En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Alstom va fournir une nouvelle flotte de métros pour le réseau de métro de Toronto, dans le cadre d'un contrat de 1,4 MdEUR.
- Carrefour et Lidl pourraient être intéressés par la mise en vente de la filiale française d'Aldi, selon La Lettre.
- Le groupe Aéroports de Paris enregistre une hausse de son trafic passagers de 4,2% en 2025.
- Ipsos a annoncé que son président Didier Truchot quittera ses fonctions le 28 février pour raisons de santé, tout en restant administrateur et actionnaire de référence. Il sera remplacé par Laurence Stoclet.
- Un nouveau président du conseil chez Roctool.
- InVivo va retirer Teract de la Bourse pour simplifier sa structure.
- Drone Volt échoue à atteindre un Ebitda positif au second semestre 2025.
- Néovacs tire 250 000 EUR additionnels sur son programme de financement dilutif.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Equinor annonce qu'Empire Wind a obtenu une injonction préliminaire autorisant la reprise des travaux de construction.
- Swissquote enregistre un bénéfice avant impôts proche de 420 MCHF en 2025.
- Les revenus de Coltene ont baissé en 2025.
- Worthington Steel va racheter l'allemand Klöckner à 11 EUR par action, dans le cadre d'une offre amicale.
- Delfin, principal actionnaire de Banca Monte dei Paschi, exclut toute vente de participation et renouvelle sa confiance dans la direction.
- Havas remporte le contrat-cadre de communication de la Commission européenne.
- Interroll annonce des changements au sein de sa direction.
- Skanska achète un bien immobilier à Stockholm pour 1,3 milliard de couronnes suédoises en vue de le réaménager.
- Gimv vend sa participation majoritaire dans ALT Technologies.
- DEME reçoit son deuxième navire d'installation d'éoliennes.
D'Amérique du Nord
- La Maison Banche prendrait des mesures pour faire payer aux géants de la technologie la hausse des coûts énergétiques, selon Bloomberg.
- Amazon conteste la faillite de Saks et envisage des recours après une perte de 475 millions de dollars.
- Ford et BYD seraient en pourparlers pour des batteries de véhicules hybrides après l'effondrement du marché des véhicules électriques, selon le WSJ.
- Chevron prend une décision finale d'investissement concernant l'expansion du projet gazier Leviathan en Méditerranée.
- La commission californienne s'apprête à approuver l'acquisition de Frontier Communications par Verizon.
D'Asie et d'ailleurs
- Mitsubishi Corporation va racheter le producteur américain de gaz de schiste Aethon pour 5,2 MdsUSD.
- Mitsubishi UFJ Financial va rejoindre les rangs des établissements agréés parmi les courtiers de la Fed de New York, l'un des clubs les plus exclusifs du marché obligataire.
- TSMC va investir lourdement aux Etats-Unis.
Lectures
- La Fed a peut-être détruit davantage d'emplois de premier échelon que l'IA (Axios).
- Amazon achète la première production américaine de cuivre depuis plus d'une décennie (Wall Street Journal).
- Dans les coulisses de la course à la construction de la prochaine génération de moteurs à réaction (Financial Times).
- "Il n'y a pas de demande naturelle pour les véhicules électriques", selon Stellantis (Les Echos).
- La France est paralysée, et tout le monde est responsable (The Economist).
- Les centres de données sont super, mais tout le monde les déteste (MIT Technology Review).
- Propriétaire foncier vs actionnaire, le péché originel (Aeon, en anglais).
- L’encyclopédie en ligne Wikipédia va-t-elle survivre à l’IA ? (Le Grand Continent).