En France

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • ASML prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires net compris entre 34 et 39 milliards d'euros et une marge brute comprise entre 51 et 53%. Le groupe lance un programme de rachat d'actions.
  • Logitech fait mieux que prévu sur le T3 de son exercice 2025/2026.
  • Lonza relève son dividende après un solide exercice 2025.
  • Fresnillo annonce une baisse de sa production d'argent, d'or, de plomb et de zinc pour l'exercice 2025.
  • Wacker Chemie annonce un EBITDA d'environ 530 millions d'euros pour l'exercice 2025, avant effets exceptionnels.
  • AB Volvo publie un résultat opérationnel un peu plus élevé que prévu au T4.
  • BPER Banca annonce que la fusion par absorption de Banca Popolare di Sondrio a été autorisée par la Banque centrale européenne.
  • La coentreprise entre Leonardo et Rheinmetall commence à livrer des véhicules à l'armée italienne.
  • ENI négocie un partenariat commercial avec Mercuria, selon Bloomberg.
  • Adecco acquiert Advantis Medical Staffing pour se renforcer dans la santé aux USA.
  • Bekaert rachète l'activité de renforcement de pneus de Bridgestone en Chine et en Thaïlande.
  • CD Projekt annonce que le jeu "Reigns: The Witcher" sortira le 25 février.
D'Amérique du Nord

  • Texas Instruments prend 8% hors séance après ses trimestriels.
  • United Parcel Service va supprimer jusqu'à 30 000 postes et fermer des sites.
  • La Chine approuve la première livraison de puces IA H200 de Nvidia pour l'importation, selon Reuters.
  • Google annonce le lancement d'AI Plus dans 35 nouveaux pays et territoires, dont les USA.
  • C3.AI en pourparlers pour fusionner avec la start-up Automation Anywhere, selon The Information.
  • SpaceX cherche à lever jusqu'à 50 milliards de dollars sur la base d'une valorisation d'environ 1 500 milliards de dollars lors d'une IPO en juin, selon le FT.
D'Asie et d'ailleurs

