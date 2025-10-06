En France
- Saint-Gobain dévoile ses objectifs 2026/2030 et vise une marge d'Ebitda comprise entre 15 et 18% sur la période.
- Renault réfléchit à des réductions de coûts et pourrait supprimer 3 000 emplois. Renault dont la filiale britannique a par ailleurs confirmé le vol de données clients à la suite d'une cyberattaque. Par ailleurs, Dacia, la filiale à bas prix du groupe, travaille sur une mini-voiture électrique à moins de 15 000 EUR.
- BNP Paribas finalise l'acquisition des activités de banque privée de HSBC en Allemagne.
- Stellantis prévoit 10 milliards de dollars d'investissements aux Etats-Unis, a appris Bloomberg.
- EssilorLuxottica porte sa participation dans Nikon de 9,47% à 10,59%.
- Airbus bat un record de livraisons pour le mois de septembre avec 73 avions.
- Euronext a reçu les autorisations nécessaire pour lancer son OPA amicale sur l'opérateur de la Bourse d'Athènes, ATHEX (Hellenic Exchanges).
- Nicola Mavilla est nommé Directeur Exploration de TotalEnergies.
- Edenred a conclu un nouveau mandat de rachat d'actions.
- Seb révise en baisse ses prévisions 2025.
- Dans le dossier Esso, North Atlantic propose finalement 24,97 EUR par action après versements et prise en compte des stocks pour racheter les minoritaires (85,18 EUR hors versements), avec de nouveaux ajustements possibles.
- Inmobiliaria Colonial finalise la fusion absorption de Société Foncière Lyonnaise.
- Coil augmente son capital de 1,3 MEUR.
- Transgene va présenter des données approfondies concernant TG4050.
- Octopus Biosafety et TAW dévoilent le Poultry XO, premier robot issu de leur partenariat.
- Les actionnaires et les créanciers de Mauna Kea soutiennent en majorité l'arrêté du plan de sauvegarde.
Dans le vaste monde
D'Europe
- Novo Nordisk prévoit de rendre la pilule contre l'obésité disponible en ligne une fois qu'elle aura été approuvée, selon Bloomberg.
- Shell estime que les attaques de Trump contre les projets éoliens nuisent aux investissements aux Etats-Unis, selon le FT. Shell qui va vendre 27% de ses parts dans un bloc offshore égyptien à Qatar Energy.
- Aston Martin n'atteindra pas ses objectifs de ventes en 2025.
- Roche obtient le marquage CE pour un examen de la fonction rénale.
- Hannover Re relève son taux de distribution de dividende régulier à environ 55% du bénéfice net IFRS et limitera les dividendes exceptionnels à des cas rares.
- L'éditeur de podcasts Audioboom réexaminerait la possibilité d'une vente.
- Fitch abaisse la note crédit de Leonteq à "BBB-", perspective stable.
- L'IPO de Verisure devrait être réalisée à 13,25 EUR l'action.
D'Amérique du Nord
- 3M Company envisage une scission de sa branche industrielle, selon Bloomberg.
- General Motors, Ford et Stellantis cherchent à faire changer d'avis l'administration Trump sur les droits de douane visant des utilitaires et des camions.
- Palantir conteste les accusations de failles de sécurité dans sa plateforme pour l'armée américaine.
- Firefly Aerospace annonce l'acquisition stratégique de Scitec pour 885 millions de dollars.
- La Fed approuve l'acquisition de Veritex par Huntington Bancshares.
D'Asie et d'ailleurs
- Les groupes exposés à la défense au Japon (Kawasaki Heavy Industries, IHI Corp…) flambent, profitant des perspectives d'accroissement des dépenses publiques induites par la probable arrivée au pouvoir de Sanae Takaichi.
- Sam Altman (OpenAI) a rencontré TSMC, Foxconn, Samsung et SK Hynix pour accélérer la production mondiale de puces d'IA.
- Hon Hai Precision a annoncé une croissance de 11% de ses ventes trimestrielles, confirmant une bonne dynamique dans l'électronique.
- L'entreprise brésilienne Weg vendra des moteurs fabriqués localement en Europe l'année prochaine.
- Les ventes mondiales de Kia ont augmenté de 7,3% en septembre.
- La compagnie chinoise Spring Airlines prévoit une cotation à Hong Kong en 2026, en plus de celle de Shanghai.
Lectures
- La stratégie d'investissement excentrique qui surpasse les autres (The Economist, en anglais).
- Est-ce que l'UE va devoir faire baisser l'euro ? (Bloomberg, en anglais).
- Ces startups qui grignotent des parts de marché aux géants de l'agroalimenaire (Wall Street Journal, en anglais).
- Une taupe à Bruxelles pour un bunker à 111 millions en Somalie (XXI).
- Que dit le boom des ventes de bottes de cowboys de l'Amérique ? (Bloomberg, en anglais).
- Ces rusés cambistes argentins qui drainent les dollars de Javier Milei (Financial Times, en anglais).
- Pourquoi les conservateurs s'en prennent-ils à "Wokepedia" ? (Wall Street Journal, en anglais).
- "J’en ai marre d’être résiliente" : à Lytton, point le plus chaud du Canada, vivre malgré la peur des feux (Le Monde).