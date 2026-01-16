En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

  • Alstom va fournir une nouvelle flotte de métros pour le réseau de métro de Toronto, dans le cadre d'un contrat de 1,4 MdEUR.
  • Carrefour et Lidl pourraient être intéressés par la mise en vente de la filiale française d'Aldi, selon La Lettre.
  • Le groupe Aéroports de Paris enregistre une hausse de son trafic passagers de 4,2% en 2025.
  • Ipsos a annoncé que son président Didier Truchot quittera ses fonctions le 28 février pour raisons de santé, tout en restant administrateur et actionnaire de référence. Il sera remplacé par Laurence Stoclet.
  • Un nouveau président du conseil chez Roctool.
  • InVivo va retirer Teract de la Bourse pour simplifier sa structure.
  • Drone Volt échoue à atteindre un Ebitda positif au second semestre 2025.
  • Néovacs tire 250 000 EUR additionnels sur son programme de financement dilutif.
  Les principales publications du jour : Damartex, Thermador, Biosynex, Audacia, Mauna Kea, Macompta, Pullup

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

  • Equinor annonce qu'Empire Wind a obtenu une injonction préliminaire autorisant la reprise des travaux de construction.
  • Swissquote enregistre un bénéfice avant impôts proche de 420 MCHF en 2025.
  • Les revenus de Coltene ont baissé en 2025.
  • Worthington Steel va racheter l'allemand Klöckner à 11 EUR par action, dans le cadre d'une offre amicale.
  • Delfin, principal actionnaire de Banca Monte dei Paschi, exclut toute vente de participation et renouvelle sa confiance dans la direction.
  • Havas remporte le contrat-cadre de communication de la Commission européenne.
  • Interroll annonce des changements au sein de sa direction.
  • Skanska achète un bien immobilier à Stockholm pour 1,3 milliard de couronnes suédoises en vue de le réaménager.
  • Gimv vend sa participation majoritaire dans ALT Technologies.
  • DEME reçoit son deuxième navire d'installation d'éoliennes.
  • Les principales publications du jourZehnder, Ninety One

D'Amérique du Nord

  • La Maison Banche prendrait des mesures pour faire payer aux géants de la technologie la hausse des coûts énergétiques, selon Bloomberg.
  • Amazon conteste la faillite de Saks et envisage des recours après une perte de 475 millions de dollars.
  • Ford et BYD seraient en pourparlers pour des batteries de véhicules hybrides après l'effondrement du marché des véhicules électriques, selon le WSJ.
  • Chevron prend une décision finale d'investissement concernant l'expansion du projet gazier Leviathan en Méditerranée.
  • La commission californienne s'apprête à approuver l'acquisition de Frontier Communications par Verizon.
  • Les principales publications du jour : The PNC Financial Services GroupState Street CorporationM&T Bank CorporationRegions Financial

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

