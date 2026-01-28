Bourse : ASML mieux accueilli que LVMH, Texas Instruments brille

Les publications d'entreprises façonnent les palmarès ce matin, avec des chiffres solides du côté d'ASML et une déception concernant LVMH. Le secteur technologique est conforté par le géant néerlandais et pas les bonnes performances de l'aïeul, Texas Instruments, au cours du dernier trimestre. En attendant Microsoft, Meta, Tesla et IBM ce soir…