un bail pour 5.700 m2 dans son entrepôt de Bain-de-Bretagne.
- Sensorion obtient 60 MEUR de financement par placement privé à 0,28 EUR, dont 20 MER de Sanofi.
- Lucibel annonce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour sa filiale Lucibelle Paris.
- Les principales publications du jour : Christian Dior, Voltalia, Compagnie des Alpes, Aramis, Synergie, Manitou, Groupe Partouche, Groupe Crit, Kaufman, Semco, Fermentalg, Infotel, Exel… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- ASML prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires net compris entre 34 et 39 milliards d'euros et une marge brute comprise entre 51 et 53%. Le groupe lance un programme de rachat d'actions.
- Logitech fait mieux que prévu sur le T3 de son exercice 2025/2026.
- Lonza relève son dividende après un solide exercice 2025.
- Fresnillo annonce une baisse de sa production d'argent, d'or, de plomb et de zinc pour l'exercice 2025.
- Wacker Chemie annonce un EBITDA d'environ 530 millions d'euros pour l'exercice 2025, avant effets exceptionnels.
- AB Volvo publie un résultat opérationnel un peu plus élevé que prévu au T4.
- BPER Banca annonce que la fusion par absorption de Banca Popolare di Sondrio a été autorisée par la Banque centrale européenne.
- La coentreprise entre Leonardo et Rheinmetall commence à livrer des véhicules à l'armée italienne.
- ENI négocie un partenariat commercial avec Mercuria, selon Bloomberg.
- Adecco acquiert Advantis Medical Staffing pour se renforcer dans la santé aux USA.
- Bekaert rachète l'activité de renforcement de pneus de Bridgestone en Chine et en Thaïlande.
- CD Projekt annonce que le jeu "Reigns: The Witcher" sortira le 25 février.
- Les principales publications du jour : ASML, AB Volvo, Lonza, Royal KPN, Tele2…
D'Amérique du Nord
- Texas Instruments prend 8% hors séance après ses trimestriels.
- United Parcel Service va supprimer jusqu'à 30 000 postes et fermer des sites.
- La Chine approuve la première livraison de puces IA H200 de Nvidia pour l'importation, selon Reuters.
- Google annonce le lancement d'AI Plus dans 35 nouveaux pays et territoires, dont les USA.
- C3.AI en pourparlers pour fusionner avec la start-up Automation Anywhere, selon The Information.
- SpaceX cherche à lever jusqu'à 50 milliards de dollars sur la base d'une valorisation d'environ 1 500 milliards de dollars lors d'une IPO en juin, selon le FT.
- Les principales publications du jour : Microsoft, Meta Platforms, Tesla, IBM, Lam Research, AT&T, GE Vernova, Amphenol, Danaher, ServiceNow, Starbucks…
D'Asie et d'ailleurs
- Softbank en pourparlers pour investir jusqu'à 30 milliards de dollars supplémentaires dans OpenAI, selon le WSJ.
- Le promoteur chinois China Vanke a obtenu un répit après que deux créanciers ont accepté le report d'un an de leurs remboursements.
- Woodside Energy affiche une baisse de 13% de son chiffre d'affaires au T4 2025.
- Vale augmente sa production de minerai de fer de 6% au T4 2025.
- Les principales publications du jour : Advantest Corporation, SK Hynix, Larsen & Toubro, Woodside Energy, Maruti Suzuki, Kia Corporation, Bharat Electronics…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Tether bouleverse le marché de l'or avec une accumulation massive de métal précieux (Bloomberg).
- Les meilleurs outils européens pour contrer Trump (Project Syndicate).
- Comment les drones de combat réinventent nos chaînes de production (L'ADN).
- Quand les chocs émotionnels stimulent-ils la croissance économique ? (Klement on Investing).
- Comment Partners Group a perdu son Mojo (Financial Times).
- Dans les coulisses de la quête pour créer la bière sans alcool ultime (National Geographic).
- Le village fantôme où le corps de Saddam Hussein a disparu (Revue21).
- Le premier essai humain d'une méthode de rajeunissement débutera "prochainement" (MIT Technology Review).
- L'interminable siège de Leningrad, une tragédie humaine épouvantable (Historia).
- Les marques à l'heure de l'IA agentique (Harvard Business Review).
- Dès 2027, Rheinmetall devrait produire 1,5 million d’obus d’artillerie par an, soit plus que les Etats-Unis (Le Grand Continent).